الجمعة, أبريل 7, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنالماذا تطبيق سناب شات لونه أصفر؟ وما قصة شعار الشبح؟
حياتنا

لماذا تطبيق سناب شات لونه أصفر؟ وما قصة شعار الشبح؟

تم رسم الشبح من قبل الرئيس التنفيذي لشركة سناب شات وكان مستوحى من فنان Wu-Tang Clan Ghostface Killah

كتب ايمان الباجي
لماذا تطبيق سناب شات لونه أصفر؟ وما قصة شعار الشبح؟ watanserb.com
تطبيق سناب شات
- Advertisement -

وطنظهر تطبيق سناب شات لأول مرة في سبتمبر/أيلول سنة 2011. ومنذ إنشائه، جذب لونه وخاصة شعاره الأيقوني شعبية كبيرة.

وفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، ومنذ سنة 2011، لم يتغير تصميم التطبيق كثيرًا، الذي يتميز بشكل أشبه بالشبح يوجد على خلفية صفراء.

شعار سناب شات

تم رسم الشبح من قبل الرئيس التنفيذي لشركة سناب شات، إيفان شبيجل، وكان مستوحى من فنان Wu-Tang Clan Ghostface Killah.

تطبيق سناب شات

والشبح له اسم، وهو “Ghostface Chillah”.

وبحسب ما ورد صمم شبيجل هذا الشعار قبل إطلاق سناب شات، لتطبيق يسبقه يسمى “Picaboo”، والذي عمل بنفس الطريقة والفكرة التي يعمل بها سناب شات. عندما يتم إرسال صورة، فإنها تختفي على الفور بعد عرضها.

لقد شهد شبح سناب شات أو Ghostface Chillah أيضًا نوعًا من التطور على مر السنين. ففي عام 2011، كان لديه عينان ولسان عالق بالخارج.

- Advertisement -

كما تم تغييره مرة أخرى في السنوات السابقة، ولكنه تحول في النهاية إلى الشعار الذي نعرفه الآن.

الخلفية الصفراء

فيما يتعلق بالخلفية الصفراء، قال شبيجل إنه قام باختيار هذا اللون لأنه لم يستخدم أي شعار آخر هذا اللون في ذلك الوقت.

فيما تكهن آخرون بأنه اختار اللون الأصفر لأنه لون فاتح وممتع.

لشبح له اسم، وهو Ghostface Chillah
علاوة على ذلك، أشار الكثير من الأشخاص إلى أن سطوع الظل الأصفر في Snapchat يجذب عيون المرء على الفور إلى الشعار، حيث يمكنك بسهولة أن تجد ذلك الشبح في كل مكان من التطبيق.
المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لهذه الأسباب الخطيرة..إحذروا تناول الكاتشاب!

خطوتان إحداهما سعودية تعجل بإزالة الدولرة من الاقتصاد العالمي.. من يربح ومن يخسر؟

لحظة تنفيذ عملية الأغوار وأحد فصائل المقاومة الفلسطينية يتبناها ضمنيا

صفقة نيوكاسل تضع السعودية في مأزق.. بين الضغوط البريطانية والمفاجأة القطرية (تحقيق)

المنزل الأكثر وحدة في العالم .. لمن يبحث عن الهدوء: أقرب جار على بعد أميال (شاهد)

مفاجأة عن سبب عدم منح الأمير هاري الجنسية الأمريكية!

“أحد السائقين مات جوعا”.. السعودية تمنع مرور مئات الشاحنات القادمة من الإمارات (فيديو)

تشكيلة ريال مدريد ضد فياريال والتوقيت في الدوري الإسباني الممتاز

مورينيو يتلقى عرضاً مغرياً لتدريب المنتخب السعودي

مقتل مستوطنتين في إطلاق نار في الأغوار وانسحاب المنفذ (فيديو وصور)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC