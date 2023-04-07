شاهد.. شابة سورية تفطر رمضان مقابل المال وغضب من صاحب الفكرة .. لماذا؟

- Advertisement -

وطن- أثارت شابة سورية الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد قبولها، خلال أحد التجارب الاجتماعية لأحد صُناع المحتوى بسوريا، إفطار رمضان مقابل مبلغ 500 ألف ليرة سورية أو مايعادل 70 دولارًا.

شابة سورية تُفطر رمضان مقابل المال

وعرض المذيع صاحب التجربة الاجتماعية، على الفتاة تحدٍ بسيط قوامه أن تقوم هي بإفطار رمضان عبر فتح قنية ماء والشرب منها، فيما يُقدم لها بالمقابل مبلغا ماليا قيمته 500 ألف ليرة تركية.

وما لفت صاحب البرنامج، إلا بدء الشابة السورية في فتح قنينة الماء دون أي تردد، قبل أن يمنعها عن ذلك ويُخبرها أن التحدّي قد انتهى، في حالة من الدهشة والاستغراب على ملامحه.

ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

عدم تردد الشابة في فتح قنينة الماء لتشرب منها بكل سهولة وبساطة، أثار حفيظة المتابعين وغضب البعض الآخر، رغم أن آخرين وجهوا انتقاداتهم لمذيع البرنامج ومحتوى تلك البرامج بشكل عام.

فكتبت “ميساء” قائلة “كتير بشع الڤيديو وبحزن كمان البنت شكلها مخدرة من الظروف اللي مرت فيها ..بشع يتم تعرية بني آدم بهذه الطريقة.يا أخي شو بدكم بالعالم في رب هو اللي بالاخير رح يحكم..طب المذيع ما بعرف انه يداري سوءات الناس لا يقل اهمية عن الصيام.شو هالقرف..لوين رايحين”.

كتير بشع الڤيديو وبحزن كمان😔البنت شكلها مخدرة من الظروف اللي مرت فيها ..بشع يتم تعرية بني آدم بهذه الطريقة.يا أخي شو بدكم بالعالم في رب هو اللي بالاخير رح يحكم..طب المذيع ما بعرف انه يداري سوءات الناس لا يقل اهمية عن الصيام.شو هالقرف..لوين رايحين — ميسا (@MaisaS13) April 5, 2023

- Advertisement -

بينما علق “مكادي نحاس” بقوله “يعني شي اهيل ع الاخر واضح انها مش صايمة من الاساس”.

يعني شي اهيل ع الاخر واضح انها مش صايمة من الاساس …. — Macadi Nahhas مكادي نحاس (@Macadinahhas) April 6, 2023

بينما وصف “ألفريدو” مقطع الفيديو في تغريدته بالسيئ و كتب: “برنامج سيء جدا جدا، استغلال ظروف الناس الصعبة ومساومتهم على شيء في دينهم ومحاولة التقليل منهم، لا أدري كيف الإنسان يستطيع يتحدى أي شخص فقير بمال على مُعتقد وبعدها يحاول استنقاصه، كفانا الله شر الفقر وشر الاستغلال”.

برنامج سيء جدا جدا

استغلال ظروف الناس الصعبة ومساومتهم على شي في دينهم ومحاولة النقليل منهم مدري كيف الانسان يستطيع يتحدى اي شخص فقير بمال على معتقد وبعدها يحاول استنقاصه كفانا الله شر الفقر وشر الاستغلال — Alfreado-Yam (@eng_km7) April 5, 2023

وفي السياق، كتب “وائل سليم” يقول “ماعارف اذا تمثيل او لا ! لكن لو كان حقيقة يبقي فعلا شي محزن انه الانسان مهما كان كانت ديانيه او معتقداته تصل لدرجة تفضيل الماديات علي الفروض او الواجبات الا اذا كان في وضع مزري من الحوجة ! ربنا يفك ضيقتها و يهديها”.

ماعارف اذا تمثيل او لا ! لكن لو كان حقيقة يبقي فعلا شي محزن انه الانسان مهما كان كانت ديانيه او معتقداته تصل لدرجة تفضيل الماديات علي الفروض او الواجبات الا اذا كان في وضع مزري من الحوجة ! ربنا يفك ضيقتها و يهديها .. — Wail Saleem (@SaleemWail) April 5, 2023

وقال مغرد آخر باسم “سورد” أن “الظروف القاسية قد تكون السبب وراء تصرف الفتاة..الواحد لا يدري ما هي ظروف الناس.. السؤال لماذا عرض الحلقة، يعني هو ما قبل أنها تفطر علشان فلوس، ليش قبل يعرض الحلقة ويفضحها، حتى لو كانت راضية”.

الواحد ما يدري شنو ظروف الناس السؤال ليش عرض الحلقه يعني هو ما قبل انها تفطر عشان فلوس ليش قبل يعرض الحلقه ويفضحها حتى لو كانت راضيه — sword_511 (@511Sword) April 5, 2023

بدورها، عارضت “عزيزة” فكرة التجربة ومحتوى الفيديو وغردت قائلة: “التجربة من الأساس سيئة وأنت صاحب المقطع لا تختلف عنها في شيء من أجل المشاهدات تطرح سؤال لا يطرح في يوم برمضان وفي بلد مسلم ولو كنت إنسان تخاف الله ما كنت عرضت الحلقة وإن وافقت هي على عرضها.. هدانا الله وهداكم”.