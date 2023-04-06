عادة يومية تستغرق دقيقتين تجعلك أقل تعبًا

- Advertisement -

وطن-يمكن أن يكون للأشياء الصغيرة تأثير كبير على مستوى الطاقة لدينا. وفيما يلي كشفت خبيرة للتغذية عن عادة يومية تستغرق دقيقتين فقط، تجعل الإنسان أقل تعبًا.

بحسب تقرير لمجلة “فوغ” الفرنسي، فهناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها كل يوم لتكون أقل تعبًا وتزيدك من الطاقة. ووفقًا لكريستينا باروس، خبيرة التغذية والرفاهية، هناك عادة سهلة يمكن القيام بها في في دقيقتين فقط، مع تكرارها ما لا يقل عن عشر مرات في اليوم حتى لا نشعر بالإرهاق.

وأوضحت كريستينا باروس: “إن الخطأ الكبير الذي نرتكبه في هذا الصدد هو عدم التوقف، والبقاء متشبثين بالعمل والقيام بالمهام طوال اليوم. ولهذا السبب أوصي بمهام بسيطة في اليوم، مع ضرورة عدم القيام بشيئين في الوقت نفسه. على سبيل المثال، تطبيق كريم قبل النوم دون الاستماع إلى بودكاست أو حتى إعداد العشاء دون النظر في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة..

تعدد المهام أمر خطير

في الواقع، تُشبه نصائح كريستينا باروس إلى حد ما وكلاء تيم كيندال، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Pinterest، الذي، أكّد في الفيلم الوثائقي لـ Netflix معضلة وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يروي كيف ترك عمله بعد ساعات طويلة واستمر في مشاهدة هاتفه، وفق ما ترجمته “وطن“.

الدماغ لم يصنع من أجل تعدد المهام

من جهته، قال باو رودريغو، الخبير في التنمية الشخصية: “تعدد المهام غير موجودة بالمعنى الصارم. أمام أداء العديد من الوظائف في نفس الوقت، ينقل دماغنا انتباهه من أحدهم إلى آخر. وبعبارة أخرى ينتقل من مهمة إلى أخرى، ومن عملية إلى أخرى، ناهيك بأن القيام بعدة أشياء في نفس الوقت يقلل من الكفاءة ويسبب الكثير من التوتر“.

مزايا القيام بالأشياء ببطء ووعي

هذه العادة الصغيرة المتمثلة في القيام بالمهام البسيطة، هي وسيلة لإرسال رسالة إيجابية إلى دماغنا. فإذا ركضنا، فهم الجسم والدماغ أن هناك خطرًا وراء هذه الحالة الطارئة وأن الدماغ يعطي ترتيب إفراز الكورتيزول، وهرمون الإجهاد الذي يكون أيضًا التهابًا وينتهي به الأمر إلى توليده، إذا كان يمتد في الوقت المناسب.

- Advertisement -

وقالت المتخصصة في علم النفس لورا: “إن ألم المفاصل والأرق. إذا تباطأنا وركزنا على كل مرحلة من مراحل المهمة، فإن عقولنا يفسر أنه لا يوجد خطر، وهكذا نزيد من تركيزنا وحتى أننا نقدر ما نفعله”.