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رياضة

مواجهات عربية منتظرة.. تفاصيل قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

البطل الوداد سيواجه سيمبا التنزاني والأهلي أمام الرجاء في دور ربع نهائي دوري الأبطال

كتب فارس أبو شيحة
قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 watanserb.com
قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023
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وطن- أسفرت نتائج القرعة التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، الأربعاء، عن مواجهات عربية مرتقبة في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023.

وأوقعت نتائج القرعة، مواجهة الأهلي المصري وصيف البطولة الأفريقية الموسم الماضي، أمام  الرجاء الرياضي المغربي، كما سيلتقي شيبة القبائل الجزائري أمام الترجي الرياضي التونسي.

فيما سيواجه بطل النسخة الماضية الوداد المغربي أمام سيمبا التنزاني، في قرعة ربع نهائي البطولة الأفريقية.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

كما ونرفق لكم متابعينا الآعزاء، نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، من قبل الاتحاد الأفريقي “الكاف”، على النحو الآتي:

الوداد الرياضي (المغرب) X سيمبا التنزاني.

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الأهلي المصري X الرجاء الرياضي (المغرب).

الأهلي المصري
الأهلي المصري

شباب بلوزداد (الجزائر)  X  صن داونز (جنوب أفريقيا).

شيبة القبائل (الجزائر) X الترجي الرياضي (تونس)

قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023
قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

وستنطلق مباريات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، في ال21 من شهر إبريل/ نيسان القادم.

كما وستختتم مباريات إياب هذا الدور من منافسات البطولة الأفريقية، في ال28 من الشهر ذاته.

فيما ستكون مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ال12 من شهر مايو/ آيار القادم، بعد حسم 4 فريق أفريقية تأهلها إلى هذا الدور، على أن تكون مباراة نهائي البطولة القارية في ال11 من شهر يونيو/ حزيران المقبل.

الوداد الرياضي
الوداد الرياضي
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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