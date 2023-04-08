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تفاصيل وفاة الفنان السوري معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا وما حدث مأساوي

الفنان السوري معد الحسان توفي مع زوجته وطفله بعد اصطدام سيارتهم بأخرى تقلّ مواطنين أتراكاً

كتب خالد الأحمد
وفاة الفنان السوري معد الحسان watanserb.com
وفاة الفنان السوري معد الحسان
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وطن- غيّب الموت اليوم، السبت، الفنان السوري “معد الحسان” مع زوجته وطفله جراء حادث سير وقع لهم على طريق “كلس” جنوب تركيا، بعد اصطدام سيارتهم بأخرى تقلّ مواطنين أتراكاً، ما أدى أيضاً إلى مقتل اثنين منهم وإصابة الباقين بجروح خطرة، مما خلّف حالة من الحزن والألم في قلوب محبيه ومعجبيه.

وفاة معد الحسان في تركيا

ونعى “قصي الحسان” شقيقه على حسابه في “فيسبوك” قائلاً: “انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي ونور عيني معد الحسان وعائلته ادعوا له بالمغفرة والرحمة ..حبيبي استودعك الله”.

بحادث سير.. وفاة ابن الرقة مع عائلته
بحادث سير.. وفاة ابن الرقة مع عائلته

وذكرت وسائل إعلام تركية، أنّ الحادث وقع في وقت متأخر من الليل، حيث اصطدمت السيارتان، ما أسفر أيضاً عن مقتل المحامي “إيمره أوزمن” (28 عاماً)، والمحامي دوغوكان كوبيلي (29 عاماً).

ونعى سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر” و”فيسبوك” الحسان، الذي يمتلك شعبية في الشمال السوري.

والفنان السوري معد الحسان يبلغ من العمر (36 عاماً)، وزوحته “سارة محمد المصطفى” (32 عاماً)، وطفله الصغير “عبد الرحمن” يبلغ من العمر عامين، وقضوا جميعاً متأثرين بإصاباتهم البليغة في الحادث.

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فيما أشار آخرون إلى أنّ الفنان الملقّب بـ”فنان الرقة الأول”، يعتبر من الفنانين أصحاب الشعبية الواسعة في مناطق الشمال السوري، حيث تخصّص بغناء الألوان الفلكلورية والعراقية بشكل خاص.

وتداول نشطاء مقطع فيديو لموكب تشييع معد الحسان، مع عائلته، وصوراً لدفنهم، حيث دفنوا في مسقط رأسهم بمدينة الرقة السورية.

وعلّق أحد النشطاء مخاطباً روح الفنان الراحل: “رثيتَ سوريا الوطن المحتل من الأغراب، ورثيتنا في كارثة الزلزال واليوم نرثيك ونُفجع بك رحمك الله آنسك الله وأدخلك الجنة”.

وفاة الفنان السوري معد الحسان وأسرته في تركيا
وفاة الفنان السوري معد الحسان وأسرته في تركيا

وعقبت الكاتبة “خولة حسن الحديد” متحدّثةً عن الفنان الراحل: “من أجمل الأصوات السورية الفراتية. التي لم يتمّ تسويقها على المستوى الوطني ككل أبناء الفرات والجزيرة السورية كان له نصيب كبير من الإهمال والتجاهل على الصعيد الفني بسوريا”.

واستذكر “فراس المطر” آخرَ محادثة بينه وبين الراحل معد الحسان في فبراير الماضي.

وقال، إنّ الراحل “طلب شراء كرسي عجزة والتبرع به لأحد محتاجيه من الفقراء، وتم شراؤه وتسليمه لامرأة مسنة عاجزة ليس لها معيل”.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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