مفاجأة عن سبب عدم منح الأمير هاري الجنسية الأمريكية!

- Advertisement -

وطن – على الرغم من نقله جميع جوانب حياته تقريبًا إلى الولايات المتحدة، إلا أن هناك مخاوف جديدة من عدم منح الأمير هاري الجنسية الأمريكية أبدًا.

عادت ميغان ماركل وشقيق الأمير ويليام إلى الولايات المتحدة على أمل العثور على حياة أكثر هدوءًا بعيدًا عن وسائل الإعلام في المملكة المتحدة.

في حين أن هذا كان صحيحًا في الغالب، مع تزايد شعبيتها الدولية، هناك مخاوف متزايدة من أن الأمير هَاري لن يتمكن من البقاء في البلاد إلى أجل غير مسمى.بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة “sun” البريطانية

مخاوف جديدة من عدم منح الأمير هاري الجنسية الأمريكية

تم تحذير الأمير هاري من أنه قد لا يتم منحه البطاقة الخضراء مطلقًا أو منحه الجنسية الكاملة بسبب اعترافه بأنه خلال حياته تناول مجموعة متنوعة من العقاقير المخدرة، وفقًا لتقرير نُشر في The Sun.

شرح هاري كيف جرب الكوكايين والماريجوانا والفطر السحري وأياهواسكا … وكلها إما محظورة أو تخضع لرقابة صارمة في أمريكا.

حذر أحد المحامين دوق ساسكس من أنه سيواجه مزيدًا من الصعوبات نتيجة لهذه الاعترافات، وأثارت القضية تساؤلات حول كيفية منحه تأشيرته الحالية.

- Advertisement -

صرحت المحامية كايتلين ديفيز: “إذا اعترف دوق ساسكس لأي موظف هجرة أنه استخدم في السابق مخدرات غير قانونية، فسيُعتبر غير مؤهل للحصول على تأشيرة”.

وأضافت: “بدون ظروف استثنائية، لن يتمكن دوق ساسكس على الأرجح من الحصول على البطاقة الخضراء أو أن يصبح مواطنًا أمريكيًا، إذا اعترف رسميًا باستخدام الكوكايين.”

“قد يحتاج هاري إلى الاعتراف لضابط هجرة”

ينما لا يوجد دليل تقريبًا على استخدام الأمير هاري للمخدرات، هناك الآن نقاش متجدد حول ما يشكل اعترافًا حقيقيًا.

على الرغم من نشر التصريحات في مذكراته، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك سوف يتجاوز الحد الأدنى لإجبار الولايات المتحدة على حجب الجنسية، وأن الأمير هاري قد يحتاج إلى الاعتراف لضابط هجرة لاستخدام الادعاءات ضده.