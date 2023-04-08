السبت, أبريل 8, 2023
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حياتنا

ممثلة إسبانية تفجر قنبلة عن علاقة بين كريستيانو رونالدو وسونيا مونروي!

بقي الأمر على هذا النحو ولم يقيما علاقة غرامية

كتب سالم حنفي
علاقة كريستيانو وسونيا مونروي watanserb.com
كريستيانو رونالدو وسونيا مونروي
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وطن– ارتبط كريستيانو رونالدو بالعديد من النساء طوال حياته، إلا أنّ لاعب كرة القدم البرتغالي يبدو أنّه قدّر الاستقرار مع جورجينا رودريغيز.

وفي ضوء حالة الاستقرار التي يعيشها نجم نادي النصر السعودي، فجّرت الممثلة يولا بيروكال قنبلةً من العيار الثقيل، كشفت فيها عن أنّ رونالدو كان على علاقة مع الممثلة الإسبانية الشهيرة، سونيا مونروي.

وفقاً لموقع “okdiario” الإسباني، فقد عقد لاعب كرة القدم البرتغالي لقاءً سريًا معها في حفلة كانت حاضرة فيها يولا بيروكال أيضًا، والتي كشفت عن هذه القنبلة في بودكاست مع المذيعة الإسبانية نوريا مارين، قائلة: “بدأنا الحديث ثم رأيت العبث بين كريستيانو رونالدو وسونيا”.

سونيا مونروي

وقالت، إنها لاحظت أنّ كريستيانو رونالدو كان يريد إنهاء الليل مع سونيا مونروي، لافتةً إلى أنه دار بينهما حوار تضمّنَ عبارات مثل: “لطيف للغاية، مضحك للغاية”، وعندما غادرا قالوا: “حسنًا، ربما سنذهب إلى مكان ما لاحقًا”، ثم طلب أن أمرّر له رقم هاتفها.

حدث ذلك قبل أن يقابل جورجينا

من جانبه، اتصل برنامج Socialité بسونيا مونروي، التي اعترفت بأنّ هذه القصة كان من الممكن أن تكون أطول مما تقوله يولا: “لقد سرق ليالي عديدة من النوم، لقد وقعت في حبه كثيرًا، لكن… لا يمكن أن يكون الأمر كذلك تلك القصة انتهت”.

وأضافت أنّه “كان لديه شيء ما، لأنه سرق قلبها، لكن العلاقة لم تتوطد، وفي عام 2016 بدأ كريستيانو رونالدو في مقابلة جورجينا رودريغيز، التي انتهى بها الأمر فيما بعدُ في تكوين أسرة.

جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو
جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو
المصدرokdiario ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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