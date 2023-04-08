تفاصيل وفاة الفنان السوري معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا وما حدث مأساوي

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وطن- غيّب الموت اليوم، السبت، الفنان السوري “معد الحسان” مع زوجته وطفله جراء حادث سير وقع لهم على طريق “كلس” جنوب تركيا، بعد اصطدام سيارتهم بأخرى تقلّ مواطنين أتراكاً، ما أدى أيضاً إلى مقتل اثنين منهم وإصابة الباقين بجروح خطرة، مما خلّف حالة من الحزن والألم في قلوب محبيه ومعجبيه.

وفاة معد الحسان في تركيا

ونعى “قصي الحسان” شقيقه على حسابه في “فيسبوك” قائلاً: “انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي ونور عيني معد الحسان وعائلته ادعوا له بالمغفرة والرحمة ..حبيبي استودعك الله”.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أنّ الحادث وقع في وقت متأخر من الليل، حيث اصطدمت السيارتان، ما أسفر أيضاً عن مقتل المحامي “إيمره أوزمن” (28 عاماً)، والمحامي دوغوكان كوبيلي (29 عاماً).

ونعى سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر” و”فيسبوك” الحسان، الذي يمتلك شعبية في الشمال السوري.

والفنان السوري معد الحسان يبلغ من العمر (36 عاماً)، وزوحته “سارة محمد المصطفى” (32 عاماً)، وطفله الصغير “عبد الرحمن” يبلغ من العمر عامين، وقضوا جميعاً متأثرين بإصاباتهم البليغة في الحادث.

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فيما أشار آخرون إلى أنّ الفنان الملقّب بـ”فنان الرقة الأول”، يعتبر من الفنانين أصحاب الشعبية الواسعة في مناطق الشمال السوري، حيث تخصّص بغناء الألوان الفلكلورية والعراقية بشكل خاص.

وتداول نشطاء مقطع فيديو لموكب تشييع معد الحسان، مع عائلته، وصوراً لدفنهم، حيث دفنوا في مسقط رأسهم بمدينة الرقة السورية.

وعلّق أحد النشطاء مخاطباً روح الفنان الراحل: “رثيتَ سوريا الوطن المحتل من الأغراب، ورثيتنا في كارثة الزلزال واليوم نرثيك ونُفجع بك رحمك الله آنسك الله وأدخلك الجنة”.

الغالي معد:

رثيتَ سوريا الوطن المحتل من الأغراب، ورثيتنا في كارثة الزلزال واليوم نرثيك ونُفجع بك.

رحمك الله آنسك الله وأدخلك الجنة.#معد_الحسان في ذمة الله pic.twitter.com/NWk1aABF31 — شوَّاخ (@shawakh0) April 8, 2023

وعقبت الكاتبة “خولة حسن الحديد” متحدّثةً عن الفنان الراحل: “من أجمل الأصوات السورية الفراتية. التي لم يتمّ تسويقها على المستوى الوطني ككل أبناء الفرات والجزيرة السورية كان له نصيب كبير من الإهمال والتجاهل على الصعيد الفني بسوريا”.

واستذكر “فراس المطر” آخرَ محادثة بينه وبين الراحل معد الحسان في فبراير الماضي.

وقال، إنّ الراحل “طلب شراء كرسي عجزة والتبرع به لأحد محتاجيه من الفقراء، وتم شراؤه وتسليمه لامرأة مسنة عاجزة ليس لها معيل”.