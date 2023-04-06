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رياضة

ترتيب الدوري المصري 2023 بعد فوز الأهلي على غزل المحلة

منافسات الجولة ال23 من الدوري المصري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري المصري 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري المصري 2023
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وطن- حافظ فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري 2023، بعد فوزه على غزل المحلة بثلاثية نظيفة دون مقابل، في منافسات الجولة ال23.

وسجل الأهلي ثلاثية أهدافه داخل مرمى شباك غزل المحلة، اللاعب العش. عند الدقيقة ال42 بطريق الخطأ في شباك مرماه.

مباراة الأهلي ضد غزل المحلة

كما وعزز فريق الأهلي بهدف التقدم الثاني عن طريق النجم التونسي علي معلول في الدقيقة ال58 من ركلة جزاء، وسجل محمد شريف الهدف الثالث للمارد الأحمر الأهلاوي في الدقيقة ال91. من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة.

فوز الأهلي على غزل المحلة
فوز الأهلي على غزل المحلة

وتفوق فريق الأهلي المتصدر على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة. أمام نظيره غزل المحلة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 27 تسديدة والاستحواذ بنسبة 68%.

بينما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس غزل المحلة إلى 6 تسديدات، كما واستحوذ على الكرة بنسبة 32%.

ترتيب الدوري المصري 2023

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وجاء ترتيب الدوري المصري 2022-2023، بعد فوز الأهلي على منافسه غزل المحلة، في منافسات الجولة ال23، كما يلي:

الأهلي 47 نقطة.

فيوتشر 42 نقطة.

بيراميدز 40 نقطة.

الاتحاد السكندري 36 نقطة.

المقاولون العرب 34 نقطة.

الزمالك 33 نقطة.

المصري البورسعيدي 31 نقطة.

غزل المحلة 30 نقطة.

فاركو 29 نقطة.

سموحة 28 نقطة.

سيراميكا كليوباترا 27 نقطة.

نادي أسوان 27 نقطة.

إنبي 26 نقطة.

الداخلية 21 نقطة.

الإسماعيلي 20 نقطة.

البنك الأهلي 17 نقطة.

طلائع الجيش 17 نقطة.

حرس الحدود 16 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري المصري 2023

كما وجاء أبرز ترتيب هدافي الدوري المصري 2023، على النحو الآتي:

أحمد الشيخ (غزل المحلة) 9 أهداف.

مابولولو (الاتحاد السكندري) 9 أهداف.

الأهلي المصري
الأهلي المصري

أحمد سيد زيزو (الزمالك) 8 أهداف.

محمد حمدي (نادي أسوان) 8 أهداف.

رزقي حمرون (فاركو) 8 أهداف.

المصدروطن + الأهلي تويتر + غزل المحلة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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