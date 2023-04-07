الجمعة, أبريل 7, 2023
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الهدهد

تفحيط في شارع مزدحم بقلب الرياض وتحرك أمني عاجل

السلطات في المملكة وضعت تشريعات تتضمن فرض عقوبات شديدة لوضع حد لمخالفات التفحيط

كتب سالم حنفي
التفحيط في شوارع الرياض watanserb.com
صورة تعبيرية
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وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثّق قيادة متهورة وجنونية من قِبل شخص سعودي، مارس التفحيط في شارع مزدحم بالعاصمة الرياض، معرضا حياة الآخرين لخطر شديد.

وأظهر الفيديو، السعودي وهو يقود سيارة بطريقة مفزعة، وقد تجول وهو يمارس التفحيط في أكثر من منطقة، وسط حالة من الفزع انتابت الحاضرين في المنطقة.

وبعد انتشار كبير لمقطع الفيديو وحالة من الغضب من جراء ما فعله هذا السائق، أعلنت شرطة منطقة الرياض أنها تمكنت من القبض على شخص لقيادته مركبته بتهور وتركيب تجهيزات مشابهة للمركبات الأمنية.

وقال بيان نشره حساب الأمن العام على موقع تويتر، إن شرطة منطقة الرياض قبضت على مواطن لقيادته مركبته بتهور، وتركيب تجهيزات مشابهة للمركبات الأمنية، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأضاف البيان أن هذا الشخص وثّق ما فعله ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية ضده وإحالته إلى النيابة العامة.

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غضب سعودي من التفحيط

ودائما ما تثير ممارسة التفحيط في السعودية، حالة من الجدل باعتبارها من أغرب الظواهر المجتمعية وأخطرها، فهو يتسبب بسقوط ضحايا وسط محاولات حكومية للحد منها.

والتفحيط ليس ظاهرة سعودية فحسب، وتوجد في دول أخرى، لكن من الملاحظ أن الشباب السعودي زاد عليها عدم مراعاتهم لاشتراطات السلامة في مركباتهم عند ممارستها، في وقت تلاقي فيه سخطاً واسعاً في أوساط السعوديين.

ودفع انتشار ظاهرة التفحيط في السعودية الحكومة إلى التعجيل في سن تشريعات قانونية لتجريم هذه الظاهرة، وعقوبات صارمة لمن يقوم بها في أماكن غير مسموح بها.

عقوبة التفحيط في السعودية

وكثيرا ما تُذكِّر إدارة المرور بالسعودية بعقوبة مخالفة التفحيط بالمملكة، وتتمثل بسحب السيارة من صاحبها لمدة لا تتجاوز الـ15 يوماً، وكذلك الرخص، إلى جانب دفع غرامة مالية قد تصل إلى 20 ألف ريال (5.3 آلاف دولار)، ثم يحال المتهم إلى المحكمة المعنية بالأمر لتحديد هل يستحق تطبيق عقوبة السجن علي المتهم من عدمه وذلك عند الإقدام على التفحيط للمرة الأولى.

أمّا عقوبة التفحيط للمرة الثانية فتتمثل في حجز المركبة المستخدمة بالتفحيط لمدة 30 يوماً، مع دفع غرامة مالية قد تصل إلى 40 ألف ريال، ثم القيام بإحالة المتهم إلى المحكمة المعنية بالأمر لكي تحدد إذا ما كان المتهم يتطلب السجن أو لا.

وفي المرة الثالثة حددت العقوبات مصادرة السيارة نهائياً، مع دفع غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال (نحو 17 ألف دولار)، مع تحويل أوراق المتهم إلى المحكمة المختصة للنظر في أمر سجنه.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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