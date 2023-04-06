بكاء جاكي شان حينما اكتشف أن والدته مهربة للأفيون ووالده جاسوس.. ما القصة؟َ!

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وطن – يعتبر جاكي شان هو أحد أكثر نجوم السينما المحبوبين في العالم ، واشتهر بأدواره المليئة بالحركة في أفلام مثل Rush Hour و The Karate Kid .

ورغم محبيه ومعجبيه الكثر في جميع انحاء العالم، لكن لا يُعرف الكثير عن الحياة الشخصية للممثل وذلك لأنه لم يكن يعرف الكثير عنها بنفسه لفترة طويلة.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” فقد بقي كذلك حتى قام بالبحث والتنقيب واكتشف أن حياته الحقيقية كانت أشبه بأفلام هوليوود التي يلعب دور البطولة فيها أكثر مما كان يتخيله.

ولد جاكي شان ، 68 عامًا ، في هونغ كونغ بعد أن فر والديه من البر الرئيسي للصين عندما وصل الشيوعيون إلى السلطة في عام 1949.

الانتقال إلى أستراليا

وهاجرت العائلة إلى كانبيرا بأستراليا في أوائل الستينيات ، لكن انتهى به الأمر بالعودة إلى هونغ كونغ للدراسة في أكاديمية الدراما الصينية – حيث أسس مهاراته في فنون الدفاع عن النفس والألعاب البهلوانية.

لكن ما لم يعرفه جاكي شان طيلة حياته هو عندما فر والديه من الصين ، تركا أطفالهما الآخرين وراءهما.

أشقاء آخرين

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وبحسب الصحيفة، فإن والد جاكي شان ، الذي توفيت زوجته الأولى في عام 1947 ، لديه ولدان آخران ، في حين أن والدته ، التي قتل زوجها الأول في غارة قصف يابانية ، لديها ابنتان.

ولسنوات لم يعرف أحد ما حدث للأطفال ، لكن بعد أن بدأت الشائعات تدور حول تبني جاكي شان وعدم استخدام اسمه الحقيقي ، قرر الممثل تكليف فيلم وثائقي للتعمق في تاريخ عائلته.

وأثناء تصوير الفيلم الوثائقي عام 2003 ، آثار التنين: جاكي شان وعائلته المفقودة ، اكتشف تشان ليس فقط أن لديه أشقاء تم التخلي عنهم ، ولكن والدته كانت ذات يوم مقامرًا أسطوريًا ومهربة مخدرات في عالم الجريمة بشنغهاي وكان والده جاسوسًا قوميًا وزعيم عصابة.

و كشف والد جاكي تشان أنه التقى بأم الممثل لأول مرة عندما ألقى القبض عليها بتهمة تهريب الأفيون.

واكتشف جاكي شان أيضًا أن اثنين من إخوته ما زالا على قيد الحياة ويعيشان حياة فقيرة في الصين القارية.

وقالت المخرجة مابل تشيونغ عندما تم إصدار الفيلم الوثائقي عن ماضي العائلة صدم جاكي شان.

وقالت: “حقيقة أن والدته كانت مهربة أفيون ، ومقامرًا وأختًا كبيرة في العالم السفلي ، كانت صدمة كبيرة لجاكي ولنا أيضًا.”

وأضافت “كان الجميع في هونغ كونغ يعلمون أن والدته كانت مثل ربة منزل عادية ، لطيفة للغاية ، لطيفة للغاية.”

ولكن هذه لم تكن عمليات إعادة التقييم الوحيدة التي اكتشفها طاقم تصوير فيلم وثائقي بعد السفر إلى أستراليا للتحدث مع والد جاكي شان ، الذي كان يعرفه باسم تشان تشي لونج.

وكشف والده أن جاكي شان لم يكن اسمه الحقيقي وكان يُدعى حقًا فانغ داولانغ، وسرعان ما أصبح “لونج” حذرًا وغاضبًا حول ابنه وطاقم الفيلم الوثائقي ، حيث قال جاكي شان عن هذا الامر: “لقد غضب جدًا. قال ،” إذا كنت تعرف كل شيء ، فلماذا لم تسألني؟ يمكنك معرفة ذلك من شخص آخر”، وما كان على جاكي أن إلا أن يتوسط فقال ، “لقد دعوت هؤلاء الرجال للحضور. عليك التحدث أكثر.”

ولكن بعد إقناعه بالانفتاح عن طريق الكاريوكي والرقص مع الطاقم ، بدأ يتحدث إليهم مرة أخرى وأخبرهم على مضض بماضي زوجته في تهريب الأفيون.

التقط الفيلم الوثائقي حتى عودة فانغ إلى البر الرئيسي للصين لم شمله مع ابنيه الآخرين ، Shide و Shishen.

ومع ذلك ، فإن فانغ ، الذي توفي بعد خمس سنوات من بث الفيلم الوثائقي ، لم يرغب في أن يلتقي ابنه الشهير بشقيقيه غير الشقيقين وكشف أن علاقتهما مع تشان ظلت سرية عن جيرانهم لأنه يعتقد أنها ستسبب الكثير من الاضطرابات.

قد يبدو الأمر غريبًا بالنسبة للغربيين ، لكن تشيونغ قال إن قصة تشان لم تكن غير شائعة في الصين.

وقالت: “كل أسرة صينية لديها قصة تشبه هذه إلى حد ما”.

وكشف جاكي شان أنه بكى عدة مرات عندما شاهدت المقطع الخام للفيلم الوثائقي ، والذي تضمن لقطات لمجازر وعمليات إعدام خلال حياة القرن العشرين في الصين ، لكنه لم يستطع إحضار نفسه لمشاهدة الفيلم الكامل.

ويشتبه في أنه قد يكون مؤلمًا للغاية بالنسبة له ، خاصةً لأنها تحتوي على بعض اللقطات الأخيرة لوالدته ، التي توفيت في عام 2001.

وقالت الصحيفة: “كان يتخيل لأول مرة كيف يجب أن يبقى والديه على قيد الحياة أثناء الحروب. عندما تستمع إلى القصة ، لا تتخيل ذلك كثيرًا ، ولكن عندما ترى اللقطات الفعلية ، فقد حصل على عاطفية للغاية. ربما هذا هو أحد أسباب عدم رغبته في رؤيته مرة أخرى “.