تحذير عاجل من الأرصاد العمانية للمواطنين.. ناشدتهم تنفيذ هذه النصائح للأهمية

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وطن- أصدرت الأرصاد العمانية متمثلة في “هيئة الطيران المدني”، بيانا تحذيريا للمواطنين في سلطنة عمان، من طقس غدا، الأحد 9 أبريل، ووجهت عدة نصائح للجمهور لأجل سلامتهم

أمطار رعدية محتملة وستكون غزيرة

وقالت الأرصاد العمانية في بيان لها رصدته (وطن) إنها تتوقع سقوط أمطار رعدية غزيرة ابتداء من صباح يوم غد، الأحد 9 أبريل، إلى المساء على محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية وجبال الحجر والمناطق المجاورة لها والتي قد تتراوح من 10 إلى 30 ملليمتر.

وتهيب هيئة الطيران المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية، وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال فترة التنبيه.

وفي بيانها أوضحت الأرصاد العمانية أن بداية التنبيه من الأحد 11 صباحا، إلى 11 مساء من ذات اليوم.

التأثير المتوقع خلال فترة التنبيه:

1ـ جريان الشعاب والأودية في بعض المناطق ويصاحب الحالة هبوب رياح هابطة نشطة أحيانا.

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2ـ انخفاض الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار الرعدية لأقل من 1000 متر.

أخدود من مُنخفض جوي يؤثر على السلطنة

وكانت أحدث التنبؤات الجوية قد أشارت إلى توقعات بتأثر أجواء السلطنة بأخدود من مُنخفض جوي سيتمركز بعيداً عن أجواء السلطنة، و يتصادف مع تدفق كميات من الرطوبة ذات الخصائص الإستوائية من بحر العرب، بحيث ترتفع فرص الأمطار في عِدّة مُحافظات.

جريان قوي للشعاب بقرية تول بولاية دماء والطائيين بمحافظة الشرقية

08.04.2023

🎥 أحمد السباعي#أرصاد_العرب#طقس_عمان pic.twitter.com/vzun1gje5T — أرصاد العرب (@Arabmet) April 8, 2023

وبداية من الليلة تتدفق كميات من السُحب على ارتفاعات عالية و مُتوسطة تدريجياً لأغلب مُحافظات السلطنة، كما و يُحتمل نشاط التكونات المحلية على أجزاء من جبال الحجر بالإضافة لأجزاء من مُحافظتي الوسطى و ظفار، و تترافق بهطول زخات مُتفرقة من الأمطار و تُصحب بحدوث الرعد أحياناً و نشاط في الرياح الهابطة المُثيرة للأتربة و الغبار.

وتتعمق الموجة العلوية على أجواء السلطنة، الأحد، بالتزامن تدفق كميات من الرطوبة من بحر العرب، بحيث يكون الطقس مُتقلب ما بين غائم جزئي إلى غائم على مُحافظات مسقط وشمال الشرقية وجنوب الشرقية، والداخلية وجنوب الباطنة والوسطى وظفار.

ويُحتمل هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة على أجزاء من هذه المُحافظات قد تُصحب بحدوث الرعد أحياناً ونشاط في الرياح الهابطة المُثيرة للغبار وبخاصة في المناطق الصحراوية.

ويُتوقع أن تكون هذه الأمطار غزيرة أحياناً وبخاصة على الحجر الشرقي والمناطق المُجاورة به، وتؤدي إلى جريان للأودية والشِعاب.

فيما تكون الفرصة مُهيأة لهطول أمطار مُتفرقة على أجزاء محدودة إجمالاً من مُحافظات شمال الباطنة و الظاهرة و البريمي.