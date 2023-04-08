السبت, أبريل 8, 2023
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حياتنا

سبب وفاة فيصل بوغازي.. كان يعيش بكلية واحدة ورحيل مفاجئ فجع الجميع

استهل الفنان الكويتي فيصل بوغازي مشواره الفني في العام 1987، بمجموعة من الأدوار البسيطة في عدد من الأعمال الفنية وعرف بأدوار الرجل الشرير

كتب خالد الأحمد
وفاة فيصل بوغازي watanserb.com
وفاة فيصل بوغازي
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وطن- في خبر أثار الصدمة في الأوساط الفنية أعلن اليوم، السبت، عن وفاة الممثل الكويتي “فيصل البليسي” الشهير بـ”فيصل بوغازي” عن عمر ناهز 57 عاما بعد معاناة مع المرض. طاوياً رحلة طويلة من الإبداع الفني والمشاركة في العديد من المسلسلات والمسرحيات بأدوار فنية متعددة، إضافة إلى البرامج الكوميدية.

وعكة صحية تنهي حياة فيصل بوغازي

وضجت مواقع التواصل بنعي واسع للفنان فيصل بوغازي، الذي عانى من عدة أزمات صحية خلال السنوات الماضية، ونعاه فنانون وشخصيات عامة ونشطاء.

وفي هذا السياق غرد عبدالله بوشهري على حسابه في تويتر: “انتقل إلى رحمة الله الفنان فيصل بوغازي.”

وتابع:”من الممثلين اللي دائما كان ادورة في قسوة ضرب بس لو كنتو تتعرفون عليه في الحقيقة من ألطف شخصيات الوسط الفني وكان طيب وأبيض القلب ودمه كان خفيف أكثر من الشاشة.. ادعو له بالرحمة والمغفرة بهالايام الفضيلة”.

وكانت الإعلامية الكويتية “مي العيدان” قد نشرت على في حسابها بانستغرام قبل أسابيع، أن “فنان الكويت الطيب فيصل بوغازي أصيب بوعكة صحية أدخلته مستشفى دار الشفاء الدور السادس غرفه ٦١٣ ودعت كل من يحبه للدعاء له بالشفاء والعافية.”

 

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A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)

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واستهل بوغازي مشواره الفني في العام 1987، بمجموعة من الأدوار البسيطة في عدد من الأعمال الفنية وعرف بأدوار الرجل الشرير ومن أول أدواره الفنية دور حمود القرفة في مسرحية (الأوانس).

زمان الإسكافي

وشارك بعد ذلك في مجموعة أعمال خلال فترة تسعينات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة.واشتهر بأدواره الكوميدية، ولعلّ أهمها دور «بوخلف» في مسلسل «أم البنات» مع الفنانة القديرة سعاد عبدالله.

وعكة صحية تنهي حياة فيصل بوغازي
وعكة صحية تنهي حياة فيصل بوغازي

ومن أعمال فيصل بوغازي الأخرى مسلسل زمان الإسكافي، ومسلسل بوهباش عام 1996 ومسلسل “دلق سهيل”، و”بوقلبين”، إضافة إلى “طير الخير و”عيال بوسالم”، ومسلسل “واي فاي”، ومسلسل “كلام أصفر”، وغيرها الكثير. كما شارك في عدد من المسرحيات، منها: “الاستجواب”، “بنت العز”، “عبيد في التجنيد”، “بيت أبونا”، وغيرها.

وفي السينما، كان لفيصل بوغازي فيلم واحد، وهو “ليلة القبض على الوزير” في العام 1993. وشارك في البرامج الكوميدية: “داوود في هوليوود”، “فضائيات”، “غنائيات”، “قرقيعان”، إضافة إلى برنامج “عيني عينك”.

فيصل بوغازي “عاش بكلية واحدة”

وعانى الفنان “بوغازي” من عدد من الأمراض، منذ بضع سنوات، بعضها كان نتيجة وزنه الزائد، فهو يعيش بكلية واحدة بعد إزالة الثانية، وسبق أن زرع بطارية لقلبه الضعيف، بالإضافة إلى معاناته من الضغط المرتفع والسكر العالي.

وتفاعل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مع رحيل الفنان الكويتي فيصل بوغازي بعبارات مؤثرة، حيث علق صاحب حساب” بقايا روح” :”يرحل الانسان ويبقى الاثر الطيب، وأضاف :”رحم الله من رسم الابتسامة والفرح على الوجوه”.

وترحم “إبراهيم ع. النجادة” على الفنان الراحل بوغازي الذي رسم البسمة مراراً وتكراراً في أدواره خصوصاً بمسلسلات التسعينات والالفية الجديدة.

ودون خالد جاسم المذيع بقناة “الكاس” القطرية:”إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله الفنان القدير فيصل بوغازي، اللهم ارحمهُ بواسع رحمتك.”

وتابع:”رسم الإبتسامة على وجوه الكثيرين منا بأدواره الجميلة.. تعازينا له ولأسرته الكريمة ولكل محبيه وللأسرة الفنية الكويتية والخليجية.”

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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