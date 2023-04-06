لماذا يضع العديد من الأشخاص مشروب العصير في القهوة؟

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وطن– يحب الكثيرون تحضير القهوة وشربها، فهي في الواقع من المشروبات الشائعة التي تحظى بشعبية في جميع أنحاء العالم.

وفقا لموقع “lifesavvy“، انتشرت مؤخرا سلسلة فيدوهات على تطبيق “تيك توك” للتواصل الاجتماعي، لقيت رواجاً كبيراً لمجموعة من المستخدمين يقومون بخلط القهوة وعصير البرتقال.

وفقًا لشاربي القهوة وعصير البرتقال، فإن هذا المزيج يزيل المرارة من القهوة القوية والإسبريسو. وهي كذلك ممارسة شائعة إلى حد ما في بعض البلدان الآسيوية مثل تايلاند وفيتنام.

إذا كنت ترغب في صنع هذا المشروب، فإن العملية بسيطة جدًا، ما عليك سوى صب كوب من عصير البرتقال على مكعبات الثلج أو ليمون، مع ترك مساحة صغيرة في الأعلى. ثم أضف جرعة من الإسبرسو.

ماذا يقول الخبراء؟

من منظور صحي، يمكن أن يؤدي خلط هذه المشروبات إلى إحداث قلق أو اضطراب في المعدة.

في الواقع، هذه المشروبات تحتوي على درجة عالية من الحموضة، مما قد يؤدي إلى مشاكل مثل الحموضة المعوية والارتجاع الحمضي.

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بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المزيج يمكن أن يجعل من الصعب على جسمك امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح.

يمكن للعفص الموجود بشكل طبيعي في القهوة أن يعيق قدرتك على امتصاص فيتامين سي، وهو عنصر غذائي رئيسي في عصير البرتقال.

لذلك، لن تحصل على الفوائد الكاملة للعصير، مما يجعل المعدة تُنتج كميات كبيرة من الحمض.



يمكنك بالتأكيد الاستمتاع بهذه المشروبات على وجبة الإفطار، لكن إذا كانت لديك معدة حساسة، فقد لا يكون هذا المشروب مناسب لك.