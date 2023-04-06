الخميس, أبريل 6, 2023
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5 أشياء تجنب شرائها ببطاقتك الائتمانية

منها أجهزة التلفزيون أو غيرها من الأجهزة الإلكترونية

كتب ايمان الباجي
5 أشياء تجنب شرائها ببطاقتك الائتمانية watanserb.com
بطاقة الائتمان
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وطن– يمكن استخدام بطاقات الائتمان لإجراء عمليات الشراء أو دفع الفواتير أو سحب النقود وغالبًا ما تكون هذه البطاقات طريقة سهلة لإجراء عمليات شراء وربما كسب مكافآت.

ولكن ما لا يعلمه العديد من الأشخاص أن هناك أشياء لا يُفضل شرائها بالبطاقة وهي حسب موقع “yahoo“:

السيارات

قد ترغب في استخدام بطاقة ائتمان لشراء سيارة وكسب الكثير من المكافآت، ولكن هل يستحق ذلك؟

تسمح لك العديد من وكلاء السيارات بوضع ما بين 3000 إلى 5000 دولار على بطاقة الائتمان لشراء سيارة. كما قد تضطر إلى دفع حوالي 3 ٪ رسوم معاملة. من المحتمل ألا يكون دفع هذه الرسوم يستحق العناء ما لم يساعدك في كسب مكافأة تسجيل كبيرة.

رسوم دراسة الكليات

من الممكن أن تدفع تكاليف الكلية ببطاقة ائتمان، ولكن قد لا يكون الأمر يستحق ذلك.

إذا كانت الكلية أو الجامعة تسمح بمدفوعات بطاقات الائتمان للرسوم الدراسية، فعادة ما يأتي مع ذلك رسوم إضافية.

يمكن استخدام بطاقات الائتمان لإجراء عمليات الشراء أو دفع الفواتير

الإلكترونيات

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قد لا ترغب في استخدام بطاقة ائتمان على سلع باهظة الثمن مثل أجهزة التلفزيون أو غيرها من الأجهزة الإلكترونية لأنها ستزيد من رصيد بطاقتك الائتمانية الإجمالي. قد يؤثر هذا سلبََا على تصنيف درجة الائتمان الخاصة بك ويخضعك لرسوم فائدة ضخمة.

من المحتمل أن يكون استخدام بطاقة الائتمان أمرًا جيدًا إذا كنت تخطط لسداد رصيدك على الفور. إذا وجدت أنه يتعين عليك الاحتفاظ برصيد للنفقات الضرورية، فإن أفضل بطاقات ائتمان لتحويل الرصيد يمكن أن تساعدك على تجنب رسوم الفائدة.

الإيجار والرهن العقاري

إذا كنت ترغب في دفع الإيجار ببطاقة ائتمان، ففكر في التكاليف الإضافية التي يمكن أن تترتب على ذلك. قد لا يقبل المالك أو المقرض مدفوعات بطاقات الائتمان.

قد لا ترغب في استخدام بطاقة ائتمان على سلع باهظة الثمن مثل أجهزة التلفزيون

الضرائب

من الممكن دفع ضرائب ببطاقة ائتمان، ولكن قد لا يكون ذلك منطقيًا دائمًا.

ومع ذلك، قد يكون من المنطقي أن تضطر كثيرًا إلى دفع مبالغ كبيرة من الضرائب وترغب في كسب مكافآت تسجيل بطاقة الائتمان بسرعة.

ضع في اعتبارك أنه يتعين عليك دفع رسوم إذا كنت تدفع ضرائب ببطاقة ائتمان. تعمل مصلحة الضرائب الأمريكية على سبيل المثال مع العديد من الشركات لمعالجة مدفوعات بطاقات الائتمان وتفرض رسومًا متوسطة تبلغ حوالي 2٪ على مدفوعات الضرائب التي تجريها باستخدام بطاقة ائتمان.
المصدرموقع "yahoo"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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