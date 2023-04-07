فضيحة بجلاجل .. حبيبة بيكيه تخونه مع غوارديولا وشاكيرا أول الشامتين!

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وطن – في مفاجأة مدوية، ذكرت صحيفة “Inside Sport” أن كلارا شيا، حبيبة جيرارد بيكيه الجديدة، والتي تخلى عن شاكيرا والدة طفليه ساشا وميلان من أجلها، تخونه مع بيب غوارديولا وهو مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومتزوج أيضاً.

There are rumours that Gerard Pique's girlfriend Clara Chia cheated on him with Pep Guardiola. — @sport pic.twitter.com/uoDpjfV6EC — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 6, 2023

وفقًا للصحيفة، فقد ذهبت كلارا شيا إلى نفس المدرسة التي كانت فيها ابنة غوارديولا ، بينما اشارت الصحيفة إلى انهما انخرطا في علاقة سرية.

وحتى الآن يمكن التأكد فيما إذا كانت هذه الأخبار صحيحة أم أنها مجرد شائعات، خاصة وأن بيكيه أو حبيبته لم يعلقا أبداً على هذه الأخبار وكذلك غوارديولا.

أغلب التعليقات قالت إنّ شاكيرا ستكون أول الشامتين من بيكيه إذ أنه يعيش ما جعلها تعيشه.

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بيكيه: “شاكيرا تسببت في توتر علاقتي مع غوارديولا في برشلونة”

اعترف مدافع نادي برشلونة السابق، جيرارد بيكيه، بأنّ صديقته السابقة والمغنية الكولومبية، شاكيرا، قد تسبّبت في توتر علاقته بمدربه الأسبق، بيب غوارديولا، عندما كان يدرب العملاق الكتالوني.

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لعب بيكيه مع غوارديولا لمدة 4 مواسم، وحقق العديد من الألقاب أبرزها الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية قبل رحيل مدرب مانشستر سيتي الحالي في عام 2012.

وتحدث مدافع برشلونة عن علاقته مع جوارديولا في تصريحات عبر برنامج “Jijantes” الكتالوني، وقال: “كانت رائعة للغاية ولكن كانت متوترة في موسمه الأخير مع برشلونة”. كما نقل موقع “بطولات“.

وتابع: “عندما بدأت بالفعل المواعدة (شاكيرا)، أصبحت الأمور معقدة للغاية لكن بعد رحيل جوارديولا عن برشلونة عادت العلاقة بشكل مذهل ولا توجد أي مشاكل”.

شاكيرا تغادر إلى ميامي وبيكيه يحتفل بقبلة ساخنة مع كلارا شيا

في نفس اليوم الذي غادرت فيه شاكيرا وطفلاها “ميلان وساشا” إسبانيا على متن طائرة خاصة متجهة إلى ميامي، نشرت مجلة “دييز مينوتوس” الإسبانية صوراً حصرية تظهر بيكيه وهو يقبّل كلارا شيا في أندورا جنوب غرب أوروبا.

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في الصورة التي تظهر على غلاف المجلة، كلاهما يرتديان ملابس سوداء ويمكن رؤيتهما يقبلان بعضهما.

ويواصل الثنائي إظهار أنّ علاقتهما تسير على ما يرام، وأصبحت أكثر رسوخًا، بعد عدة أشهر من إعلان انفصال شاكيرا وبيكيه رسميًا وسط شائعات عن خيانته.

ومن الشائع جدًا رؤيتهما يظهران المودة لبعضهما، وتمّ التقاط صور لهما أكثر من مرّة وهما يتبادلان القبلات في الأماكن العامة، على الرغم من كل الاضطرابات التي تسبّبت فيها علاقتهما الرومانسية.