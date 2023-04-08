موعد مباراة أرسنال وليفربول والتشكيلة في الدوري الإنجليزي

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وطن- يترقب عشاق الكرة الإنجليزية في أرجاء المعمورة، موعد مباراة أرسنال وليفربول، الأحد، في منافسات الجولة ال30 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (الآنفيلد)، مباراة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ودول الخليج العربي.

موعد مباراة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

كما وستكون المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، بتوقيت مصر وفلسطين، بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ولكن بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس دول شمال أفريقيا، عند الساعة الرابعة والنصف مساءً.

معلق مباراة أرسنال وليفربول

وسيعلق على أحداث مباراة أرسنال وليفربول، على قنوات ” بين سبورت” الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

💬 “It depends on the moment, what we want to do, the quality we are seeking and the relationships that we want on certain days." The boss discussed team selection during his pre-Liverpool presser 👇 — Arsenal (@Arsenal) April 7, 2023

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تشكيلة أرسنال ضد ليفربول

وسيدخل المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، في المباراة القوية أمام منافسه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

دفاع التشكيلة (المدفعجية): زينشينكو، غابرييل سانتوس، روب هولدينج، بن وايت.

خط الوسط: جرانيت شاكا، توماس بارتي (محمد النني)، مارتين أوديغارد.

هاتريك فيرمينو ✅

هدف لصلاح وآخر لماني ⚽️⚽️ ملخص فوزنا بخماسية على آرسنال في عام 2018 🗓️❤️pic.twitter.com/zibOfCoQ7Q — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 7, 2023

مركز الهجوم: غابرييل مارتينيلي، غابرييل خيسوس، لياندرو تروسار (بوكايو ساكا).

تشكيلة ليفربول ضد أرسنال

وسيلعب المدرب الألماني يورغن كلوب المباراة أمام منافسه أرسنال، في قمة منافسات الدوري الإنجليزي، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

دفاع التشكيلة (الريدز): جو غوميز، جويل ماتيب، إبراهيما كوناتي، ترنت ألكساندر.

خط الوسط: جوردن هيندرسون، فابينيو، كودي جاكبو.

مركز الهجوم: ديوغو جوتا( داروين نونيز)، روبرتو فيرمينو، محمد صلاح.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023، برصيد 72 نقطة، كما وبفارق كبير عن الفريق المنافس ليفربول في المركز الثامن من الترتيب برصيد 43 نقطة للموسم الجاري.