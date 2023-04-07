الجمعة, أبريل 7, 2023
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هل أيدت الحكومة الكويتية استضافة حمد بن جاسم في برنامج كويتي؟.. عمار تقي يكشف ما جرى!

وزير الخارجية الكويتي السابق أخبر عمار تقي بإعجابه الشخصي بالبرنامج

كتب سالم حنفي
حمد بن جاسم watanserb.com
حمد بن جاسم
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وطن- نفى الإعلامي الكويتي عمار تقي صحة ما تم تداوله بأن وزير الخارجية الكويتي تدخل لمنع بث حلقات برنامجه “الصندوق الأسود”، مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم.

وخلال استضافته في برنامج “الليوان” الذي يقدمه عبدالله المديفر على قناة “روتانا خليجية”، كشف عمار تقي حقيقة الاتصال الذي تلقاه من وزير الخارجية السابق أحمد الناصر الصباح.

وقال أنه تلقى منه اتصال دعم وليس للمطالبه بعدم بث حلقات حمد بن جاسم بعد نشر البرومو الدعائي للحلقات عبر منصة صحيفة “القبس“.

وأكد الإعلامي عمار تقي بأنه توقع من المكالمة أن يكون قد تسبب البرنامج بتصعيد للأزمة الخليجية، إلا انه تفاجأ بعبارات الإطراء والثناء من قبل وزير الخارجية.

محاولة الإيقاع في المحظور

وخلال الحلقة، حاول “المديفر” إيقاع “تقي” في المحظور من خلال زعمه بأن وزير الخارجية السابق الشيخ أحمد الناصر الصباح أبلغ مقدم البرنامج بـ “نحن معك وكمل”، في إشارة لموقف الحكومة الكويتية الداعم لقطر في ظل الأزمة الخليجية، في حين أكد “تقي” بأن الوزير طالبه بأن يوازن مع الجميع حتى لا يكون منحازا لطرف دون آخر.

أزمة التصريح حول لقاء صدام حسين

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كما كشف الإعلامي عمار تقي، تفاصيل الأزمة التي حدثت له بعد تصريحه الشهير الذي قال فيه “لو أتيحت لي فرصة لقاء مع صدام حسين؛ لن أتردد لحظة”.

وقال عمار تقي متحدثا عن الواقعة: “لا أذكر نص التغريدة، ولكن ما أذكره أن السيدة رغد صدام حسين كانت حينها أنهت لقاء على العربية، وكان يأتي إشارات لي بالتصوير معها في الصندوق الأسود”.

ورد المديفر، قائلًا: “أنت كتبت وقولت في تغريدة: لقد سألني بعض الأصدقاء لو تتاح لك فرصة عمل لقاء مع رغد صدام حسين في الصندوق الأسود هل ستجري اللقاء، فقلت لو تتاح لي فرصة عمل لقاء مع صدام حسين؛ لن أتردد لحظة”.

وواصل عمار تقي: “لا أقول أن الكويتيين غضبوا كلهم، ولكن هناك من ألغى متابعتي في توتير، وهناك من قالي أنت تريد الشهرة، ومن قال لي أنت عماك الغرور، قهذه المشكلة تسببت لي في مشاكل كثيرة”.

المصدرتويتر، صحيفة القبس، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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