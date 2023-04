راهب هندوسي متطرف يحرض على غزو مكة والاستيلاء على الكعبة وسط صمت سعودي (فيديو)

- Advertisement -

وطن– أثار الراهب الهندوسي المتطرف ياتي ساراسواتي، وذلك بعد دعوته لغزة مكة المكرمة، والاستيلاء على الكعبة المشرفة، ما أثار موجة غضب عارمة.

وظهر ساراسواتي في مقطع فيديو، زعم خلاله أن الكعبة بنيت في مكان معبد هندوسي قديم، واعتبر أن الاستيلاء على الكعبة بعد احتلال مكة هو الطريق الوحيد لإضعاف الإسلا.

وقال الراهب الهندوسي: “اليوم هو الوقت المناسب لتوحيد العالم ضد الإسلام والجهاد الإسلامي.. علينا كجماعة الهندوس أن نغزو مكة ونستولى على مكة المشرفة وأنا أدعو العالم أجمع لمحاربة الإسلام في عقر داره”.

وأضاف زاعما: “الكعبة بنيت مكان معبد هندوسي، هناك يسري نهر الإله مهاريف تحت اسم مياه زمزم”، وتابع: “الكعبة هي مصدر قوة المسلمين والطريقة الوحيدة لإضعاف الإسلام هي الاستيلاء عليها”.

وهذا الكاهن المتطرفة مقامة ضده العديد من القضايا، وتعرض للحبس لكن تم الإفراج عنه شريطة ألا يلقي أي خطابات كراهية، إلا أنه لا يزال يدلي بخطابات تحض على الكراهية.

في السياق، استنكر المجلس الأمريكي الإسلامي الهندي، تصريحات ساراسواني، وقال إن هذا الكاهن المتطرف شيطن الإسلام وأدلى بتصريحات تكفيرية ضد مكة المكرمة والسعودية.

يأتي في ظل صمت سعودي على تصريحات الراهن الهندوسي، وسط استغراب شديد من عدم إقدام السلطات السعودية على استدعاء السفير الهندي للاحتجاج على مثل هذه التصريحات، ومطالبة الحكومة الهندية باتخاذ إجراءات قانونية ضد الراهب.

وكثيرا ما يخرج الهندوس بتصريحات معادية للمسلمين وتحديدا الموجودين في الهند، فقبل نحو شهر شن راهب هندوسي هجوما لاذعا على المسلمين في الهند، مطالبا بإبادة جماعية لمن وصفهم بـ”المسلمين الجهاديين” حتى تتحول الهند إلى دولة هندوسية.

وفي مقطع مصور تداولته وسائل إعلام محلية، أمس الأحد، ظهر باجرانغ موني داس الراهب في ولاية أوتار براديش شمالي الهند وهو يطالب الهندوس في الهند بالنهوض لجعل البلاد كما وصفها “دولة هندوسية مرة أخرى”.

وقال موني: “نحن نعلم أن الهند كانت دولة مسالمة في الماضي وأن سلامها دمر بعد دخول المسلمين. كانت الهند في الأصل أمة هندوسية، وعندما حكم المسلمون، حاولوا جعلها دولة إسلامية، لذلك يجب على الهندوس اتباع نفس الطريقة لجعل دولة الهند هندوسية حقيقة واقعة”.

وأضاف: “لن تكون هناك أمة هندوسية إلا إذا استيقظ الهندوس أو استُدعوا، وتحقيق هدف الهند هندوسية، سوف يكون مستحيلا، إلا إذا تم ذبح المسلمين الجهاديين”.

#hatespeech

Far right extremist Bajrang Muni calling for Muslim genocide to turn India into a Hindu Nation. pic.twitter.com/mfapvQ3IMU

— HindutvaWatch (@HindutvaWatchIn) February 19, 2023