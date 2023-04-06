كمال كليجدار أوغلو يسيء للنبي محمد ويفجر موجة غضب (فيديو)

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وطن– تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزعيم حزب الشعب الجمهوري في تركيا “كمال كليجدار أوغلو”، وهو يصف الرسول محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ بألفاظ مسيئة تعتذر “وطن” عن إيرادها، ما فجر موجة غضب ضده.

كمال كليجدار أوغلو يثير الجدل مجددا

فبدل أن يورد كمال أوغلو، الحديث الشريف “الساكت عن الحق شيطان أخرس”، وصف الرسول بالعبارة مما أثار موجة من الاستياء والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

كليجدار أوغلو يقع في خطأ كارثي لا يغتفر.. يقول في حواره اليوم:

إذا كان نبينا الحبيب هو شيطان أخرس ساكت عن الظلم،فإن هذا ليس في كتابنا. !! يريد أن يقول الساكت عن الحق شيطان أخرس لكنه لم يوقف في نقل الحديث. ليس خطأ فحسب بل هو العقل الباطن الفاسد. pic.twitter.com/wxkuxn4GPO — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) April 6, 2023

وشن النشطاء هجوما عنيفا على “أوغلو” معتبرين أنه أقدم على فعل كارثي حتى لو كان عن طريق الخطأ، وكان عليه أن يتثبت من الحديث وكلماته أولا قبل أن يتحدث مستدلا بنصوص دينية.

وكان كمال كليجدار أوغلو، وهو زعيم أكبر أحزاب المعارضة التركية، قد برز كمرشَّح مشترَك لقيادة المعارضة لمواجهة أردوغان في الانتخابات الرئاسية التي يتوقّع أن تجرى قبل موعدها.

وسبق أن عجّت وسائل الإعلام التركية بمقابلة تلفزيونية مع مسؤول في حزب الشعب الجمهوري، يصف زعيم الحزب كمال كلجيدار أوغلو بأنه من نسل الرسول.

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نائب حزب الشعب الجمهوري عن ولاية أنقرة، يلدريم كايا، تحدّث وقتها في مقابلة تلفزيونية على قناة Ankara Masası، عن زعيم حزب الشعب الجمهوري، مدّعيًا أن كمال كليجدار أوغلو من نسل الرسول محمد، لكنه لا يحب أن يخبر أحدًا بذلك.

وأضاف: “هو لديه هذه العادة، لا يخبر أحدًا إذا ذهب للعمرة ولا يخبر أحدًا أنه من نسل النبي.”

وزعم بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية حينها، أن “أردوغان لو كان له مثل هذا الماضي، لنشر كُتبًا وقامَ بتجهيز اللوحات الإعلانية”. الأمر الذي فسره البعض بأنه محاولة من أوغلو لكسب ودّ المحافظين في الانتخابات المقبلة

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن سباق الرئاسة سيكون محتدما.

واعتبرت السياسية المعارضة ميرال أكشينار، أن كيلجدار أوغلو يفتقر إلى تأييد الرأي العام لهزم اردوغان في الانتخابات الرئاسية.

خطأ كارثي

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول ما قاله كليجدار أوغلو.

حيث علق حساب “الرادع التركي” : “كليجدار أوغلو يقع في خطأ كارثي لا يغتفر يريد أن يقول الساكت عن الحق شيطان أخرس لكنه لم يوقف في نقل الحديث”.

وأردف :”ليس خطأ فحسب بل هو العقل الباطن الفاسد”.

كليجدار أوغلو يقع في خطأ كارثي لا يغتفر.. يقول في حواره اليوم:

إذا كان نبينا الحبيب هو شيطان أخرس ساكت عن الظلم،فإن هذا ليس في كتابنا. !! يريد أن يقول الساكت عن الحق شيطان أخرس لكنه لم يوقف في نقل الحديث. ليس خطأ فحسب بل هو العقل الباطن الفاسد. pic.twitter.com/wxkuxn4GPO — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) April 6, 2023

وعقب “سامر الحجاج“: “هذا الباطني مصيبة ولكن نعمة للطيب أوردوغان في نفس الوقت؛ سيغرق ويغرق رفقاء السوء الستة” -في إشارة إلى أوغلو وزعماء المعارضة الآخرين- .

والله هذا الباطني مصيبة ولكن نعمة للطيب أوردوغان في نفس الوقت؛ سيغرق ويغرق رفقاء السوء الستة — samir Al Hajjaj (@alouizi) April 6, 2023

“دعس على سجادة صلاة”

وكانت صورة تم تداولها على مواقع التواصل لزعيم المعارضة التركية وهو يدوس بحذائه على سجادة صلاة، أثارت جدلاً واسعاً في تركيا.

وفي أول تعقيب على ما جرى، قال حزب الشعب الجمهوري، إن الصورة التُقطت عقب مشاركة كمال كليجدار أوغلو في إفطار رمضاني مزدحم، حيث حصل ازدحام شديد من قبل المشاركين لالتقاط الصور معه، وكنتيجة للازدحام والفوضى، داس على سجادة الصلاة بدون أن يعلم بذلك.

وعبّر البيان عن “الحزن العميق” نتيجة ما جرى مع قيادات الحزب “الذي يعرف الجميع حساسيتهم تجاه هذه المسائل”، حسب تعبير البيان.

ورغم اعتذار أوغلو رسمياً عن الحادثة التي قال إنها غير مقصودة، فُتح الباب واسعاً أمام الجدل والتكهنات حول مدى قدرة كليجدار أوغلو على اجتذاب أصوات شريحة من المحافظين الأتراك، وبالتالي هزيمة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وذلك قبيل أقل من 6 أسابيع فقط على الانتخابات المصيرية المقررة في الرابع عشر من مايو/ أيار المقبل.