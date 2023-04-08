ممثلة إسبانية تفجر قنبلة عن علاقة بين كريستيانو رونالدو وسونيا مونروي!

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وطن– ارتبط كريستيانو رونالدو بالعديد من النساء طوال حياته، إلا أنّ لاعب كرة القدم البرتغالي يبدو أنّه قدّر الاستقرار مع جورجينا رودريغيز.

وفي ضوء حالة الاستقرار التي يعيشها نجم نادي النصر السعودي، فجّرت الممثلة يولا بيروكال قنبلةً من العيار الثقيل، كشفت فيها عن أنّ رونالدو كان على علاقة مع الممثلة الإسبانية الشهيرة، سونيا مونروي.

وفقاً لموقع “okdiario” الإسباني، فقد عقد لاعب كرة القدم البرتغالي لقاءً سريًا معها في حفلة كانت حاضرة فيها يولا بيروكال أيضًا، والتي كشفت عن هذه القنبلة في بودكاست مع المذيعة الإسبانية نوريا مارين، قائلة: “بدأنا الحديث ثم رأيت العبث بين كريستيانو رونالدو وسونيا”.

وقالت، إنها لاحظت أنّ كريستيانو رونالدو كان يريد إنهاء الليل مع سونيا مونروي، لافتةً إلى أنه دار بينهما حوار تضمّنَ عبارات مثل: “لطيف للغاية، مضحك للغاية”، وعندما غادرا قالوا: “حسنًا، ربما سنذهب إلى مكان ما لاحقًا”، ثم طلب أن أمرّر له رقم هاتفها.

حدث ذلك قبل أن يقابل جورجينا

من جانبه، اتصل برنامج Socialité بسونيا مونروي، التي اعترفت بأنّ هذه القصة كان من الممكن أن تكون أطول مما تقوله يولا: “لقد سرق ليالي عديدة من النوم، لقد وقعت في حبه كثيرًا، لكن… لا يمكن أن يكون الأمر كذلك تلك القصة انتهت”.

وأضافت أنّه “كان لديه شيء ما، لأنه سرق قلبها، لكن العلاقة لم تتوطد، وفي عام 2016 بدأ كريستيانو رونالدو في مقابلة جورجينا رودريغيز، التي انتهى بها الأمر فيما بعدُ في تكوين أسرة.