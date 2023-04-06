الخميس, أبريل 6, 2023
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لماذا يضع العديد من الأشخاص مشروب العصير في القهوة؟

يمكن أن يؤدي خلط القهوة مع عصير البرتقال إلى اضطراب المعدة

كتب ايمان الباجي
لماذا يضع العديد من الأشخاص مشروب العصير في القهوة؟ watanserb.com
القهوة ومشروب العصير
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وطنيحب الكثيرون تحضير القهوة وشربها، فهي في الواقع من المشروبات الشائعة التي تحظى بشعبية في جميع أنحاء العالم.

وفقا لموقع “lifesavvy“، انتشرت مؤخرا سلسلة فيدوهات على تطبيق “تيك توك” للتواصل الاجتماعي، لقيت رواجاً كبيراً لمجموعة من المستخدمين يقومون بخلط القهوة وعصير البرتقال.

وفقًا لشاربي القهوة وعصير البرتقال، فإن هذا المزيج يزيل المرارة من القهوة القوية والإسبريسو. وهي كذلك ممارسة شائعة إلى حد ما في بعض البلدان الآسيوية مثل تايلاند وفيتنام.

إذا كنت ترغب في صنع هذا المشروب، فإن العملية بسيطة جدًا، ما عليك سوى صب كوب من عصير البرتقال على مكعبات الثلج أو ليمون، مع ترك مساحة صغيرة في الأعلى. ثم أضف جرعة من الإسبرسو.

مشروب القهوة مع البرتقال

ماذا يقول الخبراء؟

من منظور صحي، يمكن أن يؤدي خلط هذه المشروبات إلى إحداث قلق أو اضطراب في المعدة.

في الواقع، هذه المشروبات تحتوي على درجة عالية من الحموضة، مما قد يؤدي إلى مشاكل مثل الحموضة المعوية والارتجاع الحمضي.

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بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المزيج يمكن أن يجعل من الصعب على جسمك امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح.

يمكن للعفص الموجود بشكل طبيعي في القهوة أن يعيق قدرتك على امتصاص فيتامين سي، وهو عنصر غذائي رئيسي في عصير البرتقال.

لذلك، لن تحصل على الفوائد الكاملة للعصير، مما يجعل المعدة تُنتج كميات كبيرة من الحمض.

عصير البرتقال والقهوة

يمكنك بالتأكيد الاستمتاع بهذه المشروبات على وجبة الإفطار، لكن إذا كانت لديك معدة حساسة، فقد لا يكون هذا المشروب مناسب لك.

المصدرموقع ''lifesavvy"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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