لماذا تطبيق سناب شات لونه أصفر؟ وما قصة شعار الشبح؟

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وطن– ظهر تطبيق سناب شات لأول مرة في سبتمبر/أيلول سنة 2011. ومنذ إنشائه، جذب لونه وخاصة شعاره الأيقوني شعبية كبيرة.

وفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، ومنذ سنة 2011، لم يتغير تصميم التطبيق كثيرًا، الذي يتميز بشكل أشبه بالشبح يوجد على خلفية صفراء.

شعار سناب شات

تم رسم الشبح من قبل الرئيس التنفيذي لشركة سناب شات، إيفان شبيجل، وكان مستوحى من فنان Wu-Tang Clan Ghostface Killah.

والشبح له اسم، وهو “Ghostface Chillah”.

وبحسب ما ورد صمم شبيجل هذا الشعار قبل إطلاق سناب شات، لتطبيق يسبقه يسمى “Picaboo”، والذي عمل بنفس الطريقة والفكرة التي يعمل بها سناب شات. عندما يتم إرسال صورة، فإنها تختفي على الفور بعد عرضها.



لقد شهد شبح سناب شات أو Ghostface Chillah أيضًا نوعًا من التطور على مر السنين. ففي عام 2011، كان لديه عينان ولسان عالق بالخارج.



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كما تم تغييره مرة أخرى في السنوات السابقة، ولكنه تحول في النهاية إلى الشعار الذي نعرفه الآن.

الخلفية الصفراء

فيما يتعلق بالخلفية الصفراء، قال شبيجل إنه قام باختيار هذا اللون لأنه لم يستخدم أي شعار آخر هذا اللون في ذلك الوقت.

فيما تكهن آخرون بأنه اختار اللون الأصفر لأنه لون فاتح وممتع.