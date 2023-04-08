السبت, أبريل 8, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةترتيب الدوري الإيطالي 2023 بعد فوز نابولي وتعثر ميلان وجاره الإنتر
رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي 2023 بعد فوز نابولي وتعثر ميلان وجاره الإنتر

منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإيطالي 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الإيطالي 2023
- Advertisement -

وطن- يُواصل فريق نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي 2022-2023، بعد فوز على ليتشي بهدفين ثمينين، وتعثر ميلان وجاره الإنتر بالتعادل السلبي والإيجابي أمام فريقَي إمبولي وساليرنيتانا في منافسات الجولة الـ29.

وحقّق متصدّر جدول الترتيب نابولي الفوزَ الثمين على نظيره ليتشي بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، وتعادل إنتر ميلان أمام ساليرنيتانا بهدف لكليهما، كما هو الحال لجاره ميلان الذي تعثّر بالتعادل السلبي أمام منافسه إمبولي بدون أهداف.

نابولي يواصل صدارة الدوري الإيطالي

وسجّل أول أهداف نابولي المتصدر داخل شباك مرمى ليتشي في منافسات الدوري الإيطالي، عن طريق اللاعب جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة الـ18.

كما أدرك الفريق المنافس ليتشي هدفَ التعادل في الدقيقة الـ52، من توقيع اللاعب فيدريكو دي فرانشيسكو.

نابولي متصدر الدوري الإيطالي
نابولي متصدر الدوري الإيطالي

وعزّز فريق نابولي هدفَ التقدم الثاني في الدقيقة الـ64، بطريق الخطأ في شباك مرماه، عن طريق اللاعب أنطونيو غالو.

تعادل ميلان والإنتر

- Advertisement -

وتعثّر فريق إنتر ميلان بالتعادل الإيجابي أمام نظيره ساليرنيتانا بهدفٍ لكليهما، حيث افتتح فريق الإنتر الهدف الأول عن طريق روبن غوسينس في الدقيقة الـ6.

كما سجّل فريق ساليرنيتانا هدفَ التعادل في الدقيقة الـ9، عن طريق اللاعب أنطونيو كاندريفا.

ميلان
ميلان

وتعادل فريق ميلان أمام إمبولي بالتعادل السلبي بدون أيٍّ من الأهداف، في منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو).

ترتيب الدوري الإيطالي 2023

كما جاء نتائج ترتيب الدوري الإيطالي 2023، بعد فوز المتصدر نابولي، وتعادل ميلان وجاره انتر ميلان، في منافسات الجولة الـ29، على النحو الآتي:

نابولي 74 نقطة.

لاتسيو 55 نقطة.

ميلان 52 نقطة.

إنتر ميلان 51 نقطة.

روما 50 نقطة.

أتالانتا 48 نقطة.

يوفنتوس 44 نقطة.

بولونيا 40 نقطة.

إنتر ميلان
إنتر ميلان

فيورنتينا 40 نقطة.

تورينو 38 نقطة.

أودينيزي 38 نقطة.

ساسولو 37 نقطة.

مونزا 34 نقطة.

إمبولي 32 نقطة.

ساليرنيتانا 29 نقطة.

لاتسيو
لاتسيو

ليتشي 27 نقطة.

سبيزيا 25 نقطة.

هيلاس فيرونا 19 نقطة.

سامبدوريا 19 نقطة.

كريمونيسي 13 نقطة.

المصدروطن + نابولي تويتر + الدوري الإيطالي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

ملاعب إيطاليا تتنفس عنصرية.. لوكاكاو ضحية حملة شعواء وطريقة رده أثارت الانتباه

رياضة

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان والتشكيلة في كأس إيطاليا 2023

رياضة

تشكيلة نابولي ضد ميلان والموعد في الدوري الإيطالي الممتاز

رياضة

السلطان “إبراهيوفيتش” يدخل تاريخ “الكالتشيو” الإيطالي بهذا الرقم

رياضة

ما لا تعرفه عن خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي الصاعد وقصة لقب “كفارادونا” (شاهد)

رياضة

تشكيلة نابولي ضد فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2023

رياضة

نابولي يتربع على الصدارة.. ترتيب الدوري الإيطالي 2023

رياضة

تشكيلة إنتر ميلان ضد بورتو والتوقيت في دوري أبطال أوروبا 2023

رياضة

جوهرة نابولي أوسيمين يتفوق على ميسي ورونالدو بهذا الرقم القياسي

رياضة

البايرن يُطيح بباريس وتأهل تاريخي للميلان على حساب توتنهام في دوري أبطال أوروبا (شاهد)

رياضة

تشكيلة ميلان ضد توتنهام والتوقيت في دوري أبطال أوروبا 2023

رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي 2023 بعد هزيمة نابولي أمام لاتسيو

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تناول دائمًا هذين النوعين من الأطعمة في المنزل لتقليل الدهون في منطقة البطن

فضيحة سعودية.. الوكالة الرسمية تزيف موعد حكم إعدام نفذته “الداخلية” في رمضان (شاهد)

مستعدٌ لتخفيض راتبه.. كانسيلو يقترب من الانضمام لبرشلونة

صحيفة إماراتية: قطر تستغل عبدالمجيد تبون لتمرير سياساتها على لسانه!

هيا مرعشلي عارية تحت عباءتها الرمضانية والجمهور غاضب! (شاهد)

هذا هو حجم ثروة ميسي ورونالدو .. لكنّهما غائبين عن قائمة “المليارديرات”

تفاصيل مهرجان إسرائيلي في سيناء أغضب المصريين وحملة مقاطعة واسعة

ممثلة إسبانية تفجر قنبلة عن علاقة بين كريستيانو رونالدو وسونيا مونروي!

عارضة الأزياء ميرهان كيلر تصر على تأديب تامر أمين وهذا ما ستفعله!

سعيد جداد يثير الغضب بعد احتفائه بناشط متخصص في شتم سلطنة عُمان لصالح الإمارات!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC