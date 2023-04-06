مواجهات عربية منتظرة.. تفاصيل قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

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وطن- أسفرت نتائج القرعة التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، الأربعاء، عن مواجهات عربية مرتقبة في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023.

وأوقعت نتائج القرعة، مواجهة الأهلي المصري وصيف البطولة الأفريقية الموسم الماضي، أمام الرجاء الرياضي المغربي، كما سيلتقي شيبة القبائل الجزائري أمام الترجي الرياضي التونسي.

فيما سيواجه بطل النسخة الماضية الوداد المغربي أمام سيمبا التنزاني، في قرعة ربع نهائي البطولة الأفريقية.

الطريق إلى النهائي بات واضحًا 🛣️ مشوار الفرق حتى ختام دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم. 👇#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/6v0X7WkI6Q — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 5, 2023

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

كما ونرفق لكم متابعينا الآعزاء، نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، من قبل الاتحاد الأفريقي “الكاف”، على النحو الآتي:

الوداد الرياضي (المغرب) X سيمبا التنزاني.

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الأهلي المصري X الرجاء الرياضي (المغرب).

شباب بلوزداد (الجزائر) X صن داونز (جنوب أفريقيا).

شيبة القبائل (الجزائر) X الترجي الرياضي (تونس)

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

وستنطلق مباريات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، في ال21 من شهر إبريل/ نيسان القادم.

كما وستختتم مباريات إياب هذا الدور من منافسات البطولة الأفريقية، في ال28 من الشهر ذاته.

4⃣ مواجهات في غاية الإثارة! مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 🗒️ #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/AJl4aE5D7X — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 5, 2023

فيما ستكون مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ال12 من شهر مايو/ آيار القادم، بعد حسم 4 فريق أفريقية تأهلها إلى هذا الدور، على أن تكون مباراة نهائي البطولة القارية في ال11 من شهر يونيو/ حزيران المقبل.