برشلونة يستعد لبيع 3 من نجومه في سوق الميركاتو الصيفي

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وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أنّ نادي برشلونة الإسباني سيعرض 3 لاعبين من صفوفه للبيع، في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، مع نهاية منافسات الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية، عن أنّ إدارة برشلونة مستعدّة لبيع الثلاثي أنسو فاتي، وفيران توريس، ورافينا دياز، في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي القادم.

برشلونة وبيع 3 نجوم في الميركاتو الصيفي

وأفادت تقارير صحفية أخرى، بسعي برشلونة للحصول على خدمات البرتغالي كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي المعار إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني في سوق انتقالات الميركاتو القادم.

كما بيّنت تلك التقارير، بأنّ اللاعب كانسيلو منفتحٌ على الذهاب إلى صفوف نادي برشلونة، ومستعدّ لتخفيض راتبه من أجل إتمام تلك الصفقة مع إدارة النادي الكتالوني.

وما زال نادي برشلونة يعاني من أثار الأزمة المالية التي انعكست على الصفقات المبرمة، خلال الموسمين الماضيين في سوق الانتقالات، في ظلّ بحثه عن لاعبين للتعاقد معهم بالمجان في الوقت الحالي.

مباراة برشلونة في الدوري الإسباني

وسيلتقي فريق برشلونة أمام منافسه غيرونا، الاثنين، في منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، على ملعب (الكامب نو).

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كما خاض فريق برشلونة (البلوغرانا) 27 مباراة في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، حقّق فيها الفوز في 23 مباراة، وتعادل في مباراتين. كما تلقى الخسارة في مباراتين أخريين.

ويتربّع فريق برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 71 نقطة، وبفارق كبير عن غريمه التقليدي ريال مدريد الوصيف برصيد 59 نقطة لهذا الموسم.