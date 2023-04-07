الجمعة, أبريل 7, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدرويترز: تسلا تتجسس على عملائها وموظفوها يشاركون مقاطع "حساسة" لمالكي سياراتها
الهدهد

رويترز: تسلا تتجسس على عملائها وموظفوها يشاركون مقاطع “حساسة” لمالكي سياراتها

أكدت رويترز أن عددا من موظفي تسلا تمكنوا من التجسس على خصوصية عملاء الشركة عبر الكاميرات المدمجة في سيارات الشركة

كتب فهمي الورغمي
تسلا تتجسس على عملائها watanserb.com
تسلا تتجسس على عملائها
- Advertisement -

وطن- كشف تقرير خاص لوكالة رويتزر عن تداول موظفين بشركة تسلا، المملوكة للمياردير الأمريكي “إيلون ماسك”، مقاطع فيديو حساسة وتسجيلات من داخل سيارات تسلا تم التقاطها بواسطة الكاميرات المدمجة في سيارات الشركة.

تسريبات من داخل سيارات تسلا تفضح ماسك

أجرت وكالة “رويترز” مقابلات مع 9 موظفين سابقين بشركة تسلا، كشفت خلالها أن الكاميرات الرقمية المدمجة في سيارات الشركة، والتي يتم تصميمها لمساعدة سائقها في القيادة، قامت بتسجيل مقاطع فيديو حساسة لمالكيها مما يعتبر انتهاك شديدا لخصوصيتهم.

ورغم دفاع الشركة الأمريكية عن نفسها أمام الملايين من مالكي السيارات الكهربائية وأكدت عبر موقعها على الإنترنت أن خصوصية العملاء من أهم أولويات الشركة، وأوضحت أن الكاميرات التي يتم دمجها في مركباتها مخصصة للمساعدة في القيادة ومصممة من الألف إلى الياء لحماية خصوصية المستخدمين، إلا أن ليس الواقع كما يقول التقرير.

حيث أنه بين عامي 2019 و 2022، شارك عدد من موظفي “تسلا” بشكل خاص عبر نظام مراسلة داخلي للشركة، مقاطع فيديو وصورا شديدة الانتهاك للخصوصية تم تسجيلها بواسطة كاميرات سيارات العملاء.

تسريبات من داخل سيارات تسلا تفضح ماسك
تسريبات من داخل سيارات تسلا تفضح ماسك

وأوضح أحد الموظفين في المقابلة الصحفية مع رويترز، أن بعض التسجيلات التي جمعتها كاميرا سيارات “تسلا“، لمواقف محرجة يقع فيها عملائها، ووصف أحد المقاطع لرجل يقترب من السيارة عاريا تماما.

- Advertisement -

وأشار آخر في شهادته، إلى أن بعض هذه التسجيلات كانت لحوادث الطرق، فقد أظهر أحد مقاطع الفيديو في عام 2021 سيارة “تسلا” أثناء قيادتها بسرعة عالية في إحدى المناطق السكنية تصطدم بطفل يركب دراجة، فطار الطفل في اتجاه والدراجة في اتجاه آخر.

وحول ذلك، قال الموظف السابق بالشركة “إن الفيديو انتشر في جميع أنحاء مكاتب شركة تسلا ومقرها في سان ماتيو، كاليفورنيا، عبر محادثات فردية كالنار في الهشيم”.

تسريبات من داخل سيارات تسلا تفضح ماسك
تسريبات من داخل سيارات تسلا تفضح ماسك
تسريبات من داخل سيارات تسلا تفضح ماسك
تسريبات من داخل سيارات تسلا تفضح ماسك

أسرار عملاء تسلا في حوزة موظفي الشركة

أشار التقرير أيضا إلى تجاوزرات خطيرة قام بها الموظفون بالشركة، حيث قام بعضهم بتحويل بعض المقاطع المصورة من الكاميرات المدمجة في سيارات تسلا التي بحوزة العملاء، إلى نِكات من خلال تزيينها بتعليقات غريبة ومسلية، قبل نشرها في محادثات جماعية خاصة بموظفو الشركة فقط، في حين تم مشاركة بعض المنشورات بين موظفين اثنين فقط، ويمكن رؤية البعض الآخر من قبل العشرات منهم، وفقا للعديد من الموظفين السابقين.

وحسب رويترز، يُعد ماقام به موظفو تسلا انتهاكا شديد لخصوصية العملاء، على الرغم من أن سياسة “تسلا” تنص في “إشعار خصوصية العميل” على الإنترنت أن ‘تسجيلات الكاميرا تظل مجهولة المصدر وليست مرتبطة بك أو بمركبتك.

لكن في المقابل، أكد 7 موظفين سابقين في حديثهم لـ “رويترز” إن برنامج الكمبيوتر الذي استخدموه في تسجيل تلك المقاطع يمكن أن يظهر موقع السيارة في الوقت الحالي، وهو ما قد يكشف على الأرجح عن مكان إقامة مالك سيارة تسلا.

المصدرتويتر، وكالة رويترز، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
اقتصاد

ضربة لـ”إيلون ماسك” بعد إقصائه من صدارة قائمة فوربس للمليارديرات لعام 2023

الهدهد

ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز مصدومة بعد هذا الحكم لصالح ترامب

الهدهد

إيلون ماسك يستبدل شعار تويتر بعملة دوج كوين المشفرة..ما السبب؟

حياتنا

الذكاء الاصطناعي يسبّب الذعر للعلماء ويهدّد بنهاية العالم..

تقارير

إيلون ماسك وعمالقة التكنولوجيا يستميتون لإيقاف “الذكاء الاصطناعي”.. لماذا؟

الهدهد

ماسك لجأ للقضاء.. تسريب “كود المصدر” الخاص بـ “تويتر”.. ما علاقة مايكروسوفت؟

الهدهد

ما علاقة الإباحية والجنس بالذكاء الاصطناعي؟.. إيلون ماسك يجيب بصورة مثيرة

الهدهد

“كابوس ترامب”.. نجمة أفلام إباحية قد تحرمه من سباق الرئاسة في 2024

حياتنا

إيلون ماسك يسخر ويطرد موظفاً معاقاً في تويتر على الملأ وبلا رحمة!

الهدهد

إيلون ماسك يخشى الاغتيال ولا يثق بأحد.. هذا ما يفعله حتى أثناء ذهابه للحمام

حياتنا

أقرب أصدقاء إيلون ماسك يكشف أسراراً صادمة ستغير نظرتك عنه!

حياتنا

إيلون ماسك يعود ليتربع على عرش أغنى إنسان على وجه الأرض بهذا الرقم من المليارات!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جنيفر أنيستون حُذرت من ممارسة الجنس مع براد بيت من قبل زوجته السابقة.. لماذا؟! (شاهد)

للاهتمام بمظهره.. مصادر تكشف عن جراحات تجميلية أجراها “ابن سلمان” مؤخراً.. ما هي؟!

ماذا يعني تراجع سندات العملة الصعبة الصادرة عن تونس؟ .. خبير اقتصادي يُفسر ويُحذر

شاهد.. شابة سورية تفطر رمضان مقابل المال وغضب من صاحب الفكرة .. لماذا؟

القبض على امرأة نشرت فيديو لها أثناء ممارستها الجنس مع كلب! (شاهد)

السرطان ينهي حياة شيرين الطحان.. والدتها انهارت وفقدت صوابها خلال تشييع جنازتها

الرئيس الأوغندي يدعو إفريقيا لـ “إنقاذ العالم من المثلية الجنسية”: انحطاط وانحلال وتهديد للبشر!

يرفضون مغادرة دبي.. من هما “الأخوين غوبتا” اللذين رفضت الإمارات تسليمهما

فتاة سعودية تبتز سائق أوبر بحيلة غير مسبوقة.. شهادته الصادمة أثارت تضامنا واسعا معه (فيديو)

هبة عبوك في إطلالة جرئية ومبتذلة.. صدر عاري ونظرات وأحضان تثير الشكوك بعشق جديد! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC