الخميس, أبريل 6, 2023
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غنى مرجمك.. تركي يقتل طفلة سورية ويخفي جثتها في بئر بعد الاعتداء عليها (شاهد)

تم إلقاء القبض على قاتل الطفلة السورية غنى مرجمك في مدينة كلس التركية، والذي يملك محلاً لبيع الزهور في المدينة وسبق لابنه أن طعن شاباً سورياً بسكين

كتب خالد الأحمد
تركي يقتل طفلة سورية watanserb.com
الطفلة السورية غنى مرجمك
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وطن– ألقت السلطات التركية القبض على قاتل الطفلة السورية “غنى خالد مرجمك” 9 سنوات، بعد يوم من العثور على جثتها في حادثة أثارت الصدمة في أوساط اللاجئين والأتراك.

القبض على قاتل الطفلة السورية غنى مرجمك

وقالت وسائل إعلام تركية إن الأمن التركي طارد المشتبه به المدعو “H.B” في منطقة “أكرم جتين ماهاليسي” في كليس، إلى أن تم القبض عليه واحتجازه بأحد مراكز الاحتجاز لبدء التحقيقات اللازمة معه.

وأضافت المصادر التركية أن المجرم قاتل الطفلة غنى مرجمك يملك محلاً لبيع الزهور في مدينة كلس، لافتة إلى أن ابنه سبق أن أقدم على طعن شاب سوري بسكين.

واحتشد عدد من الأهالي السوريين والأتراك أمام مكان احتجاز الجاني، معبرين عن استنكارهم لتلك الجريمة الوحشية بحق الطفلة التي لم تتجاوز التسع سنوات.

القبض على قاتل الطفلة السورية غنى مرجمك
القبض على قاتل الطفلة السورية غنى مرجمك

كما طالب الأهالي الغاضبون السلطات الأمنية التركية، بإنزال أقصى العقوبات بحق القاتل ومحاسبته على فعلته الشنيعة.

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وأكد قريب للطفلة يدعى مجد رضوان، في تصريحات لوسائل إعلام أن غنى مرجمك خرجت من المدرسة يوم، الثلاثاء، الساعة الثانية والنصف ظهرا ولم تعد، ما تسبب بالقلق لأهلها، خاصة بعد سؤال زميلاتها والمُدرّسة والتأكيد على خروجها باتجاه منزلها، ليقدم أهلها على تحرير محضر بمركز الشرطة مساء أول من أمس.

ويتابع قريب جنى مرجمك أن كاميرات المراقبة دلّت على دخول الطفلة في شارع مغلق دون أن تخرج منه، ما زاد الشك بالقاتل (حسين ب.)، لما له ولأسرته من سوابق جنائية، ولدى تفتيش المنزل مساء أمس تم اكتشاف الجثة.

ويؤكد رضوان أن “الجثة التي دفنت ظهر، الخميس، مهشمة الأسنان، وأن الطفلة تعرضت لاعتداء جسدي من القاتل”.

الطفلة السورية غنى مرجمك
الطفلة السورية غنى مرجمك

اختفت في طريق المدرسة ثم عثر على جثتها في بئر

وكانت الطفلة غنى مرجمك ذات السنوات التسع قد غادرت منزلها إلى المدرسة، أول أمس، ولم تعد ونتيجة للبحث الذي أجرته الأجهزة الأمنية تم العثور على جثة الطفلة في بئر ماء، في فناء منزل بقرب منزلها وكانت يداها مقيدتان إلى عنقها.

وبحسب كاميرات المراقبة الموجودة، فإن الطفلة الضحية غنى مرجمك دخلت الحي الذي تسكن فيه واختفت فيه بظروف غامضة، وباشرت السلطات التركية البحث عنها.

وبعد جهود فرق الشرطة وإدارة مطافئ كيليس، تم العثور على غنى مرجمك ميتة، ومقيدة إلى رقبتها بحبل وملقاة داخل بئر الماء في حديقة مبنى مكون من طابقين على الشارع الجانبي لمنزل الفتاة الصغيرة.

وقالت وكالة “الأناضول” إن رجال الإطفاء الذين أتوا إلى مكان الحادث بدأوا العمل على تصريف المياه في البئر. وبعد سحب المياه من البئر ، تم رفع جثة الطفلة السورية غنى من البئر من عمق 12 متراً.

وضمن نطاق التحقيق الذي أجرته إدارة الشرطة الإقليمية تم التوصل إلى القاتل الذي كان يجلس مع أهل الضحية غنى مرجمك أمام منزلهم وكأن شيئاً لم يكن، كما تم اعتقال شخص آخر على صلة بالحادث.

وبعد الإجراء في مشرحة مستشفى علاء الدين يافشكا ، تم نقل جثة الضحية إلى مسجد علاء الدين عثماني في أسري مزارليك. وتم الصلاة عليها لتدفن في مقبرة أسري مزارليك.

نقل جثة الضحية الى مستشفى علاء الدين يافشكا
نقل جثة الضحية الى مستشفى علاء الدين يافشكا

وتحوّلت جنازة الطفلة السورية غنى مرجمك، ظهر الخميس، إلى تظاهرة طالب خلالها السوريون والأتراك معا بإنصاف أهل القتيلة وإنزال عقوبة الإعدام بالقاتل.

المصدرتويتر ، فيسبوك ، الأناضول ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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