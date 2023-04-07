السرطان ينهي حياة شيرين الطحان.. والدتها انهارت وفقدت صوابها خلال تشييع جنازتها

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وطن- فارقت الفنانة والإعلامية المصرية شيرين الطحان الحياة، بعد فترة من نقلها إلى المستشفى إثر تعكر حالتها الصحية بسبب إصابتها بالسرطان منذ سنوات، تاركة ورائها حالة عارمة من الحزن أدت بعائلتها وأمها خاصة، للإنهيار خلال تشييع جنازتها.

سبب وفاة شيرين الطحان

تُوفيت شيرين الطحان، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، استوجب نقلها مؤخرا إلى المستشفى بعد تعكر حالتها الصحية.

عاجل : وفاة الإعلامية / الفنانة "شيرين الطحان" 💔 pic.twitter.com/PTv1ozj7FZ — Screen Mix (@ScreenMix) April 7, 2023

ويشار أن الوعكة الصحية التي مرت بها شيرين الطحان خلال الفترة الأخيرة، كانت مفاجئة للجمهور، حيث كانت تخفي إصابتها بمرض السرطان، قبل أن يتم الكشف عن الأمر في النهاية.

وتواجدت شيرين داخل المستشفى ما يقرب من شهر كامل وسط تدهور لوظائف الجسم الحيوية، حتى الإعلان عن رحيلها في النهاية، وسط حزن كبير للمحيطين بها.

البقاء لله #شيرين_الطحان

ربنا يرحمها ويجعلها من اهل الجنة pic.twitter.com/S9c5B2UivU — Essam Elsaka (@essamsakka) April 7, 2023

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وعانت شيرين الطحان، لفترة طويلة، من أزمة حادة بالتنفس، نتيجةَ مشاكل بالقلب والرئة وخضعت لإشراف طبي دقيق منذ أكثر من شهر.

وجاءت وفاة شيرين الطحان، بعد يوم واحد من إعلان نقابة الممثلين عن تكفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالمصاريف الخاصة بعلاجها، في ظل استنزاف رحلة علاجها الطويلة لموارد أسرتها المالية.

انهيار والدة شيرين الطحان

وثق مقطع فيديو متداول، انهيار والدة الفنانة المصرية شيرين الطحان وبناتها أثناء تشييع جثمانها في القاهرة.

انهيار والدة #شيرين_الطحان لحظة وصول جثمانها إلى مسجد الشربتلي (صور) pic.twitter.com/wDjmx2UXpF — بوابة فيتو (@Vetogate) April 7, 2023

وأقيمت صلاة الجنازة على الفنانة والإعلامية شيرين الطحان بمسجد فاطمة الشربتلي، وقد حضرها نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي والفنان محمد محمود وسط حالة من الحزن عمت المكان.

انهيار والدة الفنانة الصمرية #شيرين_الطحان وبناتها أثناء تشييع جثمانها بمسجد فاطمة الشربتلي في القاهرة#أخبار_الآن pic.twitter.com/6VuzHPZQdM — Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) April 7, 2023

وانهارت والدة شيرين الطحان وبناتها من البكاء أثناء صلاة الجنازة، حزنا على فراق ابنتها.

وكانتت نقابة المهن التمثيلية قد أعلنت أن صلاة الجنازة ستُقام بعد صلاة الجمعة، من مسجد فاطمة الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

من الممثلة المصرية شيرين الطحان؟

وشيرين الطحان مواليد 1976، تخرّجت في كلية التجارة، ثم عملت مقدمة برامج في قناة النيل للمنوعات، ورشحها المخرج أحمد يسري للمشاركة في بطولة فيلم “45 يوم”، ثم قدمت أدوارًا عدة في بعض المسلسلات، منها رقم مجهول، واسم مؤقت، والسبع وصايا.

واستطاعت شيرين الطحان خلال فترة قصيرة أن تلفت إليها الأنظار، في “الكاريزما” التي تمتلكها على الشاشة.

لم تشهد السنوات الأخيرة، مشاركة شيرين الطحان في الأعمال الفنية، حيث كان آخر ظهور لها قبل 6 سنوت حينما تواجدت في مسلسل “رمضان كريم” الذي عرض عام 2017.

بدأت الفقيدة مسيرتها كمذيعة في التلفزيون المصري، قبل أن تدخل إلى مجال التمثيل، لتشارك في أكثر من عمل سينمائي ودرامي، لكنها اختفت لسنوات طويلة، قبل أن يفاجأ الجمهور بنبأ مرضها ووصوله إلى مرحلة متأخرة.

وشاركت شيرين الطحان كذلك كممثلة في مسلسل «رمضان كريم»، في موسم رمضان 2017، وجسّدت دور زوجة الحناوي، إلى جانب نخبة كبيرة من النجوم.