الجمعة, أبريل 7, 2023
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حياتنا

نكاية في بيكه..انتشار صورة لـ شاكيرا تسخر من هزيمة برشلونة في الكلاسيكو! (شاهد)

ريال مدريد سحق برشلونة بأربعة أهداف مقابل صفر

كتب خالد الأحمد
شاكيرا watanserb.com
شاكيرا
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وطن- انتشرت صورة لشاكيرا بشكل كبيرة جدا منذ ست سنوات ، تظهر فيها الرقمين أربعة وصفر بأصابعها، وذلك حينما احتفلت المغنية الكولومبية بعيد ميلادها الأربعين.

ووفقا لموقع صحيفة ” sport” الإسبانية، فإنه بعد أيام قليلة من نشرها، فاز فريق باريس سان جيرمان على برشلونة 4-0 في باركي دي لوس برينثيبس ، وكان هناك الكثير ممن سخروا من أن المغني كانت تتوقع النتيجة النهائية.

الآن ، بعد هزيمة برشلونة 0-4 في كلاسيكو نصف نهائي الكأس ، استعاد المستخدمون الصورة وسخروا مرة أخرى من الفريق الكتالوني للنتيجة، حيث علق البعض أن شاكيرا توقعت أيضًا نتيجة هذه المباراة.

شاكيرا تغادر برشلونة إلى ميامي

وقررت شاكيرا ترك برشلونة ورائها لتبدأ حياة جديدة في ميامي ، جنبًا إلى جنب مع أطفالها حيث، كتبت عبر انستغرام: “لقد استقريت في برشلونة لمنح أطفالي الاستقرار ، وهو نفس ما نبحث عنه الآن في ركن آخر من العالم مع العائلة ، الأصدقاء والبحر. اليوم نبدأ فصلاً جديدًا في البحث عن السعادة.

شاكيرا تغادر برشلونة إلى ميامي
شاكيرا تغادر برشلونة إلى ميامي

الصداقة أطول من الحب

وأضافت:”شكراً لكل من ركب الأمواج معي هناك في برشلونة ، المدينة التي تعلمت فيها أن الصداقة بلا شك أطول من الحب.”

وتابعت:” شكراً لكل من شجعني هناك وجفف دموعي وألهمني وجعلني أكبر.. شكرًا لجمهوري الإسباني الذين لطالما غطوني بحبهم وولائهم.”

 

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شاكيرا تغادر برشلونة وتغلق صفحة بيكيه
شاكيرا تغادر برشلونة وتغلق صفحة بيكيه

ريال مدريد يسحق برشلونة برباعية

وكان نادي ريال مدريد، قد سحق غريمه برشلونة، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب كامب نو، ضمن إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتأهل ريال مدريد لملاقاة أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد هزم برشلونة في الدور الأول من الليجا (3-1)، قبل أن يستفيق رفاق المدرب تشافي هيرنانديز، ليكتب 3 انتصارات متتالية، (3-1) في كأس السوبر الإسباني، (1-0) في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، و(2-1) في الدور الثاني من الدوري الإسباني.

ونجح ريال مدريد في قلب الطاولة على برشلونة، ليتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، متفوقًا (4-1) في مجموع المباراتين.ويبحث ريال مدريد عن تحقيق أول ألقابه في كأس ملك إسبانيا، منذ التتويج به في 2014.

وعوّض ريال مدريد خسارته ذهاباً بهدف دون رد مستفيداً من الهجمات المرتدة وفشل برشلونة في ترجمة الفرص التي أتيحت له خاصة في الشوط الأول.

المصدرانستجرام، صحيفة " sport" الإسبانية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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