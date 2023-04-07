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رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد فياريال والتوقيت في الدوري الإسباني الممتاز

منافسات الجولة ال28 من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ريال مدريد ضد فياريال watanserb.com
تشكيلة ريال مدريد ضد فياريال
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وطن- يلتقي فريق ريال مدريد أمام نظيره فياريال، السبت، في مواجهة قوية ومثيرة مرتقبة بين كلا الفريقين، في منافسات الجولة ال28 من الدوري الإسباني الممتاز.

وستنطلق مباراة ريال مدريد وفياريال داخل ملعب ” سانتياغو برنابيو”، قلعة الفريق الملكي الأبيض، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والخليج العربي.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد فياريال

كما وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

وبتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً.

تشكيلة ريال مدريد ضد فياريال

وسيلعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه فياريال، في منافسات الدوري الإسباني، كما يلي:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع التشكيلة (الملكي): داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، كامافينغا.

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

خط الوسط: توني كروس، فالفيردي، لوكا مودريتش.

مركز الهجوم: رودريغو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

معلق مباراة ريال مدريد وفياريال

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، المعلق الجزائري حفيظ دراجي أو التونسي عصام الشوالي، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 1 HD)، بتردد 11013 على القمر الصناعي (النايل سات)، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، خلف غريمه المتصدر برشلونة برصيد 71 نقطة.

كما وجاء الفريق المنافس فياريال في المركز السادس من الترتيب، برصيد 44 نقطة للموسم الحالي.

ريال مدريد
ريال مدريد
المصدروطن + ريال مدريد تويتر + فياريال تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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