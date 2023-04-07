ضابط روسي يكشف معلومات حساسة عن بوتين.. لا هاتف ولا إنترنت وهلع أمني

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وطن– كشف الضابط الروسي غليب كاراكولوف الذي نجح في الفرار من كازاخستان إلى تركيا في أكتوبر الماضي، عن عدد من التفاصيل المهمة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبعض خفايا ما يجري داخل أجهزة الأمن الروسية.

جاء ذلك بحسب تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية، قالت فيه إن أهمية ما صرح به كاراكولوف تأتي من كونه ضابطا في قسم الحماية الفدرالية المكلف بأمن الاتصالات، وسبق أن قام بنحو 180 مهمة خارج روسيا، وكان العديد منها برفقة بوتين.

وكانت آخر مهمة له في كازاخستان حيث كان الرئيس بوتين يقوم بزيارة رسمية إلى هناك، ونجح كاراكولوف في الاحتفاظ بجواز سفره فهرب إلى تركيا، وتمكن من جلب زوجته وابنته.

ولأسباب أمنية، نشرت تصريحات كاراكولوف قبل يومين فقط، علما أن حواره مع وسيلة إعلام روسية خاصة أجري نهاية 2022.

بوتين لا يستخدم هاتف محمول ولا يتصفح الإنترنت

وقال كاراكولوف إن الرئيس الروسي لا يستخدم أي هاتف نقال، ولا يستخدم الإنترنت، ومصدره الوحيد للحصول على المعلومات هم المقربون منه، لكن الرئيس لديه استثناء وحيد، حيث يفرض دائما أن يكون بإمكانه مشاهدة التلفزيون الروسي حتى خلال أسفاره.

الصحيفة الفرنسية قالت إنّ تصريحات كاراكولوف أكدت ما سبق وتحدثت عنه تقارير غربية مفادها أن الأجهزة الأمنية بدأت تنتزع جوازات السفر من كبار المسؤولين والموظفين ورؤساء الشركات العمومية.

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ولم يكذب الكرملين ما نُشر في هذا الصدد، لكنه تحدث في المقابل عن ضوابط أمنية صارمة لتأمين العمل في الوظائف الحساسة.

قطار مصفح بمحطات خاصة

وأكد كاراكولوف أن بوتين يتوفر على قطار مصفح ذي محطات خاصة به، إلى جانب اليخت “شهر زاد”، وقصر خاص كانت وسائل الإعلام الروسية تحاول تقديمه على أنه مجرد فندق في مدينة غيليندجيك، في الوقت الذي كان فيه معارضون -على رأسهم أليكسي نافالني المسجون حاليا- يؤكدون أنه قصر لبوتين.

كما تحدث عن حالة من هلع أمني تعيشها الأجهزة للحفاظ على أمن بوتين، وعن مواكب رسمية وهمية لمحاولة الكشف عن مخربين، وعن العمل من داخل مقرات مضادة للقنابل، إلى جانب إجراء فحوص يومية للكشف عن الإصابة بكورونا في صفوف المحيطين بالرئيس.

ونقلت لوموند عن كاراكولوف قوله إنه بدأ يطرح علامات استفهام حول نظام بوتين منذ السيطرة على شبه جزيرة القرم عام 2014، خاصة عندما بدأ يطلع على المبالغ المالية الكبرى التي تصرف على تنقلات بوتين وكبار المسؤولين.

وأضاف أنه عاش صدمة مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث قرر بصفة نهائية استغلال أول فرصة للهروب من روسيا، واصفا بوتين بأنه “مجرم حرب”.