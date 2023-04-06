غنى مرجمك.. تركي يقتل طفلة سورية ويخفي جثتها في بئر بعد الاعتداء عليها (شاهد)

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وطن– ألقت السلطات التركية القبض على قاتل الطفلة السورية “غنى خالد مرجمك” 9 سنوات، بعد يوم من العثور على جثتها في حادثة أثارت الصدمة في أوساط اللاجئين والأتراك.

القبض على قاتل الطفلة السورية غنى مرجمك

وقالت وسائل إعلام تركية إن الأمن التركي طارد المشتبه به المدعو “H.B” في منطقة “أكرم جتين ماهاليسي” في كليس، إلى أن تم القبض عليه واحتجازه بأحد مراكز الاحتجاز لبدء التحقيقات اللازمة معه.

– الأمن التركي يلقي القبض على المشتبه به بمقتل الطفلة السورية "غنى مرجمك (9 أعوام) في كلس.

– مواطنون أتراك وسوريون يتجمعون أمام مركز احتجاز قاتل الطفلة.

– عاجل | رئيس أمنيات كلس يهدئ من مواطنين تجمعوا أمام مركز احتجاز قاتل الطفلة السورية غنى، ويطلب منهم التفرق. pic.twitter.com/F64zHVlyIL — كوزال (@guzel_olalim) April 6, 2023

وأضافت المصادر التركية أن المجرم قاتل الطفلة غنى مرجمك يملك محلاً لبيع الزهور في مدينة كلس، لافتة إلى أن ابنه سبق أن أقدم على طعن شاب سوري بسكين.

واحتشد عدد من الأهالي السوريين والأتراك أمام مكان احتجاز الجاني، معبرين عن استنكارهم لتلك الجريمة الوحشية بحق الطفلة التي لم تتجاوز التسع سنوات.

كما طالب الأهالي الغاضبون السلطات الأمنية التركية، بإنزال أقصى العقوبات بحق القاتل ومحاسبته على فعلته الشنيعة.

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وأكد قريب للطفلة يدعى مجد رضوان، في تصريحات لوسائل إعلام أن غنى مرجمك خرجت من المدرسة يوم، الثلاثاء، الساعة الثانية والنصف ظهرا ولم تعد، ما تسبب بالقلق لأهلها، خاصة بعد سؤال زميلاتها والمُدرّسة والتأكيد على خروجها باتجاه منزلها، ليقدم أهلها على تحرير محضر بمركز الشرطة مساء أول من أمس.

صفحات تركية: الطفلة السورية غنى مرجمك 9 سنوات، اختفت أثناء عدوتها من المدرسة في #كلس، وعثرت قوات الأمن عليها في بئر داخل منزل جارهم المواطن التركي ه. ب. حيث تقول الصفحات أنه قتلها وألقاها في بئر منزله بواسطة حبل.

#غنى #gina_mercimek pic.twitter.com/PehXE6SBeJ — كوزال (@guzel_olalim) April 5, 2023

ويتابع قريب جنى مرجمك أن كاميرات المراقبة دلّت على دخول الطفلة في شارع مغلق دون أن تخرج منه، ما زاد الشك بالقاتل (حسين ب.)، لما له ولأسرته من سوابق جنائية، ولدى تفتيش المنزل مساء أمس تم اكتشاف الجثة.

ويؤكد رضوان أن “الجثة التي دفنت ظهر، الخميس، مهشمة الأسنان، وأن الطفلة تعرضت لاعتداء جسدي من القاتل”.

اختفت في طريق المدرسة ثم عثر على جثتها في بئر

وكانت الطفلة غنى مرجمك ذات السنوات التسع قد غادرت منزلها إلى المدرسة، أول أمس، ولم تعد ونتيجة للبحث الذي أجرته الأجهزة الأمنية تم العثور على جثة الطفلة في بئر ماء، في فناء منزل بقرب منزلها وكانت يداها مقيدتان إلى عنقها.

فُقدت قبل يومين في أثناء عودتها من المدرسة.. وسائل إعلام تركية تفيد بالعثور على جثة الطفلة السورية "غنى مرجمك" (9 سنوات) مرمية في بئر بمدينة #كليس التركية، بعد مقتلها على يد مواطن تركي pic.twitter.com/2QL4eXFZi1 — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) April 6, 2023

وبحسب كاميرات المراقبة الموجودة، فإن الطفلة الضحية غنى مرجمك دخلت الحي الذي تسكن فيه واختفت فيه بظروف غامضة، وباشرت السلطات التركية البحث عنها.

وبعد جهود فرق الشرطة وإدارة مطافئ كيليس، تم العثور على غنى مرجمك ميتة، ومقيدة إلى رقبتها بحبل وملقاة داخل بئر الماء في حديقة مبنى مكون من طابقين على الشارع الجانبي لمنزل الفتاة الصغيرة.

الأمن التركي يلقي القبض على المشتبه به بمقتل الطفلة السورية "غنى مرجمك (9 أعوام) في #كلس ، ومواطنون أتراك وسوريون يتجمعون أمام مركز احتجاز قاتل الطفلة. pic.twitter.com/8wQ1zR8HoF — تلفزيون إدلب Idlib TV (@TvIdlib) April 6, 2023

وقالت وكالة “الأناضول” إن رجال الإطفاء الذين أتوا إلى مكان الحادث بدأوا العمل على تصريف المياه في البئر. وبعد سحب المياه من البئر ، تم رفع جثة الطفلة السورية غنى من البئر من عمق 12 متراً.

وضمن نطاق التحقيق الذي أجرته إدارة الشرطة الإقليمية تم التوصل إلى القاتل الذي كان يجلس مع أهل الضحية غنى مرجمك أمام منزلهم وكأن شيئاً لم يكن، كما تم اعتقال شخص آخر على صلة بالحادث.

وبعد الإجراء في مشرحة مستشفى علاء الدين يافشكا ، تم نقل جثة الضحية إلى مسجد علاء الدين عثماني في أسري مزارليك. وتم الصلاة عليها لتدفن في مقبرة أسري مزارليك.

وتحوّلت جنازة الطفلة السورية غنى مرجمك، ظهر الخميس، إلى تظاهرة طالب خلالها السوريون والأتراك معا بإنصاف أهل القتيلة وإنزال عقوبة الإعدام بالقاتل.