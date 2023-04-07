جنيفر أنيستون حُذرت من ممارسة الجنس مع براد بيت من قبل زوجته السابقة.. لماذا؟! (شاهد)

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وطن- تلقت جينيفر أنيستون تحذيرًا شديد اللهجة من تصرفات زوجها السابق براد بيت في غرفة النوم من قبل زوجته السابقة البارزة.

وكانت جينيفر أنيستون متزوجة من نجم هوليوود براد بيت من عام 2000 حتى انفصلا في عام 2005 ، في حين لا تزل النجمة مرتبطة مع صديقه السابق جاستن ثيرو منذ عام 2015.

ولكن قبل أن يجتمع الزوجان ، كان لدى براد بيت قصة حب أخرى مع نجمة البوب سينيتا، الأمر الذي انتهى لاحقًا عندما بدأت جينيفر في مواعدة النجم لأول مرة.

ونقلت صحيفة “ديلي ستار” عن سينيتا اعترافها لصحيفة The Sunday People ، بأنها وبراد بيت كانا يلعبان “ألعاب جنسية جامحة وغريبة” تحت الملاءات.

وفي مقابلة، اعترفت مغنية The Toy Boy قائلة: “يمكن أن يكون براد بيت لفترة مملا من الناحية الجنسية ، لم يكن يعطي بالتأكيد أفضل ما لديه”.

وقالت: “يمكن أن يكون طفوليًا تمامًا. كانت مداعبته المفضلة هي التظاهر بأنه يلعب معي في غرفة النوم مع رعاة البقر والهنود. وكنا نطارد بعضنا البعض حول غرفة نومي ونطلق بنادق وهمية..وبمجرد أن أسقط على السرير ، كنا نمارس الحب ، لكن قلبي كان يتسابق أكثر معمن جولة الجري أكثر من حبّه.”

تلاشي الإثارة!

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ومضت سينيتا لتضيف أن “الإثارة” في حياتهم الجنسية سرعان ما تلاشت ، مع محاولتها “إضفاء الإثارة على الأشياء” من خلال “ارتداء الملابس الداخلية البذيئة والكعب والحمالات” قبل أداء التعري.

القبض عليهما متلبسين

وقالت إن براد كان “رائعًا ولطيفًا ومضحكًا” ، مشيرة إلى أنها سرعان ما مارست الحب معه على سرير مائي، حيث انتهى بهما الأمر و”تم القبض عليهما متلبسين” عندما بدءآ يتدحرجان على الأرض” في صندوق خاص في رويال ألبرت هول.

وقالت للصحيفة: “كنا نحدث ضجة كبيرة”. “لكن الأمر انتهى في ومضة.”

وبحسب الصحيفة، للأسف ، لم تدم علاقة جينيفر أنيستون مع براد أيضًا ، وكذلك في الزواج من أنجلينا جولي حتى طلاقهما في عام 2019.

في عام 2022 ، بدأ الممثل في مواعدة مصممة المجوهرات إينيس دي رامون – التي تصغره بـ 29 عامًا.