الجمعة, أبريل 7, 2023
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شاهد.. شابة سورية تفطر رمضان مقابل المال وغضب من صاحب الفكرة .. لماذا؟

الشابة السورية لم تتردد في قبول طلب المذيع، ضمن تجربة اجتماعية، للإفطار على الملأ خلال رمضان مقابل مبلغ مادي

كتب فهمي الورغمي
سورية تفطر في رمضان مقابل المال watanserb.com
سورية تفطر في رمضان مقابل المال
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وطن- أثارت شابة سورية الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد قبولها، خلال أحد التجارب الاجتماعية لأحد صُناع المحتوى بسوريا، إفطار رمضان مقابل مبلغ 500 ألف ليرة سورية أو مايعادل 70 دولارًا.

شابة سورية تُفطر رمضان مقابل المال

وعرض المذيع صاحب التجربة الاجتماعية، على الفتاة تحدٍ بسيط قوامه أن تقوم هي بإفطار رمضان عبر فتح قنية ماء والشرب منها، فيما يُقدم لها بالمقابل مبلغا ماليا قيمته 500 ألف ليرة تركية.

وما لفت صاحب البرنامج، إلا بدء الشابة السورية في فتح قنينة الماء دون أي تردد، قبل أن يمنعها عن ذلك ويُخبرها أن التحدّي قد انتهى، في حالة من الدهشة والاستغراب على ملامحه.

شابة سورية ... تثير الجدل افطرت مقابل مبلغ مادى فى رمضان
شابة سورية … تثير الجدل افطرت مقابل مبلغ مادى فى رمضان

ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

عدم تردد الشابة في فتح قنينة الماء لتشرب منها بكل سهولة وبساطة، أثار حفيظة المتابعين وغضب البعض الآخر، رغم أن آخرين وجهوا انتقاداتهم لمذيع البرنامج ومحتوى تلك البرامج بشكل عام.

فكتبت “ميساء” قائلة “كتير بشع الڤيديو وبحزن كمان البنت شكلها مخدرة من الظروف اللي مرت فيها ..بشع يتم تعرية بني آدم بهذه الطريقة.يا أخي شو بدكم بالعالم في رب هو اللي بالاخير رح يحكم..طب المذيع ما بعرف انه يداري سوءات الناس لا يقل اهمية عن الصيام.شو هالقرف..لوين رايحين”.

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بينما علق “مكادي نحاس” بقوله “يعني شي اهيل ع الاخر واضح انها مش صايمة من الاساس”.

بينما وصف “ألفريدو” مقطع الفيديو في تغريدته بالسيئ و كتب: “برنامج سيء جدا جدا، استغلال ظروف الناس الصعبة ومساومتهم على شيء في دينهم ومحاولة التقليل منهم، لا أدري كيف الإنسان يستطيع يتحدى أي شخص فقير بمال على مُعتقد وبعدها يحاول استنقاصه، كفانا الله شر الفقر وشر الاستغلال”.

وفي السياق، كتب “وائل سليم” يقول “ماعارف اذا تمثيل او لا ! لكن لو كان حقيقة يبقي فعلا شي محزن انه الانسان مهما كان كانت ديانيه او معتقداته تصل لدرجة تفضيل الماديات علي الفروض او الواجبات الا اذا كان في وضع مزري من الحوجة ! ربنا يفك ضيقتها و يهديها”.

وقال مغرد آخر باسم “سورد” أن “الظروف القاسية قد تكون السبب وراء تصرف الفتاة..الواحد لا يدري ما هي ظروف الناس.. السؤال لماذا عرض الحلقة، يعني هو ما قبل أنها تفطر علشان فلوس، ليش قبل يعرض الحلقة ويفضحها، حتى لو كانت راضية”.

بدورها، عارضت “عزيزة” فكرة التجربة ومحتوى الفيديو وغردت قائلة: “التجربة من الأساس سيئة وأنت صاحب المقطع لا تختلف عنها في شيء من أجل المشاهدات تطرح سؤال لا يطرح في يوم برمضان وفي بلد مسلم ولو كنت إنسان تخاف الله ما كنت عرضت الحلقة وإن وافقت هي على عرضها.. هدانا الله وهداكم”.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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