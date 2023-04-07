للاهتمام بمظهره.. مصادر تكشف عن جراحات تجميلية أجراها “ابن سلمان” مؤخراً.. ما هي؟!

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وطن- نشر مؤلف كتاب “النفط والدم”، الكاتب الامريكي برادلي هوب مقالاً في موقع Whale Hunting، حول الطبقة السرية من الملوك ورجال الأعمال والمجرمين البارزين، وكيف يعيش ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أفضل لحظات حياته، بعد ثلاث سنوات عاشها كمنبوذ.

وبدأ الكاتب مقاله بالحديث عن هوايات محمد بن سلمان، ناقلا عن أحد المقربين منه أنه ” يستمتع بألعاب الفيديو، وأن لعبته المفضلة هيAge of Empires””.

وأضاف أنه من السخف الاعتقاد بأن “ابن سلمان” ينجرف إلى محور جديد، فهو يحب اللعب في لعبة Age of Empires، لأنها تظهر شخصيته، والخلفية التي أتى منها، فهو فظ، لم يتخرج من هارفارد أو أكسفورد، يريد الفوز فقط، غير مهتمٍ بالتاريخ.

ووففا للكاتب فإن “ابن سلمان” منغمس جداً في الثقافة الغربية، فهو يريد أن ينظر إليه العالم على أنه يحب؛ موسيقى البوب، والمباني المستوحاة من الخيال العلمي، ونيتفليكس، والرقص على الموسيقى الإلكترونية، وأنه أحد أفضل أصدقاء جوني ديب.

محمد بن سلمان مهووس بالإسكندر الأكبر

ولفت الكاتب إلى أن “ابن سلمان” عندما كان مراهقاً؛ كان مهووساً بأن يكون مثل الإسكندر الأكبر، وها هو اليوم يحقق حلم المراهقة، حيث أصبح أحد أغنى أغنياء العالم، بثروة تقارب الـ 300 مليار دولار،وفقاً لقائمة The Brazen Rich List في 2022.

ونوه الموقع إلى أنه من الصعب تحديد رقم دقيق لثروة ابن سلمان، لأنه يستطيع شراء أي شيء يريده، إذ بإمكانه التحكم بالتدفقات النقدية للمؤسسات السعودية، ويملك مفاتيح صندوق الثروة السيادي، الذي تصل قيمته إلى 600 مليار دولار، بالإضافة إلى حجم التركة المباشرة التي سيتركها له والده.

يخت وقصر ولوحة مزورة لدافنشي

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واستذكر الموقع أنه منذ أن أصبح “ابن سلمان” ولياً للعهد؛ إنفق الأموال بشكل كبير، حيث اشترى يختاً، وقصراً فرنسياً، ولوحة مزورة لدافنشي، لكن هذا لم يؤثر بتاتاً على الثروة التي يتحكم بها الآن.

كم لفت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يهتم بمظهره، وأكدت عدة مصادر أنه أجرى عملية لزراعة شعر منذ فترة، ومؤخراً قام بتدبيس معدته، لأنه مستهلك شره للوجبات السريعة.