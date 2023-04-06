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البحر المسجور.. رئيس جمعية علوم الأرض حدد موقعه واستشهد بقصة مثيرة (فيديو)

الدكتور عبدالله العمري أثار الجدل بتصريحاته عبر برنامج "الليوان" مع الإعلامي السعودي عبدالله المديفر

كتب خالد الأحمد
البحر المسجور watanserb.com
رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض الدكتور عبدالله العمري
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وطن– قال رئيس “الجمعية السعودية لعلوم الأرض” الدكتور عبدالله العمري، إن “البحر الأحمر” يتوقد ناراً وهذا مثبت علمياً وبحديث نبوي، في تصريحات أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولدى سؤاله عن “البحر المسجور” الذي ذكر في القرآن، أجاب “العمري” خلال مقابلة عبر برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية” بأن معناه “البحر الذي يتوقد ناراً”، موضحا أنه هو البحر الأحمر.

عبر “الليوان”.. هذا ما كشفه الدكتور عبدالله العمري عن “البحر المسجور”

وروى أنه قبل 15 سنة في جزيرة على بعد 50 كم جنوب فرسان باليمن، كانت هناك قاعدة أمريكية وانبعث بركان من داخل البحر وقتل حوالي 16 عنصراً من المتواجدين في القاعدة.

وقال إن هذا حدث بسبب البقع الساخنة، ولكنها ـ كما قال ـ لا تنشط باستمرار واستند إلى حديث يشير إلى أن تحت البحر نار وتحت النار بحر.

وتابع:”عند هجرة المسلمين إلى الحبشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصيهم بألا يعبر البحر إلا حاج أو معتمر.. فإن تحت البحر نار وتحت النار بحر”، وهذا ما يسمى حسب قوله القشرة المحيطية وهي بسماكة 4 كم.

“البحر المسجور”

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ويشار إلى أن الباحث في الإعجاز العلمي “عبد الدايم الكحيل“، سبق أن قال في دراسة له بعنوان “حقيقة البحر المسجور” نشرها على موقعه الإلكتروني، إن التصدعات الأرضية تمتد لتشمل قاع البحار والمحيطات، ففي قاع البحار هنالك تصدعات للقشرة الأرضية وشقوق يتدفق من خلالها السائل المنصهر من باطن الأرض.

وقد اكتشف العلم الحديث هذه الشقوق حيث تتدفق الحمم المنصهرة في الماء لمئات الأمتار، والمنظر يوحي بأن البحر يحترق! هذه الحقيقة حدثنا عنها القرآن عندما أقسَم الله تعالى بالبحر المسجور أي المشتعل، يقول عز وجل: (والبحر المسجور).

وأضاف “الكحيل” أن حقيقة البحر المشتعل أو (البحر المسجور) أصبحت يقيناً ثابتاً. فنحن نستطيع اليوم مشاهدة الحمم المنصهرة في قاع المحيطات وهي تتدفق وتُلهب مياه المحيط ثم تتجمَّد وتشكل سلاسل من الجبال قد يبرز بعضها إلى سطح البحر مشكلاً جزراً بركانية.

وهذه الحقيقة العلمية لم يكن لأحد علم بها أثناء نزول القرآن ولا بعده بقرون طويلة.

“جزيرة جبل الطير”

وقوبلت تصريحات رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض الدكتور عبدالله العمري، بردود وتعليقات متباينة بين من سلم بحقيقة هذه المعلومات ومن شكك فيها.

وفي هذا السياق علق “ابومساعد” مسلماً بحقيقة ما يقوله الدكتور العمري:”من المعلوم ان اقرب بحر للمدينة ومكة هو البحر الاحمر كما ورد في محاضرات الشيخ عبد المجيد الزنداني”.

فيما عقب مغرد باسم “بدر” أن ما يقصده العمري بكلامه عن الجزيرة هي جزيرة “جبل الطير” وأن الحادثة وقعت قبل 15 عاما.

وجبل الطير، هي جزيرة يمنية ذات شكل شبه بيضوي تقع في البحر الأحمر بين اليمن وإريتريا قرب مضيق باب المندب، تبعد الجزيرة حوالي 80 كم عن السواحل اليمنية.

بينما شكك آخر بالمعلومة مطالباً الباحث العمري باثبات الإنفجار الذي حدث في البحر الأحمر وقتل فيه 15 أمريكياً.

وأضاف :”بحثت ولم أجد أي خبر او إشارة” واستدرك بنبرة تهكم: “سواليف عجز و عوام…..لازم يرجع يوضح والا يفصل ويحاسب”.

بينما قال آخر ربما تكون هذه الحلقة سبباً في إبعاد العمري عن رئاسة الجمعية السعودية لعلوم الأرض”.

واستدرك:”جاب العيد كثير وربط العلم بالدين بشكل خاطئ”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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