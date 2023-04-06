دنيا بطمة بظهور صادم داخل سيارتها لتعليم الفتيات الاهتمام بالمناطق الحساسة لديهن!

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وطن- كان الظهور الأحدث للفنانة المغربية دنيا بطمة، مثيراً للجدل، بسبب شكلها وطبيعة المنتجات التي تروج لها خلاله.

زيادة وزن المناطق الأنثوية

نشرت دنيا بطمة، سلسلة من المقاطع عبر خاصية الستوري، ظهرت خلالها بدون مساحيق تجميل.

وبدأت دنيا بطمة تشرح داخل سيارتها للنساء، كيفية عمل منتجات زيادة الوزن، والمناطق الأنثوية بالجسد.

وتحدثت الفنانة المغربية عن بروتين صحي بطعم الكراميل، وفوائده في تحفيز مناطق الأنوثة، والهضم والطاقة.

واستكملت دنيا استعراض المنتجات الأخرى التي تروج لها لصالح إحدى العلامات التجارية، وركزت على فوائدها للمناطق الأنثوية الحساسة.

عباءة بكتف عاري

هذا وقد استعرضت دنيا بطمة، نتائج عمليتها التجميلية الجديدة، بجلسة تصوير رمضانية.

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وارتدت الفنانة المغربية في الصور والمقاطع التي نشرتها عبر “انستجرام“، عباءة زهرية تميّزت بكتف عارية من ناحية واحدة، وأكمام الريش.

وأشارت دنيا بطمة إلى أن العباءة من تصميم وداد كريستال.

بينما كشفت الفنانة المغربية، عن أنها قامت بوضع الماكياج بنفسها.

View this post on Instagram A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

وأثار تعليق دنيا وصورها سخريةً ممزوجة بهجوم وانتقادات، بسبب كتفها العارية، وذكّرها المتابعون بأنّ العباءة لستر الجسد كله.

دنيا ونادين نجيم

وكانت بطمة قد فاجأت الجمهور بتحول شكلها إلى الفنانة اللبنانية نادين نجيم، خلال حفل افتتاح محلٍّ تجاري يعود إلى صديقتها في الدار البيضاء. ما جعل متابعيها يتكهنون بخضوعها لعملية تجميل جديدة

وارتدت دنيا بطمة قفطاناً أسود، تميّز بأكمام الريش، تاركةً شعرها منسدلاً.

ورأى متابعو بطمة أنها أصبحت خليطاً غير واضح من مجموعة من الفنانات، لكنها أقرب إلى نادين نجيم.

View this post on Instagram A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

وفي سياق آخر، نفت بطمة وجود علاقة حب جديدة في حياتها بعد انفصالها عن الترك.

لا يوجد حب جديد

وقالت دنيا في مداخلة صحفية مع le360، إن مشاعرها تنصبّ حول ابنتيها فقط.

وتابعت: “التجربة علمتني أن أحب نفسي أولاً”.

وتحدثت دنيا عن ليلي روز، ابنتها الأصغر التي لا تزال تخفيها عن وسائل الإعلام والسوشيال ميديا.

وكشفت بطمة، عن أنّ ليلي روز تشبهها في شخصيتها القوية والعنيدة إلى أبعد الحدود.

وتابعت: “أما غزل، فمثقفة وواعية رغم صغر سنّها”.

وأوضحت بطمة سبب تأجيل أحدث أغنياتها، قائلةً إن القرار نابع من الأزمة التي يمرّ بها مواطنها سعد لمجرد.

وأكدت بطمة أنها تجمعها صداقة قوية بسعد لمجرد وعائلته.