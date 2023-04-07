نكاية في بيكه..انتشار صورة لـ شاكيرا تسخر من هزيمة برشلونة في الكلاسيكو! (شاهد)

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وطن- انتشرت صورة لشاكيرا بشكل كبيرة جدا منذ ست سنوات ، تظهر فيها الرقمين أربعة وصفر بأصابعها، وذلك حينما احتفلت المغنية الكولومبية بعيد ميلادها الأربعين.

ووفقا لموقع صحيفة ” sport” الإسبانية، فإنه بعد أيام قليلة من نشرها، فاز فريق باريس سان جيرمان على برشلونة 4-0 في باركي دي لوس برينثيبس ، وكان هناك الكثير ممن سخروا من أن المغني كانت تتوقع النتيجة النهائية.

الآن ، بعد هزيمة برشلونة 0-4 في كلاسيكو نصف نهائي الكأس ، استعاد المستخدمون الصورة وسخروا مرة أخرى من الفريق الكتالوني للنتيجة، حيث علق البعض أن شاكيرا توقعت أيضًا نتيجة هذه المباراة.

شاكيرا تغادر برشلونة إلى ميامي

وقررت شاكيرا ترك برشلونة ورائها لتبدأ حياة جديدة في ميامي ، جنبًا إلى جنب مع أطفالها حيث، كتبت عبر انستغرام: “لقد استقريت في برشلونة لمنح أطفالي الاستقرار ، وهو نفس ما نبحث عنه الآن في ركن آخر من العالم مع العائلة ، الأصدقاء والبحر. اليوم نبدأ فصلاً جديدًا في البحث عن السعادة.

الصداقة أطول من الحب

وأضافت:”شكراً لكل من ركب الأمواج معي هناك في برشلونة ، المدينة التي تعلمت فيها أن الصداقة بلا شك أطول من الحب.”

وتابعت:” شكراً لكل من شجعني هناك وجفف دموعي وألهمني وجعلني أكبر.. شكرًا لجمهوري الإسباني الذين لطالما غطوني بحبهم وولائهم.”

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ريال مدريد يسحق برشلونة برباعية

وكان نادي ريال مدريد، قد سحق غريمه برشلونة، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب كامب نو، ضمن إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتأهل ريال مدريد لملاقاة أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد هزم برشلونة في الدور الأول من الليجا (3-1)، قبل أن يستفيق رفاق المدرب تشافي هيرنانديز، ليكتب 3 انتصارات متتالية، (3-1) في كأس السوبر الإسباني، (1-0) في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، و(2-1) في الدور الثاني من الدوري الإسباني.

ونجح ريال مدريد في قلب الطاولة على برشلونة، ليتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، متفوقًا (4-1) في مجموع المباراتين.ويبحث ريال مدريد عن تحقيق أول ألقابه في كأس ملك إسبانيا، منذ التتويج به في 2014.

وعوّض ريال مدريد خسارته ذهاباً بهدف دون رد مستفيداً من الهجمات المرتدة وفشل برشلونة في ترجمة الفرص التي أتيحت له خاصة في الشوط الأول.