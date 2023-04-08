ترتيب الدوري الإيطالي 2023 بعد فوز نابولي وتعثر ميلان وجاره الإنتر

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وطن- يُواصل فريق نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي 2022-2023، بعد فوز على ليتشي بهدفين ثمينين، وتعثر ميلان وجاره الإنتر بالتعادل السلبي والإيجابي أمام فريقَي إمبولي وساليرنيتانا في منافسات الجولة الـ29.

وحقّق متصدّر جدول الترتيب نابولي الفوزَ الثمين على نظيره ليتشي بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، وتعادل إنتر ميلان أمام ساليرنيتانا بهدف لكليهما، كما هو الحال لجاره ميلان الذي تعثّر بالتعادل السلبي أمام منافسه إمبولي بدون أهداف.

نابولي يواصل صدارة الدوري الإيطالي

وسجّل أول أهداف نابولي المتصدر داخل شباك مرمى ليتشي في منافسات الدوري الإيطالي، عن طريق اللاعب جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة الـ18.

كما أدرك الفريق المنافس ليتشي هدفَ التعادل في الدقيقة الـ52، من توقيع اللاعب فيدريكو دي فرانشيسكو.

وعزّز فريق نابولي هدفَ التقدم الثاني في الدقيقة الـ64، بطريق الخطأ في شباك مرماه، عن طريق اللاعب أنطونيو غالو.

تعادل ميلان والإنتر

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وتعثّر فريق إنتر ميلان بالتعادل الإيجابي أمام نظيره ساليرنيتانا بهدفٍ لكليهما، حيث افتتح فريق الإنتر الهدف الأول عن طريق روبن غوسينس في الدقيقة الـ6.

كما سجّل فريق ساليرنيتانا هدفَ التعادل في الدقيقة الـ9، عن طريق اللاعب أنطونيو كاندريفا.

وتعادل فريق ميلان أمام إمبولي بالتعادل السلبي بدون أيٍّ من الأهداف، في منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو).

ترتيب الدوري الإيطالي 2023

كما جاء نتائج ترتيب الدوري الإيطالي 2023، بعد فوز المتصدر نابولي، وتعادل ميلان وجاره انتر ميلان، في منافسات الجولة الـ29، على النحو الآتي:

نابولي 74 نقطة.

لاتسيو 55 نقطة.

ميلان 52 نقطة.

إنتر ميلان 51 نقطة.

روما 50 نقطة.

أتالانتا 48 نقطة.

يوفنتوس 44 نقطة.

بولونيا 40 نقطة.

فيورنتينا 40 نقطة.

تورينو 38 نقطة.

أودينيزي 38 نقطة.

ساسولو 37 نقطة.

مونزا 34 نقطة.

إمبولي 32 نقطة.

ساليرنيتانا 29 نقطة.

ليتشي 27 نقطة.

سبيزيا 25 نقطة.

هيلاس فيرونا 19 نقطة.

سامبدوريا 19 نقطة.

كريمونيسي 13 نقطة.