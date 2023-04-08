السبت, أبريل 8, 2023
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رياضة

موعد مباراة أرسنال وليفربول والتشكيلة في الدوري الإنجليزي

منافسات الجولة ال30 من الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة أرسنال وليفربول watanserb.com
تشكيلة أرسنال وليفربول
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وطن- يترقب عشاق الكرة الإنجليزية في أرجاء المعمورة، موعد مباراة أرسنال وليفربول، الأحد، في منافسات الجولة ال30 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (الآنفيلد)، مباراة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ودول الخليج العربي.

موعد مباراة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

كما وستكون المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، بتوقيت مصر وفلسطين، بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ولكن بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس دول شمال أفريقيا، عند الساعة الرابعة والنصف مساءً.

معلق مباراة أرسنال وليفربول

وسيعلق على أحداث مباراة أرسنال وليفربول، على قنوات ” بين سبورت” الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

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تشكيلة أرسنال ضد ليفربول

وسيدخل المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، في المباراة القوية أمام منافسه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

دفاع التشكيلة (المدفعجية): زينشينكو، غابرييل سانتوس، روب هولدينج، بن وايت.

خط الوسط: جرانيت شاكا، توماس بارتي (محمد النني)، مارتين أوديغارد.

مركز الهجوم:  غابرييل  مارتينيلي، غابرييل خيسوس، لياندرو تروسار (بوكايو ساكا).

تدريبات أرسنال
تدريبات أرسنال

تشكيلة ليفربول ضد أرسنال

وسيلعب المدرب الألماني يورغن كلوب المباراة أمام منافسه أرسنال، في قمة منافسات الدوري الإنجليزي، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

دفاع التشكيلة (الريدز): جو غوميز، جويل ماتيب، إبراهيما كوناتي، ترنت ألكساندر.

خط الوسط: جوردن هيندرسون، فابينيو، كودي جاكبو.

مركز الهجوم: ديوغو جوتا( داروين نونيز)، روبرتو فيرمينو، محمد صلاح.

ليفربول
ليفربول

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023، برصيد 72 نقطة، كما وبفارق كبير عن الفريق المنافس ليفربول في المركز الثامن من الترتيب برصيد 43 نقطة للموسم الجاري.

أرسنال
أرسنال
المصدروطن + أرسنال تويتر + ليفربول تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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