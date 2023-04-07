الجمعة, أبريل 7, 2023
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جنيفر أنيستون حُذرت من ممارسة الجنس مع براد بيت من قبل زوجته السابقة.. لماذا؟! (شاهد)

بدأت جينيفر أنيستون في مواعدة براد بيت في هوليوود في عام 1998

كتب باسل النجار
جينيفر أنيستون و براد بيت watanserb.com
جينيفر أنيستون و براد بيت
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وطن- تلقت جينيفر أنيستون تحذيرًا شديد اللهجة من تصرفات زوجها السابق براد بيت في غرفة النوم من قبل زوجته السابقة البارزة.

وكانت جينيفر أنيستون متزوجة من نجم هوليوود براد بيت من عام 2000 حتى انفصلا في عام 2005 ، في حين لا تزل النجمة مرتبطة مع صديقه السابق جاستن ثيرو منذ عام 2015.

ولكن قبل أن يجتمع الزوجان ، كان لدى براد بيت قصة حب أخرى مع نجمة البوب سينيتا، الأمر الذي انتهى لاحقًا عندما بدأت جينيفر في مواعدة النجم لأول مرة.

ونقلت صحيفة “ديلي ستار” عن سينيتا اعترافها لصحيفة The Sunday People ، بأنها وبراد بيت كانا يلعبان “ألعاب جنسية جامحة وغريبة” تحت الملاءات.

وفي مقابلة، اعترفت مغنية The Toy Boy قائلة: “يمكن أن يكون براد بيت لفترة مملا من الناحية الجنسية ، لم يكن يعطي بالتأكيد أفضل ما لديه”.

وقالت: “يمكن أن يكون طفوليًا تمامًا. كانت مداعبته المفضلة هي التظاهر بأنه يلعب معي في غرفة النوم مع رعاة البقر والهنود. وكنا نطارد بعضنا البعض حول غرفة نومي ونطلق بنادق وهمية..وبمجرد أن أسقط على السرير ، كنا نمارس الحب ، لكن قلبي كان يتسابق أكثر معمن جولة الجري أكثر من حبّه.”

جنيفر أنيستون حُذرت من ممارسة الجنس مع براد بيت من قبل زوجته السابقة
جنيفر أنيستون حُذرت من ممارسة الجنس مع براد بيت من قبل زوجته السابقة
نجمة البوب سينيتا و براد بيت
نجمة البوب سينيتا و براد بيت

تلاشي الإثارة!

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ومضت سينيتا لتضيف أن “الإثارة” في حياتهم الجنسية سرعان ما تلاشت ، مع محاولتها “إضفاء الإثارة على الأشياء” من خلال “ارتداء الملابس الداخلية البذيئة والكعب والحمالات” قبل أداء التعري.

القبض عليهما متلبسين

وقالت إن براد كان “رائعًا ولطيفًا ومضحكًا” ، مشيرة إلى أنها سرعان ما مارست الحب معه على سرير مائي، حيث انتهى بهما الأمر و”تم القبض عليهما متلبسين” عندما بدءآ يتدحرجان على الأرض” في صندوق خاص في رويال ألبرت هول.

وقالت للصحيفة: “كنا نحدث ضجة كبيرة”. “لكن الأمر انتهى في ومضة.”

وبحسب الصحيفة، للأسف ، لم تدم علاقة جينيفر أنيستون مع براد أيضًا ، وكذلك في الزواج من أنجلينا جولي حتى طلاقهما في عام 2019.

في عام 2022 ، بدأ الممثل في مواعدة مصممة المجوهرات إينيس دي رامون – التي تصغره بـ 29 عامًا.

المصدرصحيفة ديلي ستار، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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