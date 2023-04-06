ترتيب الدوري المصري 2023 بعد فوز الأهلي على غزل المحلة

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وطن- حافظ فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري 2023، بعد فوزه على غزل المحلة بثلاثية نظيفة دون مقابل، في منافسات الجولة ال23.

وسجل الأهلي ثلاثية أهدافه داخل مرمى شباك غزل المحلة، اللاعب العش. عند الدقيقة ال42 بطريق الخطأ في شباك مرماه.

مباراة الأهلي ضد غزل المحلة

كما وعزز فريق الأهلي بهدف التقدم الثاني عن طريق النجم التونسي علي معلول في الدقيقة ال58 من ركلة جزاء، وسجل محمد شريف الهدف الثالث للمارد الأحمر الأهلاوي في الدقيقة ال91. من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة.

وتفوق فريق الأهلي المتصدر على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة. أمام نظيره غزل المحلة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 27 تسديدة والاستحواذ بنسبة 68%.

أهداف مباراة الأهلي 3-0 غزل المحلة | الجولة 23 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ برعاية Orange | The Brooks pic.twitter.com/e2B736wNju — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 6, 2023

بينما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس غزل المحلة إلى 6 تسديدات، كما واستحوذ على الكرة بنسبة 32%.

ترتيب الدوري المصري 2023

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وجاء ترتيب الدوري المصري 2022-2023، بعد فوز الأهلي على منافسه غزل المحلة، في منافسات الجولة ال23، كما يلي:

الأهلي 47 نقطة.

فيوتشر 42 نقطة.

بيراميدز 40 نقطة.

الاتحاد السكندري 36 نقطة.

الأهلي يواصل تربعه على قمة جدول الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة عقب الفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة.🦅🔝💪#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/xoG9CEz0si — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 5, 2023

المقاولون العرب 34 نقطة.

الزمالك 33 نقطة.

المصري البورسعيدي 31 نقطة.

غزل المحلة 30 نقطة.

فاركو 29 نقطة.

سموحة 28 نقطة.

سيراميكا كليوباترا 27 نقطة.

نادي أسوان 27 نقطة.

إنبي 26 نقطة.

الداخلية 21 نقطة.

الإسماعيلي 20 نقطة.

البنك الأهلي 17 نقطة.

طلائع الجيش 17 نقطة.

حرس الحدود 16 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري المصري 2023

كما وجاء أبرز ترتيب هدافي الدوري المصري 2023، على النحو الآتي:

أحمد الشيخ (غزل المحلة) 9 أهداف.

مابولولو (الاتحاد السكندري) 9 أهداف.

أحمد سيد زيزو (الزمالك) 8 أهداف.

محمد حمدي (نادي أسوان) 8 أهداف.

رزقي حمرون (فاركو) 8 أهداف.