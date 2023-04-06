رئيس الطائفة الإنجيلية يعلن قرب بناء أول كنيسة مصرية في السعودية!.. في أي مدينة ستقام؟

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وطن – فجر رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر أندريه زكي، قنبلة من العيار الثقيل، كاشفا عن قرب بناء أول كنيسة مصرية في السعودية قريبا.

وقال “زكي” في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر آليات التنوع والتضامن المجتمعي إن : “هناك انفتاح كبير في السعودية في كل المجالات، ومن الممكن أن نشهد في الفترة المقبلة بناء أول كنيسة مصرية على أرض سعودية”، وذلك وفقا لما نقله موقع “القاهرة24“.

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية قد أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي، أنها أقامت أول قداس لعيد الميلاد في السعودية بـ”رعاية كاملة من سلطات المملكة”.

يشار إلى انه في ديسمبر/كانون اول 2018، أفادت مصادر مصرية، بأن الحكومة السعودية أسندت مشروع بناء أول كنيسة في المملكة لشركة “المقاولون العرب” المصرية.

وصرحت المصادر لـ “الخليج الجديد” بأن الشركة المصرية (حكومية) ستتولى المشروع؛ نظرا لخبرتها الواسعة في بناء وترميم دور العبادة في مصر والخارج.

ومن المقرر بناء أول كنيسة في المملكة خارج النطاق العمراني لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

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ووفق مصادر “الخليج الجديد”، فإن الحكومة السعودية تفاضل بين العاصمة الرياض، ومدينة “نيوم”، شمال غربي المملكة، كموقع لاحتضان الكنيسة، وسط تكتم على تكلفة المشروع.

خاص الخليج الجديد: شركة مصرية تتولى إنشاء أول كنيسة في #السعودية pic.twitter.com/9rBBoseNY8 — الخليج الجديد – #عاجل (@thenewkhaleej) December 31, 2018

ولا يوجد في السعودية أية كنائس أو دور عبادة لغير المسلمين، إذ تحظر المملكة بناءها، استنادا لآراء وفتاوى رجال الدين في البلاد.

أول قداس مسيحي في السعودية

وفي عام 2018 شهدت السعودية أول قداس في المملكة، أقامه مطران مدينة شبرا الخيمة المصرية الأنبا “مرقس”، في أحد بيوت الأقباط في الرياض، وحضره عدد كبير من المسيحيين في البلاد.

وأكد راعي كنيسة العذراء المصرية في مسطرد (شمالي القاهرة)، القمص “عبدالمسيح بسيط”، في تصريحات صحفية حينه عن اقتراب بناء أول كنيسة في السعودية، ووصف هذا التطور بأنه “خطوة ما كنا نحلم بها ولم تكن على البال ولا على الخاطر”.

وفي وقت سابق، أعرب بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا “تواضروس الثاني”، في تصريحات متلفزة عن رغبته وأمنيته في إقامة كنيسة في المملكة العربية السعودية، متسائلا: “لما لا نقيم كنيسة في السعودية، ما الذي يمنع إقامتها؟”.

لقاء تواضروس والملك سلمان

وكان البابا “تواضروس الثاني” قد التقى العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، خلال زيارته للقاهرة في أبريل/نيسان 2016.

كما التقى الملك “سلمان” وولي عهده البطريرك الماروني “بشارة الراعي” بالرياض في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، في زيارة وصفت آنذاك “بالتاريخية”.

زيارة ابن سلمان للكاتدرائية المرقسية

وفي مارس/آذار 2018، زار ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان“، الكاتدرائية المرقسية في العباسية، وسط القاهرة، وهو أرفع مسؤول سعودي يقوم بهذه الخطوة.

وأواخر نوفمبر/تشرين من العام نفسه، كشف “جويل روزنبرغ” أحد أشد المسيحيين الإنجيليين الأمريكيين دفاعا عن (إسرائيل)، أنه تلقى وعدا من “بن سلمان” خلال لقائه به في الرياض، بفتح كنائس في المملكة.