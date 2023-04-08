سبب وفاة فيصل بوغازي.. كان يعيش بكلية واحدة ورحيل مفاجئ فجع الجميع

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وطن- في خبر أثار الصدمة في الأوساط الفنية أعلن اليوم، السبت، عن وفاة الممثل الكويتي “فيصل البليسي” الشهير بـ”فيصل بوغازي” عن عمر ناهز 57 عاما بعد معاناة مع المرض. طاوياً رحلة طويلة من الإبداع الفني والمشاركة في العديد من المسلسلات والمسرحيات بأدوار فنية متعددة، إضافة إلى البرامج الكوميدية.

وعكة صحية تنهي حياة فيصل بوغازي

وضجت مواقع التواصل بنعي واسع للفنان فيصل بوغازي، الذي عانى من عدة أزمات صحية خلال السنوات الماضية، ونعاه فنانون وشخصيات عامة ونشطاء.

وفي هذا السياق غرد عبدالله بوشهري على حسابه في تويتر: “انتقل إلى رحمة الله الفنان فيصل بوغازي.”

وتابع:”من الممثلين اللي دائما كان ادورة في قسوة ضرب بس لو كنتو تتعرفون عليه في الحقيقة من ألطف شخصيات الوسط الفني وكان طيب وأبيض القلب ودمه كان خفيف أكثر من الشاشة.. ادعو له بالرحمة والمغفرة بهالايام الفضيلة”.

إنتقل إلى رحمة الله الفنان #فيصل_بوغازي

من الممثلين اللي دائما كان ادورة في قسوة

ضرب بس لو كنتو تتعرفون عليه في الحقيقة

من الطف الشخصيات وسط الفني و كان طيب

و ابيض القلب و دمة كان خفيف اكثر من الشاشه

ادعو له بالرحمه والمغفره بهالايام الفضيله 🙏🏻 pic.twitter.com/8kA4XKQkqb — عبدالله بوشهري (@3bood_boushehri) April 8, 2023

وكانت الإعلامية الكويتية “مي العيدان” قد نشرت على في حسابها بانستغرام قبل أسابيع، أن “فنان الكويت الطيب فيصل بوغازي أصيب بوعكة صحية أدخلته مستشفى دار الشفاء الدور السادس غرفه ٦١٣ ودعت كل من يحبه للدعاء له بالشفاء والعافية.”

View this post on Instagram A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)

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واستهل بوغازي مشواره الفني في العام 1987، بمجموعة من الأدوار البسيطة في عدد من الأعمال الفنية وعرف بأدوار الرجل الشرير ومن أول أدواره الفنية دور حمود القرفة في مسرحية (الأوانس).

زمان الإسكافي

وشارك بعد ذلك في مجموعة أعمال خلال فترة تسعينات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة.واشتهر بأدواره الكوميدية، ولعلّ أهمها دور «بوخلف» في مسلسل «أم البنات» مع الفنانة القديرة سعاد عبدالله.

وفاة الممثل الكوميدي الكويتي فيصل بوغازي عن 66 عاما. بدء مشواره الفني عام 1987. pic.twitter.com/yrPK9yKL67 — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) April 8, 2023

ومن أعمال فيصل بوغازي الأخرى مسلسل زمان الإسكافي، ومسلسل بوهباش عام 1996 ومسلسل “دلق سهيل”، و”بوقلبين”، إضافة إلى “طير الخير و”عيال بوسالم”، ومسلسل “واي فاي”، ومسلسل “كلام أصفر”، وغيرها الكثير. كما شارك في عدد من المسرحيات، منها: “الاستجواب”، “بنت العز”، “عبيد في التجنيد”، “بيت أبونا”، وغيرها.

وفي السينما، كان لفيصل بوغازي فيلم واحد، وهو “ليلة القبض على الوزير” في العام 1993. وشارك في البرامج الكوميدية: “داوود في هوليوود”، “فضائيات”، “غنائيات”، “قرقيعان”، إضافة إلى برنامج “عيني عينك”.

إنا لله وإنا إليه راجعون

انتقل إلى رحمة الله الفنان القدير #فيصل_بوغازي اللهم ارحمهُ بواسع رحمتك 🤲🏼 رسم الإبتسامة على وجوه الكثيرين منا بأدواره الجميلة ، ،

تعازينا له ولأسرته الكريمة ولكل محبيه وللأسرة الفنية الكويتية والخليجية • بدأ مشواره الفني عام 1987

• من أشهر… pic.twitter.com/SphXgx2WO9 — خالد جاسم (@khalidjassem74) April 8, 2023

فيصل بوغازي “عاش بكلية واحدة”

وعانى الفنان “بوغازي” من عدد من الأمراض، منذ بضع سنوات، بعضها كان نتيجة وزنه الزائد، فهو يعيش بكلية واحدة بعد إزالة الثانية، وسبق أن زرع بطارية لقلبه الضعيف، بالإضافة إلى معاناته من الضغط المرتفع والسكر العالي.

وتفاعل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مع رحيل الفنان الكويتي فيصل بوغازي بعبارات مؤثرة، حيث علق صاحب حساب” بقايا روح” :”يرحل الانسان ويبقى الاثر الطيب، وأضاف :”رحم الله من رسم الابتسامة والفرح على الوجوه”.

يرحل الانسان ويبقى الاثر الطيب …

رحم الله من رسم الابتسامه والفرح على الوجوه ..💔#فيصل_بوغازي pic.twitter.com/Qt7v0BKTEK — ﮼بقاياروح…🇦🇪 (@m_ut67) April 8, 2023

وترحم “إبراهيم ع. النجادة” على الفنان الراحل بوغازي الذي رسم البسمة مراراً وتكراراً في أدواره خصوصاً بمسلسلات التسعينات والالفية الجديدة.

رحم الله الفنان #فيصل_بوغازي اللي رسم البسمة مراراً و تكراراً في ادواره خصوصاً بمسلسلات التسعينات و الالفية اليديده.

عظم الله اجر اهله و محبينه و مثواه الجنة انشالله. pic.twitter.com/wHdHyG8PN6 — إبراهيم ع. النجادة (@ialnjadah) April 8, 2023

ودون خالد جاسم المذيع بقناة “الكاس” القطرية:”إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله الفنان القدير فيصل بوغازي، اللهم ارحمهُ بواسع رحمتك.”

وتابع:”رسم الإبتسامة على وجوه الكثيرين منا بأدواره الجميلة.. تعازينا له ولأسرته الكريمة ولكل محبيه وللأسرة الفنية الكويتية والخليجية.”