عارضة الأزياء ميرهان كيلر تصر على تأديب تامر أمين وهذا ما ستفعله!

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وطن– كشفت عارضة الأزياء المصرية ميرهان هشام عبد القادر، والشهيرة بـ”ميرهان كيلر”، عن أنّ محاميها تنازل عن القضية، وأصبح محامي الإعلامي تامر أمين.

“أذاني في شغلي”

وقالت ميرهان كيلر، صاحبة واقعة التحرش من اللاعب عمرو وردة، إنّ رفعها قضية ضد تامر أمين، ليس لأجل التعويض المالي.

وتابعت في لقاء مع القاهرة 24: “لم يكن غرضي من رفع القضية على الإعلامي تامر أمين هو الحصول على تعويض مالي.. ولكن لا يصح أن يهين أي امرأة، وهو ما دفعني لرفع القضية.. تامر أمين أذاني في شغلي وأذى أهلي”.

وكشفت أنّ محاميها أصبح محامي تامر أمين بعدما نشأت بينهما صداقة مفاجئة.

3 قضايا

وتابعت: “المحامي بتاعي أصبح محامي تامر أمين ورفع عليا 3 قضايا بعد ما باع قضيتي”.

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وأردفت ميرهان: “أنا لسه مكملة في القضية ومش هتنازل.. واعتذار تامر أمين مرفوض، وبتمنى أخلص من الموضوع دا وحقي يرجع”.

عمرو وردة والتحرش

وتعود بداية القضية، حين علّق تامر أمين على قضية تحرش عمرو وردة بميرهان.

وشبه أمين، ميرهان بالفنان المصري محمد رمضان، قائلاً إن عمرو وردة لا يمكن أن يتحرش بمحمد رمضان.

وقررت ميرهان كيلر مقاضاته، مطالبةً بتعويضٍ ماليّ قدره 1.4 مليون درهم إماراتي بتهمة تشويه سمعتها والسخرية منها، ووصفها بالقبيحة التي لا يمكن أن يتحرّش بها أحد.

اعتذار غير مقبول

وكان تامر أمين قد كرّر اعتذاره لميرهان في أثناء حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج العرافة قبل أيام.

وقال الإعلامي المصري حينها: “جل من لا يخطئ.. أنا دوغري دايمًا وباجي سكة، وحسيت بالذنب وخوفت اتحبس”.

وتابع: “أنا شخص مٌستَفَز بطبعي، وأٌستَفز كتير.. أنا برج العذراء، ويقولون أن مواليد هؤلاء البرج ميعجبهمش العجب.. وأحيانا بتاخدني الجلالة على الهواء”.

وحول تصريحاته السابقة عن أهل الصعيد والريف، ردّ تامر: “مكنش فيها تريند خالص.. دي كانت ذلة لسان، واعتذرت 3 مرات، والناس عرفت صدق النوايا لدي”.

ووجّه تامر رسالة لأهل الصعيد: “المعنى في بعض الأحيان، قد يكون فيه إساءة، وعشان كدا، مكنش عندي مشكلة إني أقول لهم، حقكم وجزمتكم على رأسي.. ومفيش مجنون يعادي أهله في الصعيد”.