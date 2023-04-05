13 عبارة استخدامها يوميًا يدلّ على أن ذكاءك العاطفي أعلى من معظم الناس

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وطن-هل لديك القدرة على التواصل عاطفيًا مع الآخرين؟ في الحقيقة، يعطيك الذكاء العاطفي القدرة على التعرف على العواطف وفهمها، سواء عواطفك أو مشاعر الآخرين.

وبحسب تقريرٍ لموقع “سان إي ناتيرال” الفرنسي، أظهرت الدراسات أن الذكاء العاطفي أحد أهم طرق التواصل، التي يمكن أن تساعد في بناء علاقات قوية، وحل النزاعات، وتحسين الإنتاجية في العمل وظروف الحياة.

ووفقًا لخبراء علم النفس، إذا كنت تستخدم هذه العبارات الـ 13 بانتظام، فقد يشير ذلك إلى أن لديك ذكاء عاطفي أعلى من معظم الناس.

وفيما يلي استعرض الموقع هذه العبارت التي يقولها الأشخاص الأذكياء عاطفيًا:

1. ما رأيك في هذا؟

وفقًا لما ترجمته “وطن“، لكي يشعر الناس أنك تحترمهم وتسعى إلى فهمهم، من المهم الانتباه إليهم وأخذ الوقت الكافي للتّمعّن فيما يقولونه والتعاطف معهم. وفي أثناء الاستماع إليهم، ابذل جهدًا لتضع نفسك في مكانهم بطريقة ذات مغزى.

2. لا أعرف ما الخطأ.. هل يمكن أن تشرح لي المشكلة؟

باستخدام هذه العبارة، فإنك تُظهر لشخص ما أنك لاحظت وجود مشكلة وأنك على استعداد للاستماع إلى أفكاره واهتماماته. وفيما يلي بدائل أخرى مشابهة: “أتفهم أنك محبط بسبب هذا الأمر. هل هذا صحيح؟

3. هل يمكن أن تخبرني المزيد عن هذا؟

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الأشخاص الذين يفتقرون إلى الوعي الذاتي يهتمون فقط بأفكارهم وآرائهم. ومع ذلك، فإن الأشخاص الأذكياء عاطفيًا يهتمون بمشاعر وتجارب الآخرين. إذ إنه من خلال التواصل بطريقة تشجع الناس على التحدث عن مشاعرهم وخبراتهم، يمكنك استخدام ردودهم كفرصة للتعلم.

4. أنا أفهمك.

يساعد إخبار شخص ما بأنك تفهمه على تعزيز بيئة عمل تعاونية للعمل كفريق. كما تشير عبارات مثل “أرى ما تعنيه” أو “أفهم ما تشعر به” إلى أنك منتبه وتسعى لتجعل عمليّة التواصل مرنة.

5.أنا أفهم ما تقوله، لكن …

تسلط هذه الجملة الضوء على جانب آخر مهم للذكاء العاطفي: القدرة على أن تكون لبقًا في المواقف الصعبة. إذا كنت لا تتفق مع شخص ما، فعبّر عن ذلك بطريقة دبلوماسية بدلاً من المواجهة. فالهدف هو إيجاد حل مقبول للطرفين.

6. هذا عمل رائع!

بمدحك لشخص ما، يمكنك أن تخلق على الفور محيطًا إيجابيًا. إن قول “أهنئك” أو “عملك رائع” أو “احسنت”، يمكن أن يجعل الآخرين يقدرونك أكثر.

7. لديك وجهة نظر مثيرة للاهتمام. دعنا نرى كيف يمكننا العمل معا.

يمكن أن تساعد هذه العبارة في حل المشكلات دبلوماسيًا من خلال التعرف على وجهات النظر المختلفة. تعد القدرة على حل النزاع إحدى الصفات العديدة للذكاء العاطفي، كما أن تشجيع الجميع على مشاركة مخاوفهم يمكن أن يسهل حل المشكلات المحتملة.

8. أنا آسف.

يتحلّى الأشخاص الأذكياء عاطفيًا عمومًا بصفة التواضع. لا تخف من قول “أنا آسف” إذا أخطأت واعتذر بصدق للشخص المعني.

9. شكرا لك!

من المهم أن نتذكر “الكلمات السحرية” مثل “من فضلك” و “شكرًا لك” و “على الرحب والسعة” التي تعلمناها في طفولتنا. لسوء الحظ، أصبح التحلي بالإخلاق الحميدة صفة نادرة هذه الأيام، وفقًا للدراسات الحديثة.

كما أن الامتنان وقول كلمة شكرًا، يمكن اعتبارها علامة على ارتفاع الذكاء العاطفي واحترام الآخرين، ما قد يساعد في تحسين إدراكهم لك.

10. ماذا تقصد؟”

عندما نطلب التوضيح من شخص ما، فهذا يعني أننا نريد الحصول على معلومات إضافية أو عرض تقديمي مختلف للبيانات من أجل فهمها بشكل أكثر فعالية. وهذا يختلف عن مطالبة شخص ما بتكرار ما قاله.

11. أود مساعدتكم في هذا.

عبارات مثل هذه أو “هل يمكنك أن تعطيني بعض النصائح؟ يمكن أن تجعل شخصًا آخر يشعر بالتقدير، ما قد يؤدي إلى إبداء رأي إيجابي للغاية عنك.

12. هذا الوضع يجعلني أشعر بالقلق / الارتباك أو الانزعاج.

عندما تكون هناك مشكلة، يركز الأشخاص الأذكياء عاطفيًا على المشكل في حد ذاته وكيف يمكن معالجته بدلاً من الشخص الذي صدرت منه. إن شرح ما تشعر به حيال ما حدث، بدلاً من إلقاء اللوم على شخص ما أو وضعه في موقف دفاعي، يمكن أن يساعد في تجنب الظهور بمظهر عدواني سلبي.

13. أشعر بهذا حول …

يتواصل الأشخاص الأذكياء عاطفياً مع عواطفهم فور حدوثها. يتيح لهم هذا الشكل من الوعي الذاتي نقل مشاعرهم وانطباعاتهم بشكل أكثر فعالية إلى الآخرين.