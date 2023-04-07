تفحيط في شارع مزدحم بقلب الرياض وتحرك أمني عاجل

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وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثّق قيادة متهورة وجنونية من قِبل شخص سعودي، مارس التفحيط في شارع مزدحم بالعاصمة الرياض، معرضا حياة الآخرين لخطر شديد.

وأظهر الفيديو، السعودي وهو يقود سيارة بطريقة مفزعة، وقد تجول وهو يمارس التفحيط في أكثر من منطقة، وسط حالة من الفزع انتابت الحاضرين في المنطقة.

نطالب بالقبض على شخص مارس التفحيط في أحد شوارع السويدي في مدينة الرياض وتسبب بحادث لأحد الماره بعد محاولته الهروب من الدوريات الأمنية

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ّ@security_gov @MOISaudiArabia @bip_ksa @eMoroor @Arrested_911 pic.twitter.com/vWZJOCWHha — نطالب بالقبض (@saudicomm) April 6, 2023

وبعد انتشار كبير لمقطع الفيديو وحالة من الغضب من جراء ما فعله هذا السائق، أعلنت شرطة منطقة الرياض أنها تمكنت من القبض على شخص لقيادته مركبته بتهور وتركيب تجهيزات مشابهة للمركبات الأمنية.

وقال بيان نشره حساب الأمن العام على موقع تويتر، إن شرطة منطقة الرياض قبضت على مواطن لقيادته مركبته بتهور، وتركيب تجهيزات مشابهة للمركبات الأمنية، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأضاف البيان أن هذا الشخص وثّق ما فعله ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية ضده وإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص لقيادته مركبته بتهور وتركيب تجهيزات مشابهة للمركبات الأمنية. pic.twitter.com/gYLVxiP9ME — الأمن العام (@security_gov) April 7, 2023

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غضب سعودي من التفحيط

ودائما ما تثير ممارسة التفحيط في السعودية، حالة من الجدل باعتبارها من أغرب الظواهر المجتمعية وأخطرها، فهو يتسبب بسقوط ضحايا وسط محاولات حكومية للحد منها.

والتفحيط ليس ظاهرة سعودية فحسب، وتوجد في دول أخرى، لكن من الملاحظ أن الشباب السعودي زاد عليها عدم مراعاتهم لاشتراطات السلامة في مركباتهم عند ممارستها، في وقت تلاقي فيه سخطاً واسعاً في أوساط السعوديين.

ودفع انتشار ظاهرة التفحيط في السعودية الحكومة إلى التعجيل في سن تشريعات قانونية لتجريم هذه الظاهرة، وعقوبات صارمة لمن يقوم بها في أماكن غير مسموح بها.

عقوبة التفحيط في السعودية

وكثيرا ما تُذكِّر إدارة المرور بالسعودية بعقوبة مخالفة التفحيط بالمملكة، وتتمثل بسحب السيارة من صاحبها لمدة لا تتجاوز الـ15 يوماً، وكذلك الرخص، إلى جانب دفع غرامة مالية قد تصل إلى 20 ألف ريال (5.3 آلاف دولار)، ثم يحال المتهم إلى المحكمة المعنية بالأمر لتحديد هل يستحق تطبيق عقوبة السجن علي المتهم من عدمه وذلك عند الإقدام على التفحيط للمرة الأولى.

أمّا عقوبة التفحيط للمرة الثانية فتتمثل في حجز المركبة المستخدمة بالتفحيط لمدة 30 يوماً، مع دفع غرامة مالية قد تصل إلى 40 ألف ريال، ثم القيام بإحالة المتهم إلى المحكمة المعنية بالأمر لكي تحدد إذا ما كان المتهم يتطلب السجن أو لا.

وفي المرة الثالثة حددت العقوبات مصادرة السيارة نهائياً، مع دفع غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال (نحو 17 ألف دولار)، مع تحويل أوراق المتهم إلى المحكمة المختصة للنظر في أمر سجنه.