الخميس, أبريل 6, 2023
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قيس سعيد من أمام ضريح بورقيبة: “لا أخاف الموت”.. وهذا موقفه من انتخابات الرئاسة

الرئيس التونسي قيس سعيد أكد أنه لايخاف من الموت وأن هناك من يتآمر على الدولة من أجل ضربها من الداخل

كتب فهمي الورغمي
قيس سعيد أمام ضريح بورقيبة watanserb.com
قيس سعيد من أمام ضريح بورقيبة
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وطن– تفاعل الرئيس التونسي قيس سعيد، مع الأخبار المتداولة حول إصابته بوعكة صحية ووفاته، مشيرا إلى أنه لا يخاف من الموت وأنه مستعد للموت لأجل تونس، في وصلة شعبوية جديدة كما تؤكد التحركات السياسية المعارضة لحكمه الفردي، على صعيد آخر.

قيس سعيد يتحدث عن وعكته الصحية

وقال قيس سعيد: “لا نخاف الموت وسنموت من أجل تونس”، واصفا من نشر هذه المعلومات بأن لديهم “تكالب على الحكم”.

واتهم سعيد في كلمة من ولاية “المنستير” بمناسبة إحياء الذكرى 23 لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبة، أطرافا بالارتماء في أحضان الخارج، معتبرا أن “ذلك يدل على أن شعورهم بالانتماء إلى هذا الوطن مفقود تماما”.

وقال: “لديهم الهذيان الدستوري والتكالب على الحكم، يوم أمس قالوا إن رئيس الجمهورية في إيطاليا وقالو إنني توفيت ثم أفقت مرة أخرى وذهبت إلى إيطاليا وهناك من يتحدث عن أنه يعرف طبيبي الخاص.. نحن لا نهاب ولا نخاف الموت وسنموت من أجل تونس. لديهم هذيان دستوري ويتحدثون عن حالة شغور في رئاسة الجمهورية يخافون الموت”.

وأوضح سعيد أن “هناك من بلغوا أرذل العمر ويبحثون عن السلطة وعليهم أن ينظروا في المرآة إن كان لهم ماء في الوجه”.

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وتساءل سعيد قائلا: “ماذا تريدون؟ إن كنتم تريدون بيع تونس للخارج فتونس ليست للبيع، اختياراتنا يجب أن تكون نابعة من إرادة شعبنا”.

وأكد الرئيس على أن “لتونس الكثير من المقدرات ولكن للأسف أفرغوا خزائن الدولة، هناك من يواصل التآمر على البلد باسم الوطنية وما سمي بدستور 2014، بهدف تفجير الدولة من الداخل وهو ترتيب مقصود لضرب الدولة من الداخل”.

الأزمة الاقتصادية في تونس

تطرق الرئيس التونسي قيس سعيد أيضا، إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قائلا إن “الإملاءات التي تأتي من الخارج مرفوضة، والبديل هو الاعتماد على أنفسنا.. الذات البشرية ليست مجرد أرقام، هناك بعد إنساني وسلم أهلية مهمة للغاية”، مضيفا: “نريد من العالم أن يحترم إرادة الشعب التونسي”.

وردا على سؤال حول تنظيم انتخاباترئاسية في 2024 وإمكانية ترشحه لها، قال: “بالطبع ستكون هناك انتخابات.. الشعب هو الفيصل، لكن موضوع ترشحي سابق لأوانه”.

وأضاف: “لا أشعر أني في منافسة مع أي كان، بل أشعر بالمسؤولية تجاه الوطن”، لافتا إلى أن “قضية الترشح للانتخابات لا تُخامرني بل يخامرني الشعور بالمسؤولية.. المناصب والقصور لا تهمني ما يهمني هو وطني ولست مستعدا لتسليم وطني إلى من لا وطنية لهم”.

أزمة تونس

وتعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية متواصلة منذ سنوات، تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة مع شح كبير في المواد الغذائية الأساسية وغلاء مشط في الأسعار، ناهيك عن الندرة الكبيرة في توفر المنتوجات الفلاحية في الأسواق.

وكان أمين عام حزب العمال التونسي “حمة الهمامي”، قد أكد قبل أسابيع أن المعارضة التونسية الآن “في فترة مقاومة ضد توجه فاشستي شعبوي خطير لقيس سعيد”.

وأكد “الهمامي” في مقابلة مع “راديو شمس” أن ‘الوقت ما زال لمقاومة هذا التوجه والتصدي لنظام استبدادي نظام يقوم على الازمات ولا يمكن أن يكون نظام ديمقراطي ويمهد للاستقرار’.

واعتبر ذات المتاحدث أن “رئيس الجمهورية قيس سعيد لا برنامج له، ولا يمكنه الإعلان حتى عن ما يريد فعله في ظرف 24 ساعة، فقط يقوم بضرب الخصوم لا أكثر”، مشيرا أن “النظام الفاشستي يقوم على ضرب الخصوم لتمرير إجراءات اقتصادية لصالح أقلية وأجهزة الدولة الصلبة وعدد قليل من العائلات”.

المصدرفيسبوك ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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