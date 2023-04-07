لهذه الأسباب الخطيرة..إحذروا تناول الكاتشاب!

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وطن– الكاتشب هو أحد التوابل الأكثر شيوعًا التي يستخدمها العديد من الأشخاص لتعزيز مذاق كل شيء من البطاطس المقلية إلى البرجر.

الكاتشب له لون أحمر مبهج ومذاق لذيذ. نادرًا ما نعتقد أن تناول الكاتشب يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحتنا، خاصةً عندما نتناوله بكميات صغيرة.

في حين أنه يتمتع بشعبية في جميع أنحاء العالم، تعتبره أخصائية التغذية الهندية لوفنيت باترا من بين المواد الغذائية غير الصحية، وفقا لما أورده موقع “ndtv“.

غني بالسكر والملح

في منشور عبر حسابها الشخصي على منصة “الإنستغرام”، شاركت الخبيرة باترا بعض الحقائق حول الكاتشب والتي قد تدفعك للتخلي عنه في المرة القادمة التي تفتح فيها علبة بطاطس مقلية.

وفقا لها، يحتوي الكاتشب على كميات عالية من السكر. فملعقة كبيرة منه يمكن أن تحتوي على 7٪ أو أكثر من احتياجاتك اليومية من السكر. وهذا هو سبب مذاقه الحلو.

علاوة على ذلك، تقول خبير التغذية إن الكاتشب غني بالملح أيضًا. وتجدر الإشارة إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على كمية كبيرة من الملح يرتبط بخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

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كما يمكن أن يؤدي تناوله إلى مشاكل معدية معوية.

أطعمة أخرى نصحت الخبيرة بتناولها

في الشهر الماضي، كشفت خبيرة التغذية باترا عن بعض الأطعمة التي يمكن أن تكون فعالة في مكافحة الالتهابات الموسمية وهي: