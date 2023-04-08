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كم يبلغ صافي ثروة الملاكم محمد علي كلاي عند وفاته؟!

كان الملاكم محمد علي كلاي أحد الرياضيين الأعلى أجراً في العالم.

كتب أنس السالم
ثروة الملاكم محمد علي كلاي watanserb.com
الملاكم محمد علي كلاي
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وطن – يعتبر محمد علي كلاي أشهر ملاكم في التاريخ، ولد أمريكيا مسيحيا، ثم اعتنق الإسلام، ورفض المشاركة في الجندية في حرب بلاده بفيتنام، وقد سحب لقب البطولة منه بسبب هذا الرفض. توفي عام 2016 بمرض باركنسون، فيما يجهل كثيرون صافي ثروة الملاكم .

صافي ثروة الملاكم محمد علي كلاي

بحسب موقع “celebritynetworth“، تبلغ ثروة محمد علي كلاي الصافية 50 مليون دولار وقت وفاته، مشيراً إلى أنّه خلال شهرته ومسيرته الرياضيّة، كان الملاكم محمد علي أحد الرياضيين الأعلى أجراً في العالم.

تبلغ ثروة محمد علي الصافية 50 مليون دولار وقت وفاته
تبلغ ثروة محمد علي الصافية 50 مليون دولار وقت وفاته

ووفق الموقع، لم يكن محمد علي أول ملاكم يكسب مليون دولار مقابل نزال، فقد ذهب هذا “الشرف” إلى جين توني (ملاكم أمريكي سابق صنّف ضمن فئة الوزن الثقيل) في عام 1927 لمباراته ضد الملاكم الأمريكي جاك ديمبسي.

لكن محمد علي كسب 2.5 مليون دولار في عام 1971 لقتاله جو فريزر (ملاكم أمريكي فاز عام 1964م بالميدالية الذهبية للوزن الثقيل في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو) .

ثم حصل على 5.45 مليون دولار من قتال جورج فورمان في عام 1974. وهذا يعادل 26 مليون دولار اليوم.

محمد علي كلاي
محمد علي كلاي

جاء أكبر راتب للملاكم محمد علي في عام 1980 عندما حصل على 7.9 مليون دولار لقتال لاري هولمز، وهي تساوي 22 مليون دولار اليوم، مما يجعل من الناحية الفنية 5.45 مليون دولار لعام 1974 تحقق أكبر راتبه في حياته المهنية.

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في عام 2006، ورد أن محمد علي باع الحقوق باسمه وصورته مقابل 50 مليون دولار. كجزء من هذه الصفقة ، احتفظ علي بنسبة 20٪  وقد نتج عن هذه الحصة إيرادات قدرها 7 ملايين دولار سنويًا.

الحياة الشخصية للملاكم محمد علي

تزوج محمد علي أربع مرات. حيث تزوج لأول مرة من نادلة في أغسطس 1964 وطلقا في يناير 1966.

تزوج علي من “بليندا بويد” في أغسطس 1967 ولديهما أربعة أطفال معًا.

زوجة محمد علي بليندا بويد
زوجة محمد علي بليندا بويد

في عام 1974، (في سن 32 عاماً) ، كان علي على علاقة خارج نطاق الزواج مع “واندا بولتون” البالغة من العمر 16 عامًا.

كان لدى الزوجين طفلان معًا وتزوجا في حفل إسلامي لم تعترف به الدولة قانونًا.

تزوج فيرونيكا بورش عام 1977 وأنجبا طفلين معًا. انفصلا في عام 1986 وتزوج علي من يولاندا ويليامز ، التي كانت صديقة حميمية له منذ عام 1964. وتبنيا ولدا. ليلى ، إحدى بنات علي ، كانت ملاكمة محترفة من 1999 حتى 2007.

فيرونيكا بورش

خارج الحلبة، كان علي موسيقيًا موهوبًا حصل على ترشيحين لجائزة جرامي. كان أيضًا ممثلًا وكاتبًا وأصدر سيرتين ذاتية. اشتهر بكونه فاعل خير وإنساني.

المصدرcelebritynetworth - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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