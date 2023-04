موعد مباراة أرسنال وليفربول والتشكيلة في الدوري الإنجليزي

- Advertisement -

وطن- يترقب عشاق الكرة الإنجليزية في أرجاء المعمورة، موعد مباراة أرسنال وليفربول، الأحد، في منافسات الجولة ال30 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (الآنفيلد)، مباراة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ودول الخليج العربي.

كما وستكون المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، بتوقيت مصر وفلسطين، بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ولكن بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس دول شمال أفريقيا، عند الساعة الرابعة والنصف مساءً.

وسيعلق على أحداث مباراة أرسنال وليفربول، على قنوات ” بين سبورت” الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

💬 “It depends on the moment, what we want to do, the quality we are seeking and the relationships that we want on certain days."

The boss discussed team selection during his pre-Liverpool presser 👇

— Arsenal (@Arsenal) April 7, 2023