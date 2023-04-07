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السرطان ينهي حياة شيرين الطحان.. والدتها انهارت وفقدت صوابها خلال تشييع جنازتها

الممثلة المصرية شيرين الطحان توفيت بعد معاناة استمرت لفترة طويلة مع مرض السرطان

كتب فهمي الورغمي
الممثلة المصرية شيرين الطحان watanserb.com
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وطن- فارقت الفنانة والإعلامية المصرية شيرين الطحان الحياة، بعد فترة من نقلها إلى المستشفى إثر تعكر حالتها الصحية بسبب إصابتها بالسرطان منذ سنوات، تاركة ورائها حالة عارمة من الحزن أدت بعائلتها وأمها خاصة، للإنهيار خلال تشييع جنازتها.

سبب وفاة شيرين الطحان

تُوفيت شيرين الطحان، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، استوجب نقلها مؤخرا إلى المستشفى بعد تعكر حالتها الصحية.

وفاة شيرين الطحان
وفاة شيرين الطحان

ويشار أن الوعكة الصحية التي مرت بها شيرين الطحان خلال الفترة الأخيرة، كانت مفاجئة للجمهور، حيث كانت تخفي إصابتها بمرض السرطان، قبل أن يتم الكشف عن الأمر في النهاية.

وتواجدت شيرين داخل المستشفى ما يقرب من شهر كامل وسط تدهور لوظائف الجسم الحيوية، حتى الإعلان عن رحيلها في النهاية، وسط حزن كبير للمحيطين بها.

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وعانت شيرين الطحان، لفترة طويلة، من أزمة حادة بالتنفس، نتيجةَ مشاكل بالقلب والرئة وخضعت لإشراف طبي دقيق منذ أكثر من شهر.

وجاءت وفاة شيرين الطحان، بعد يوم واحد من إعلان نقابة الممثلين عن تكفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالمصاريف الخاصة بعلاجها، في ظل استنزاف رحلة علاجها الطويلة لموارد أسرتها المالية.

بعد صراع مع المرض... وفاة الممثلة والإعلامية المصرية شيرين الطحّان عن 47 عاماً
بعد صراع مع المرض… وفاة الممثلة والإعلامية المصرية شيرين الطحّان عن 47 عاماً

انهيار والدة شيرين الطحان

وثق مقطع فيديو متداول، انهيار والدة الفنانة المصرية شيرين الطحان وبناتها أثناء تشييع جثمانها في القاهرة.

وأقيمت صلاة الجنازة على الفنانة والإعلامية شيرين الطحان بمسجد فاطمة الشربتلي، وقد حضرها نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي والفنان محمد محمود وسط حالة من الحزن عمت المكان.

وانهارت والدة شيرين الطحان وبناتها من البكاء أثناء صلاة الجنازة، حزنا على فراق ابنتها.

وكانتت نقابة المهن التمثيلية قد أعلنت أن صلاة الجنازة ستُقام بعد صلاة الجمعة، من مسجد فاطمة الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

من الممثلة المصرية شيرين الطحان؟

وشيرين الطحان مواليد 1976، تخرّجت في كلية التجارة، ثم عملت مقدمة برامج في قناة النيل للمنوعات، ورشحها المخرج أحمد يسري للمشاركة في بطولة فيلم “45 يوم”، ثم قدمت أدوارًا عدة في بعض المسلسلات، منها رقم مجهول، واسم مؤقت، والسبع وصايا.

واستطاعت شيرين الطحان خلال فترة قصيرة أن تلفت إليها الأنظار، في “الكاريزما” التي تمتلكها على الشاشة.
لم تشهد السنوات الأخيرة، مشاركة شيرين الطحان في الأعمال الفنية، حيث كان آخر ظهور لها قبل 6 سنوت حينما تواجدت في مسلسل “رمضان كريم” الذي عرض عام 2017.

بدأت الفقيدة مسيرتها كمذيعة في التلفزيون المصري، قبل أن تدخل إلى مجال التمثيل، لتشارك في أكثر من عمل سينمائي ودرامي، لكنها اختفت لسنوات طويلة، قبل أن يفاجأ الجمهور بنبأ مرضها ووصوله إلى مرحلة متأخرة.

وشاركت شيرين الطحان كذلك كممثلة في مسلسل «رمضان كريم»، في موسم رمضان 2017، وجسّدت دور زوجة الحناوي، إلى جانب نخبة كبيرة من النجوم.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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