البحر المسجور.. رئيس جمعية علوم الأرض حدد موقعه واستشهد بقصة مثيرة (فيديو)

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وطن– قال رئيس “الجمعية السعودية لعلوم الأرض” الدكتور عبدالله العمري، إن “البحر الأحمر” يتوقد ناراً وهذا مثبت علمياً وبحديث نبوي، في تصريحات أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولدى سؤاله عن “البحر المسجور” الذي ذكر في القرآن، أجاب “العمري” خلال مقابلة عبر برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية” بأن معناه “البحر الذي يتوقد ناراً”، موضحا أنه هو البحر الأحمر.

عبر “الليوان”.. هذا ما كشفه الدكتور عبدالله العمري عن “البحر المسجور”

وروى أنه قبل 15 سنة في جزيرة على بعد 50 كم جنوب فرسان باليمن، كانت هناك قاعدة أمريكية وانبعث بركان من داخل البحر وقتل حوالي 16 عنصراً من المتواجدين في القاعدة.

وقال إن هذا حدث بسبب البقع الساخنة، ولكنها ـ كما قال ـ لا تنشط باستمرار واستند إلى حديث يشير إلى أن تحت البحر نار وتحت النار بحر.

الدكتور عبدالله العمري (رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض): البحر الأحمر يتوقد ناراً وهذا مثبت علمياً وبحديث نبوي #عبدالله_العمري_في_ليوان_المديفر

⠀@almodifer pic.twitter.com/MPditRTCgO — الليوان (@almodifershow) April 5, 2023

وتابع:”عند هجرة المسلمين إلى الحبشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصيهم بألا يعبر البحر إلا حاج أو معتمر.. فإن تحت البحر نار وتحت النار بحر”، وهذا ما يسمى حسب قوله القشرة المحيطية وهي بسماكة 4 كم.

“البحر المسجور”

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ويشار إلى أن الباحث في الإعجاز العلمي “عبد الدايم الكحيل“، سبق أن قال في دراسة له بعنوان “حقيقة البحر المسجور” نشرها على موقعه الإلكتروني، إن التصدعات الأرضية تمتد لتشمل قاع البحار والمحيطات، ففي قاع البحار هنالك تصدعات للقشرة الأرضية وشقوق يتدفق من خلالها السائل المنصهر من باطن الأرض.

وقد اكتشف العلم الحديث هذه الشقوق حيث تتدفق الحمم المنصهرة في الماء لمئات الأمتار، والمنظر يوحي بأن البحر يحترق! هذه الحقيقة حدثنا عنها القرآن عندما أقسَم الله تعالى بالبحر المسجور أي المشتعل، يقول عز وجل: (والبحر المسجور).

وأضاف “الكحيل” أن حقيقة البحر المشتعل أو (البحر المسجور) أصبحت يقيناً ثابتاً. فنحن نستطيع اليوم مشاهدة الحمم المنصهرة في قاع المحيطات وهي تتدفق وتُلهب مياه المحيط ثم تتجمَّد وتشكل سلاسل من الجبال قد يبرز بعضها إلى سطح البحر مشكلاً جزراً بركانية.

وهذه الحقيقة العلمية لم يكن لأحد علم بها أثناء نزول القرآن ولا بعده بقرون طويلة.

“جزيرة جبل الطير”

وقوبلت تصريحات رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض الدكتور عبدالله العمري، بردود وتعليقات متباينة بين من سلم بحقيقة هذه المعلومات ومن شكك فيها.

وفي هذا السياق علق “ابومساعد” مسلماً بحقيقة ما يقوله الدكتور العمري:”من المعلوم ان اقرب بحر للمدينة ومكة هو البحر الاحمر كما ورد في محاضرات الشيخ عبد المجيد الزنداني”.

صدق الدكتور البحر الاحمر تحته نار تتوقد والدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لاتركبوا البحر فان تحت البحر نارا ومعلوم ان اقرب بحر للمدينة ومكة هو البحر الاحمر اقراو محاضرات الشيخ عبدالمجيد الزنداني — ابومساعد (@B777cargo) April 6, 2023

فيما عقب مغرد باسم “بدر” أن ما يقصده العمري بكلامه عن الجزيرة هي جزيرة “جبل الطير” وأن الحادثة وقعت قبل 15 عاما.

وجبل الطير، هي جزيرة يمنية ذات شكل شبه بيضوي تقع في البحر الأحمر بين اليمن وإريتريا قرب مضيق باب المندب، تبعد الجزيرة حوالي 80 كم عن السواحل اليمنية.

بينما شكك آخر بالمعلومة مطالباً الباحث العمري باثبات الإنفجار الذي حدث في البحر الأحمر وقتل فيه 15 أمريكياً.

وأضاف :”بحثت ولم أجد أي خبر او إشارة” واستدرك بنبرة تهكم: “سواليف عجز و عوام…..لازم يرجع يوضح والا يفصل ويحاسب”.

لازم يثبت الانفجار اللي صار في البحر الاحمر قبل ١٥ سنة وانقتل فيه ١٥ امريكيا….بحثت ولم اجد اي خبر او اشارة…..سواليف عجز و عوام…..لازم يرجع يوضح والا يفصل ويحاسب — jadid..جديد (@SAlrajan) April 6, 2023

بينما قال آخر ربما تكون هذه الحلقة سبباً في إبعاد العمري عن رئاسة الجمعية السعودية لعلوم الأرض”.

واستدرك:”جاب العيد كثير وربط العلم بالدين بشكل خاطئ”.