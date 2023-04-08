سبب وفاة الدكتور إبراهيم الخولي.. علم من أعلام الأزهر وأحد أساطين اللغة

- Advertisement -

وطن- توفي اليوم، السبت 8 أبريل 2023، عن عمر ناهز الـ93 عاماً، العالمُ المصري الكبير الدكتور إبراهيم الخولي، أستاذ البلاغة والنقد المتفرغ بكلية اللغة العربية، والمفكر والمناظر الإسلامي المعروف وأحد أساطين اللغة العربية.

وفاة الدكتور إبراهيم الخولي

وفُجع المصريون والعالم الإسلامي بخبر وفاة الدكتور إبراهيم الخولي، بعد إعلان كلية اللغة العربية، خبرَ وفاته ونعيه في بيانٍ رسمي.

وجاء في نصّ بيان الكلية عبر صفحتها بـ”فيسبوك“: “بقلوب يعتصرها الحزن ويملؤها الرضا بقضاء الله وقدره، تنعى كلية اللغة العربية بالقاهرة علمًا من أعلامها البارزين؛ فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد عبد الله الخولي، أستاذ البلاغة والنقد المتفرغ بالكلية، والمفكر الإسلامي”.

وتابعت: “رحم الله الأستاذ الكريم وغفر له وأسكنه واسع الجنات، وجزاه عن طلاب العلم خيرًا عميمًا وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، خبر وفاة الدكتور إبراهيم الخولي.

- Advertisement -

وعن سبب وفاة الدكتور إبراهيم الخولي، لم تذكر أسرته سبب الوفاة المباشر، كما لم تُشِر تقارير إخبارية إلى الأمر، إلا أنه يبدو أنّ أستاذ البلاغة بكلية اللغة العربية، قد توفي جراء تدهور وضعه الصحي مؤخراً بسبب كبر السن.

والدكتور إبراهيم الخولي، من مواليد عام 1929، أي إنه توفي عن عمر ناهز الـ93 عاماً.

ونعى العديد من النشطاء والشخصيات العامة بمواقع التواصل وفاة الدكتور إبراهيم الخولي، أحد أعلام الأزهر الشريف والمدافع بشدة طيلة تاريخه عن الشريعة الإسلامية ضد الطاعنين فيها.

فقدت الأمة اليوم علما من أعلام #الأزهر_الشريف وأحد أساطين #اللغة_العربية فضيلة أ. د. #إبراهيم_الخولي الذي اشتهر بمناظراته القوية وردوده المسكتة مع العلمانيين وإفحام المتطاولين على أحكام الشريعة، رفع الله درجته في عليين وغفر الله له وأخلف الأمة خيرا. pic.twitter.com/2uUMUkiZ0w — د. محمد الصغير (@drassagheer) April 8, 2023

وفي هذا السياق، كتب الدكتور محمد الصغير، مستشار وزير الأوقاف الأسبق عبر حسابه بتويتر: “فقدت الأمة اليوم علما من أعلام الأزهر الشريف، وأحد أساطين اللغة العربية فضيلة أ. د. إبراهيم الخولي”.

وتابع: “الذي اشتهر بمناظراته القوية وردوده المسكتة مع العلمانيين وإفحام المتطاولين على أحكام الشريعة، رفع الله درجته في عليين وغفر الله له وأخلف الأمة خيرا”.

نعي واسع للدكتور إبراهيم الخولي عبر مواقع التواصل

وقال الكاتب والصحفي المصري البارز جمال سلطان: “أنعي إلى الأمة، ودنيا الفكر والثقافة الرصينة، أستاذنا، الدكتور إبراهيم الخولي، أستاذ البلاغة والأدب والنقد بجامعة الأزهر”.

وتابع مشيداً بالراحل: “العالم الفذ، الزاهد عفيف النفس، صاحب الحجة البليغة، والهيبة التي يعرفها كل من حاوره أو ناظره، خسارة فادحة للعلم وللأزهر وللثقافة الجادة، رحمه الله وأكرم نزله”.

أنعي إلى الأمة، ودنيا الفكر والثقافة الرصينة، أستاذنا، الدكتور إبراهيم الخولي، أستاذ البلاغة والأدب والنقد بجامعة الأزهر، العالم الفذ، الزاهد عفيف النفس، صاحب الحجة البليغة، والهيبة التي يعرفها كل من حاوره أو ناظره، خسارة فادحة للعلم وللأزهر وللثقافة الجادة، رحمه الله وأكرم نزله pic.twitter.com/VuxzyazkvI — جمال سلطان (@GamalSultan1) April 8, 2023

السياسي المصري المعروف ممدوح إسماعيل، غرّد هو الآخر من جانبه، ناعياً وفاة الدكتور إبراهيم الخولي.

وكتب بحسب ما رصدت (وطن): “جاءني خبر وفاة الأستاذ الدكتور إبراهيم الخولي.. رحمه الله تعالى رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته”.

وأضاف: “فقد كانت له مواقف قوية ناصعة فى الدفاع عن الإسلام، لم يفعلها غيره من الشيوخ والعلماء ..غفر الله له ورحمه الله وجعل الجنة مثواه”.

جاءني خبر وفاة الأستاذ الدكتور إبراهيم الخولى

رحمه الله تعالى رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته فقد كانت له مواقف قوية ناصعة فى الدفاع عن الإسلام

لم يفعلها غيره من الشيوخ والعلماء غفر الله له ورحمه الله وجعل الجنة مثواه pic.twitter.com/EnBym0J3vB — ممدوح إسماعيل (@mamdouh_ismail_) April 8, 2023

وغرّد حاتم الحويني، نجل الداعية المصري الشهير الشيخ أبو إسحاق الحويني: “رحم الله الشيخ العلامة إبراهيم الخولي، فقد كان معول هدم في حصون العلمانية”.

كما نعى الدكتور غانم السعيد، أستاذ الأدب والنقد جامعة الأزهـر، الدكتور إبراهيم الخولي.

وكتب في حسابه على فيس بوك: “البقاء لله.. ركن في الإسلام تصدع”، مضيفاً: “بقلوب يعتصرها الحزن ويؤزها الألم، أنعي إلى نفسي وإلى الشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية العالم الجليل، والمربي الفاضل، الذي فتق البلاغة القرآنية من أكنانها، وعاش حياته صداعا بالحق لا يخاف في الله لومة لائم، أستاذي وأستاذ الأجيال الدكتور إبراهيم الخولي أستاذ البلاغة والنقد بكليتنا العريقة، غفر الله له ورحمه وتقبله في الصالحين”.

من الدكتور إبراهيم الخولي؟

ويشار إلى أنّ إبراهيم محمد عبد الله الخولي، من مواليد يوم 14 مايو سنة 1929.

وهو أحد علماء الأزهر الشريف البارزين، وكان يعمل أستاذاً للبلاغة والأدب والنقد، بكلية اللغة العربية في جامعة الأزهر.

شارك الدكتور إبراهيم الخولي في العديد من المؤتمرات الإسلامية في مصر والبلدان العربية والإسلامية. وكان له العديد من الأعمال والمؤلفات الإسلامية، التي أنجزها على الصعيدين المحلي والدولي.

وللعالم الكبير مؤلفات عديدة في مجال الدراسات الإسلامية من بلاغة ونقد، وصدر له العديد من الكتب طيلة سنوات حياته.