السبت, أبريل 8, 2023
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تحذير عاجل من الأرصاد العمانية للمواطنين.. ناشدتهم تنفيذ هذه النصائح للأهمية

حذرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، المواطنين من سقوط أمطار رعدية غزيرة غدا ووجهت لهم عدة نصائح

كتب باسل النجار
أمطار رعدية في سلطنة عمان watanserb.com
أمطار رعدية في سلطنة عمان
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وطن- أصدرت الأرصاد العمانية متمثلة في “هيئة الطيران المدني”، بيانا تحذيريا للمواطنين في سلطنة عمان، من طقس غدا، الأحد 9 أبريل، ووجهت عدة نصائح للجمهور لأجل سلامتهم

أمطار رعدية محتملة وستكون غزيرة

وقالت الأرصاد العمانية في بيان لها رصدته (وطن) إنها تتوقع سقوط أمطار رعدية غزيرة ابتداء من صباح يوم غد، الأحد 9 أبريل، إلى المساء على محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية وجبال الحجر والمناطق المجاورة لها والتي قد تتراوح من 10 إلى 30 ملليمتر.

وتهيب هيئة الطيران المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية، وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال فترة التنبيه.

وفي بيانها أوضحت الأرصاد العمانية أن بداية التنبيه من الأحد 11 صباحا، إلى 11 مساء من ذات اليوم.

التأثير المتوقع خلال فترة التنبيه:

1ـ جريان الشعاب والأودية في بعض المناطق ويصاحب الحالة هبوب رياح هابطة نشطة أحيانا.

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2ـ انخفاض الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار الرعدية لأقل من 1000 متر.

أخدود من مُنخفض جوي يؤثر على السلطنة
أخدود من مُنخفض جوي يؤثر على السلطنة

أخدود من مُنخفض جوي يؤثر على السلطنة

وكانت أحدث التنبؤات الجوية قد أشارت إلى توقعات بتأثر أجواء السلطنة بأخدود من مُنخفض جوي سيتمركز بعيداً عن أجواء السلطنة، و يتصادف مع تدفق كميات من الرطوبة ذات الخصائص الإستوائية من بحر العرب، بحيث ترتفع فرص الأمطار في عِدّة مُحافظات.

وبداية من الليلة تتدفق كميات من السُحب على ارتفاعات عالية و مُتوسطة تدريجياً لأغلب مُحافظات السلطنة، كما و يُحتمل نشاط التكونات المحلية على أجزاء من جبال الحجر بالإضافة لأجزاء من مُحافظتي الوسطى و ظفار، و تترافق بهطول زخات مُتفرقة من الأمطار و تُصحب بحدوث الرعد أحياناً و نشاط في الرياح الهابطة المُثيرة للأتربة و الغبار.

وتتعمق الموجة العلوية على أجواء السلطنة، الأحد، بالتزامن تدفق كميات من الرطوبة من بحر العرب، بحيث يكون الطقس مُتقلب ما بين غائم جزئي إلى غائم على مُحافظات مسقط وشمال الشرقية وجنوب الشرقية، والداخلية وجنوب الباطنة والوسطى وظفار.

ويُحتمل هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة على أجزاء من هذه المُحافظات قد تُصحب بحدوث الرعد أحياناً ونشاط في الرياح الهابطة المُثيرة للغبار وبخاصة في المناطق الصحراوية.

ويُتوقع أن تكون هذه الأمطار غزيرة أحياناً وبخاصة على الحجر الشرقي والمناطق المُجاورة به، وتؤدي إلى جريان للأودية والشِعاب.

فيما تكون الفرصة مُهيأة لهطول أمطار مُتفرقة على أجزاء محدودة إجمالاً من مُحافظات شمال الباطنة و الظاهرة و البريمي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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