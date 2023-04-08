صور مثيرة لطالبات كلية العلوم الإسلامية بجامعة بغداد خلال حفل التخرج تثير جدلاً واسعاً (شاهد)

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وطن– انتشر خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور زعم ناشروها أنّها لحفل تخرج طالبات كلية العلوم الإسلامية بجامعة بغداد.

ووفقاً للصور المتداوَلة، فقد وثّقت عدداً من الطالبات وهن يجلسن على الكراسي خلال حفل التخرج، مرتدياتٍ أثوابَ تخرج زرقاء وملابس قصيرة للغاية تجاوزت الفخذ.

غضب رواد مواقع التواصل

واعتبر ناشطون عراقيون أنّ الصور المتداوَلة تمثّل إهانة للكلية والجامعة، خاصةً أنه تمّ تداولها في شهر رمضان، ولما مثّلته من انتقاص لقيمة الكلية وتخصصها في العلوم الإسلامية، والتي لا يمكن أن يكون لها علاقة بتخريج مثل هؤلاء الطالبات.

وعبّرت أحد رود مواقع التواصل عن غضبها مما شاهدته، قائلة: “واضح انو التخصص متطابق مع الطلاب..استغفر الله بس ع المرحلة يلي وصلنالها وقلة الدين”.

وقالت أخرى تعليقاً على ما رأته: “لا والله عارضات أزياء هذول مو شكال علوم أسلامي”.

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وقال آخر مستنكِراً: “الحمد لله احنا ابدعنا اادجال وياجوج ومأجوج راح يطلعو يلاقو كل اشي جاهز…الحل الوحيد بدنا اعادة فتح اسلامي من جديد”.

وعلّق آخر: “كلشي صاير بالعكس يا الله تجيرنا من الأيام اللي جاية”.

حقيقة الصور!

وعقب انتشار الصورة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت منصة “الفاحص” المتخصصة في كشف الاخبار المزيفة حقيقة الصور ومكان التقاطها.

وقالت المنصة في سلسلة تدوينات لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إنّ الخبر بدأ بالانتشار يوم 4 إبريل، وهناك أكثر من 10 منشورات حول الموضوع، تفاعل معها أكثر من 38 ألف و669 شخصاً تقريباً.

الصورة مضللة

وكشفت أنّ الصورة مضللة، موضحة أنّ الصورة التقطت من قبل المصور محمد معن العزاوي في سبتمبر 2020.

وأوضحت أنّ الصور التُقطت في أثناء حفلٍ أقامته الجامعة الأمريكية في محافظة السليمانية بتخرج طلبة الدفعة التاسعة من الجامعة وليس حفل تخرج طالبات العلوم الإسلامية من جامعة بغداد، كما تمّ الادّعاء.

1- الصورة مضللة. نُشرت في سبتمبر 2020 إلتقطها المصور "محمد معن العزاوي" وتعود لحفل أقامته الجامعة الأمريكية في محافظة السليمانية بتخرج طلبة الدفعة التاسعة من الجامعة وليس حفل تخرج طالبات العلوم الإسلامية من جامعة بغداد كما تم الإدّعاء. — The Checker الفاحص (@checkernewsiraq) April 7, 2023

وأكدت المنصة، أنّ “ما ينفي صلة الصورة بجامعة بغداد هو شعار الجامعة الأمريكية في السليمانية “AUIS” والذي يظهر في صور أخرى على منصة الإحتفال والساحة التي أقيم فيها الحفل”.