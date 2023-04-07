الجمعة, أبريل 7, 2023
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هبة عبوك في إطلالة جرئية ومبتذلة.. صدر عاري ونظرات وأحضان تثير الشكوك بعشق جديد! (شاهد)

هبة عبوك كانت قد اعلنت في بيانها بأنها تعاني من الصدمة بسبب قضية الاغتصاب المزعومة لزوجها

كتب سالم حنفي
هبة عبوك watanserb.com
هبة عبوك
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وطن- فيما يبدو أنها رسالة مبطنة لأشرف حكيمي، نشرت الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل مجموعة من الصور برفقة اثنين من أصدقائها في أحد مطاعم العاصمة الإسبانية مدريد.

الرسالة التي حملتها الصور تقول أن هبة عبوك تجاوزت صدمة الانفصال عن أشرف حكيمي بسرعة، وهو ما عكسته إطلالتها الجرئية ونظرتها الغير عذرية لأحد أصدقائها في المطعم.

هبة عبوك
هبة عبوك

وظهرت هبة عبوك في المطعم بجانب من وصفته أحد أصدقائها مرتدية فستانا فاضحا باللون الأسود، كشف عن صدرها وحلماتها بشكل كبير.

هبة عبوك
هبة عبوك

وأظهرت الصورة نظرة غير عذرية من هبة عبوك تجاه صديقها الذي احتضنها من وسطها، في حين هي أخذت تتمعن وتسرح بنظراتها وهي تنظر إليه.

هبة عبوك
هبة عبوك

مشروبات كحولية

كما ظهر في الصور التي تزامن نشرها مع شهر رمضان، تواجد كمية كبيرة جدا من المشروبات الكحولية في المطعم الذي ارتادته هبة عبوك مع صديقيها المزعومين.

سعادة كبيرة

وبدت هبة عبوك في الصور التي نشرتها على الانستغرام في غاية السعادة، على الرغم من حديثها في بيانها السابق بأنها تعيش حالة من الصدمة عقب تفجر قضية اغتصاب زوجها السابق أشرف حكيمي لفتاة فرنسية.

 

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الصور المبتذلة أسعلت موجة غضب كبيرة جدا ضدها، حيث استنكر المتابعون ظهورها بهذا الشكل المبالغ فيه في هذا الظرف الذي مس عائلتها، في حين رأى آخرين أن انفصال أشرف حكيمي عنها هو أفضل ما فعله نجم باريس سان جيرمان.

وفي هذا السياق، قالت إحدى المتابعات:” أحسن ماعمل اشرف والله”.

وتساءلت متابعة حول إن كانت هبة عبوك قد “لحقت تمسك رجل ثاني بالسرعة دي”.

واستنكر متابع ظهورها بهذا الشكل:” أشرف حكيمي ندم على ايام لدوز مع هاد شارفة وكالة رمضان والخمر انا بقاو فيا ولاد حكيمي”.

وقالت متابعة أخرى:” أحسن حاجة وقعات ف هاد العام هي طلاق هاد الهيكل العظمي من أشرف حكيمي سيري لهلا يردك ما تعطلتيش دغيا لقيتي ضحية آخر”.

وكانت هبة عبوك قد كشفت في وقت سابق أنها وأشرف حكيمي كانا في طور الانفصال قبل تفجر قضية الاغتصاب، معلنة أنها تدين بشدة أفعال حكيمي.

وادّعت هبة أنها تقف دائمًا إلى جانب الضحايا. وقالت: “لقد اتخذت أنا وأب أطفالي قرارًا بإنهاء علاقتنا، قبل وقت طويل من الأحداث التي شاركت فيها في وسائل الإعلام والتي لست على علم بها تمامًا”.

بعد ذلك، ابتعدت الممثلة عن مواقع التواصل الاجتماعي، حتى عادت للظهور يوم الاثنين الماضي برسالة لجميع متابعيها.

وقالت في وصف الصورة: “هذه الصورة الشخصية هي لإرسال قبلة كبيرة لكل أولئك الذين يمنحونني كثيراً من الحب ويظهرون لي دعمكم”.

 

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المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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