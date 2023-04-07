مقتل مستوطنتين في إطلاق نار في الأغوار وانسحاب المنفذ (فيديو وصور)

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وطن – قتلت مستوطنتان وأصيبت ثالثة بحالة خطيرة، في عملية إطلاق نار استهدفت مركبة قرب مستوطنة “حمرا” في منطقة الأغوار، في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، فيما تمكن المنفذان من الانسحاب وفق المعلومات الأولية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مستوطنتين قتلتا في عملية إطلاق نار في منطقة غور الأردن، مع سقوط إصابات بجروح خطيرة، واصفة العملية بـ”الصعبة”.

وذكرت وسائل إعلام أن مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار تجاه مركبة المستوطنات وهن في العشرينات من العمر في منطقة الأغوار، وانسحبوا من مكان العملية، فيما يجري عملية مسح للبحث عنهم.

القناة 12 العبرية:#مشاهد من موقع عملية إطلاق النار في الأغوار pic.twitter.com/iFS8Qp408u — مؤمن مقداد (@MumenMeqdad) April 7, 2023

والقتيلتان فتاتان في العشرينات من عمرهما، فيما أصيبت امرأة في الأبعينات من عمرها بحالة “خطيرة”، وتحدثت تقارير إسرائيلية عن إصابة رابعة بحالة متوسطة الخطورة.

رصاص البطولة يدوّي في الأغوار.

قتلى وجرحى في صفوف الغزاة

المتحدّث باسم جيش الاحتلال قال إن "العملية صعبة وقوات الجيش تقوم بعمليات تمشيط في المنطقة".

شعبنا عرف طريقه، ولم يعد يستمع لـ"باعة الأوهام".

سلمت أيدي الأبطال.

والعار للمتواطئين من كل لون. pic.twitter.com/yinWaMavjn — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) April 7, 2023

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بدوره، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوع عملية إطلاق نار تجاه سيارة على مفرق حمرا في غور الأردن، وقال إن قواته تُمشّط المنطقة، في محاولة للعثور على المنفذين.

وانسحب المنفذون من المكان بعد استهداف المركبة الإسرائيلية، وأفادت تقارير أولية أن مركبة المنفذ اصطدمت بالمركبة الإسرائيلية وبعد دهورتها إلى قناة على جانب الطريق، تم إطلاق النار على ركابها.

مصادر عبرية: آثار إطلاق النار بعملية الأغوار تجاه مركبة المستوطنين، والتي أسفرت عن قتيلين وإصابة ثالثة حرجة. pic.twitter.com/yKtJNUkT1r — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) April 7, 2023

يُشار إلى أن التقارير الأولية كانت تتحدث عن إصابة ثلاثة إسرائيليين بحالة حرجة قرب مستوطنة “حمرا” في منطقة غور الأردن.

وفي حين ذكرت التقارير الأولية أن الإصابات من جراء حادث طرق، أشارت تقارير إسرائيلية إلى فحص إمكانية تعرض المركبة التي أقلت المصابين لإطلاق نار في المنطقة.

جاء هذا الهجوم، بعد ساعات من شن قوات الاحتلال الإسرائيلي، غارات على جنوب لبنان وغزة، وتحدث جيش الاحتلال عن توجيه ضربات ضد مواقع لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وذلك في أعقاب إطلاق عشرات الصواريخ على أراضيها من القطاع ومن جنوب لبنان.

وأطلق جيش الاحتلال، عشرات الغارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، كما قصف ثلاثة أهداف في مدينة صور اللبنانية.

واستهدفت غارات إسرائيلية 11 هدفا في قطاع غزة، ادعى الاحتلال أنها ورشات لصنع أسلحة تابعة لحماس و”مراكز أبحاث وتطوير” في جباليا، وكذلك أنفاق قريبة من السياج الأمني المحيط بالقطاع.

وقصفت قوات الاحتلال موقعاً للمقاومة في بلدة بيت حانون شمال القطاع، في حين تصدت الدفاعات الجوية للمقاومة لطائرات الاحتلال بصواريخ أرض جو، كما استهدفت طائرات الاحتلال مواقع للمقاومة في مخيم البريج، فيما ردت المقاومة بقصف عسقلان بالصواريخ، بعد استهداف موقع للمقاومة شرق مدينة غزة بأكثر من 12 صاروخا.

وأغارت طائرات الاحتلال، على مواقع للمقاومة في مدينة دير البلح، وجنوب مدينة غزة، وغرب مدينة خانيونس، وشنت قصفا على حي التفاح شرق مدينة غزة، واستهدفت أرضاً فارغة على الحدود الفلسطينية المصرية.

وردت فصائل المقاومة الفلسطينية، بإطلاق نحو 40 صاروخاً على مناطق الغلاف، كما استهدفت طائرات الاحتلال في سماء غزة بعدة صواريخ أرض جو.

تغطية صحفية: "الرشقة الصـــاروخية من غزة تجاه الأراضي المحتلة، قبل قليل". pic.twitter.com/OLbchuM05l — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 7, 2023

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، صباح الجمعة، رشقات صاروخية استهدفت مستوطنات ناحال عوز وألوميم واسديروت وميفلاسيم، في غلاف غزة، رداً على غارات إسرائيلية.

وشهد أمس الخميس، إطلاق عدة صواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل، وذلك عقب ليلتين من الاقتحامات الإسرائيلية للمصلى القبلي في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، حيث اعتدت على المصلين والمرابطين بالضرب واعتقلت مئات منهم.