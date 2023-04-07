الجمعة, أبريل 7, 2023
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حياتنا

مفاجأة عن سبب عدم منح الأمير هاري الجنسية الأمريكية!

عادت ميغان ماركل والأمير هاري إلى الولايات المتحدة على أمل العثور على حياة أكثر هدوءًا بعيدًا عن وسائل الإعلام في المملكة المتحدة.

كتب أنس السالم
مخاوف من عدم منح الأمير هاري الجنسية الأمريكية watanserb.com
مخاوف من عدم منح الأمير هاري الجنسية الأمريكية بسبب اعترافه بتعاطي المخدرات
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وطن – على الرغم من نقله جميع جوانب حياته تقريبًا إلى الولايات المتحدة، إلا أن هناك مخاوف جديدة من عدم منح الأمير هاري الجنسية الأمريكية أبدًا.

عادت ميغان ماركل وشقيق الأمير ويليام إلى الولايات المتحدة على أمل العثور على حياة أكثر هدوءًا بعيدًا عن وسائل الإعلام في المملكة المتحدة.

الأمير هاري وميغان ماركل في كاليفورنيا - Getty
الأمير هاري وميغان ماركل في كاليفورنيا – Getty

في حين أن هذا كان صحيحًا في الغالب، مع تزايد شعبيتها الدولية، هناك مخاوف متزايدة من أن الأمير هَاري لن يتمكن من البقاء في البلاد إلى أجل غير مسمى.بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة “sun” البريطانية

مخاوف جديدة من عدم منح الأمير هاري الجنسية الأمريكية

تم تحذير الأمير هاري من أنه قد لا يتم منحه البطاقة الخضراء مطلقًا أو منحه الجنسية الكاملة بسبب اعترافه بأنه خلال حياته تناول مجموعة متنوعة من العقاقير المخدرة، وفقًا لتقرير نُشر في The Sun.

شرح هاري كيف جرب الكوكايين والماريجوانا والفطر السحري وأياهواسكا … وكلها إما محظورة أو تخضع لرقابة صارمة في أمريكا.

الأمير هاري يعترف بأنه تعاطى الكوكايين
الأمير هَاري اعترف سابقاً بأنه تعاطى الكوكايين

حذر أحد المحامين دوق ساسكس من أنه سيواجه مزيدًا من الصعوبات نتيجة لهذه الاعترافات، وأثارت القضية تساؤلات حول كيفية منحه تأشيرته الحالية.

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صرحت المحامية كايتلين ديفيز: “إذا اعترف دوق ساسكس لأي موظف هجرة أنه استخدم في السابق مخدرات غير قانونية، فسيُعتبر غير مؤهل للحصول على تأشيرة”.

وأضافت: “بدون ظروف استثنائية، لن يتمكن دوق ساسكس على الأرجح من الحصول على البطاقة الخضراء أو أن يصبح مواطنًا أمريكيًا، إذا اعترف رسميًا باستخدام الكوكايين.”

“قد يحتاج هاري إلى الاعتراف لضابط هجرة”

ينما لا يوجد دليل تقريبًا على استخدام الأمير هاري للمخدرات، هناك الآن نقاش متجدد حول ما يشكل اعترافًا حقيقيًا.

الأمير هاري يعترف بتعاطي الكوكايين ضمن مذكرات سبير watanserb.com
الأمير هاري اعترف بتعاطي الكوكايين ضمن مذكراته في كتاب سبير

على الرغم من نشر التصريحات في مذكراته، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك سوف يتجاوز الحد الأدنى لإجبار الولايات المتحدة على حجب الجنسية، وأن الأمير هاري قد يحتاج إلى الاعتراف لضابط هجرة لاستخدام الادعاءات ضده.

المصدرsun - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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