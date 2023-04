رويترز: تسلا تتجسس على عملائها وموظفوها يشاركون مقاطع “حساسة” لمالكي سياراتها

- Advertisement -

وطن- كشف تقرير خاص لوكالة رويتزر عن تداول موظفين بشركة تسلا، المملوكة للمياردير الأمريكي “إيلون ماسك”، مقاطع فيديو حساسة وتسجيلات من داخل سيارات تسلا تم التقاطها بواسطة الكاميرات المدمجة في سيارات الشركة.

أجرت وكالة “رويترز” مقابلات مع 9 موظفين سابقين بشركة تسلا، كشفت خلالها أن الكاميرات الرقمية المدمجة في سيارات الشركة، والتي يتم تصميمها لمساعدة سائقها في القيادة، قامت بتسجيل مقاطع فيديو حساسة لمالكيها مما يعتبر انتهاك شديدا لخصوصيتهم.

ورغم دفاع الشركة الأمريكية عن نفسها أمام الملايين من مالكي السيارات الكهربائية وأكدت عبر موقعها على الإنترنت أن خصوصية العملاء من أهم أولويات الشركة، وأوضحت أن الكاميرات التي يتم دمجها في مركباتها مخصصة للمساعدة في القيادة ومصممة من الألف إلى الياء لحماية خصوصية المستخدمين، إلا أن ليس الواقع كما يقول التقرير.

حيث أنه بين عامي 2019 و 2022، شارك عدد من موظفي “تسلا” بشكل خاص عبر نظام مراسلة داخلي للشركة، مقاطع فيديو وصورا شديدة الانتهاك للخصوصية تم تسجيلها بواسطة كاميرات سيارات العملاء.

LINK CORRECTION: Tesla employees privately shared via an internal messaging system sometimes highly invasive videos and images recorded by customers’ car cameras between 2019 and 2022. We will delete an earlier tweet containing a broken link https://t.co/uGGJn8FMih pic.twitter.com/rohnkp2aE3

