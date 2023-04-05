الأربعاء, أبريل 5, 2023
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13 عبارة استخدامها يوميًا يدلّ على أن ذكاءك العاطفي أعلى من معظم الناس

"لسوء الحظ، أصبح التحلي بالإخلاق الحميدة صفة نادرة هذه الأيام، وفقًا للدراسات الحديثة"

كتب معالي بن عمر
التواصل من خلال الذكاء العاطفي watanserb.com
التواصل من خلال الذكاء العاطفي
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وطن-هل لديك القدرة على التواصل عاطفيًا مع الآخرين؟ في الحقيقة، يعطيك الذكاء العاطفي القدرة على التعرف على العواطف وفهمها، سواء عواطفك أو مشاعر الآخرين.

وبحسب تقريرٍ لموقع “سان إي ناتيرال” الفرنسي، أظهرت الدراسات أن الذكاء العاطفي أحد أهم طرق التواصل، التي يمكن أن تساعد في بناء علاقات قوية، وحل النزاعات، وتحسين الإنتاجية في العمل وظروف الحياة.

ووفقًا لخبراء علم النفس، إذا كنت تستخدم هذه العبارات الـ 13 بانتظام، فقد يشير ذلك إلى أن لديك ذكاء عاطفي أعلى من معظم الناس.

وفيما يلي استعرض الموقع هذه العبارت التي يقولها الأشخاص الأذكياء عاطفيًا:

1. ما رأيك في هذا؟

وفقًا لما ترجمته “وطن“، لكي يشعر الناس أنك تحترمهم وتسعى إلى فهمهم، من المهم الانتباه إليهم وأخذ الوقت الكافي للتّمعّن فيما يقولونه والتعاطف معهم. وفي أثناء الاستماع إليهم، ابذل جهدًا لتضع نفسك في مكانهم بطريقة ذات مغزى.

2. لا أعرف ما الخطأ.. هل يمكن أن تشرح لي المشكلة؟ 

باستخدام هذه العبارة، فإنك تُظهر لشخص ما أنك لاحظت وجود مشكلة وأنك على استعداد للاستماع إلى أفكاره واهتماماته. وفيما يلي بدائل أخرى مشابهة: “أتفهم أنك محبط بسبب هذا الأمر. هل هذا صحيح؟

التواصل العاطفي
التواصل العاطفي

3. هل يمكن أن تخبرني المزيد عن هذا؟

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الأشخاص الذين يفتقرون إلى الوعي الذاتي يهتمون فقط بأفكارهم وآرائهم. ومع ذلك، فإن الأشخاص الأذكياء عاطفيًا يهتمون بمشاعر وتجارب الآخرين. إذ إنه من خلال التواصل بطريقة تشجع الناس على التحدث عن مشاعرهم وخبراتهم، يمكنك استخدام ردودهم كفرصة للتعلم.

4. أنا أفهمك.

يساعد إخبار شخص ما بأنك تفهمه على تعزيز بيئة عمل تعاونية للعمل كفريق. كما تشير عبارات مثل “أرى ما تعنيه” أو “أفهم ما تشعر به” إلى أنك منتبه وتسعى لتجعل عمليّة التواصل مرنة.

5.أنا أفهم ما تقوله، لكن …

تسلط هذه الجملة الضوء على جانب آخر مهم للذكاء العاطفي: القدرة على أن تكون لبقًا في المواقف الصعبة. إذا كنت لا تتفق مع شخص ما، فعبّر عن ذلك بطريقة دبلوماسية بدلاً من المواجهة. فالهدف هو إيجاد حل مقبول للطرفين.

لماذا يعتبر الذكاء العاطفي مفتاح العمل الناجح؟ watanserb.com
يلعب الذكاء العاطفي دورًا رئيسيًا في العلاقات الشخصية

6. هذا عمل رائع! 

بمدحك لشخص ما، يمكنك أن تخلق على الفور محيطًا إيجابيًا. إن قول “أهنئك” أو “عملك رائع” أو “احسنت”، يمكن أن يجعل الآخرين يقدرونك أكثر.

7. لديك وجهة نظر مثيرة للاهتمام. دعنا نرى كيف يمكننا العمل معا. 

يمكن أن تساعد هذه العبارة في حل المشكلات دبلوماسيًا من خلال التعرف على وجهات النظر المختلفة. تعد القدرة على حل النزاع إحدى الصفات العديدة للذكاء العاطفي، كما أن تشجيع الجميع على مشاركة مخاوفهم يمكن أن يسهل حل المشكلات المحتملة.

8. أنا آسف. 

يتحلّى الأشخاص الأذكياء عاطفيًا عمومًا بصفة التواضع. لا تخف من قول “أنا آسف” إذا أخطأت واعتذر بصدق للشخص المعني.

9. شكرا لك! 

من المهم أن نتذكر “الكلمات السحرية” مثل “من فضلك” و “شكرًا لك” و “على الرحب والسعة” التي تعلمناها في طفولتنا. لسوء الحظ، أصبح التحلي بالإخلاق الحميدة صفة نادرة هذه الأيام، وفقًا للدراسات الحديثة.

كما أن الامتنان وقول كلمة شكرًا، يمكن اعتبارها علامة على ارتفاع الذكاء العاطفي واحترام الآخرين، ما قد يساعد في تحسين إدراكهم لك.

10. ماذا تقصد؟” 

عندما نطلب التوضيح من شخص ما، فهذا يعني أننا نريد الحصول على معلومات إضافية أو عرض تقديمي مختلف للبيانات من أجل فهمها بشكل أكثر فعالية. وهذا يختلف عن مطالبة شخص ما بتكرار ما قاله.

11. أود مساعدتكم في هذا.

عبارات مثل هذه أو “هل يمكنك أن تعطيني بعض النصائح؟ يمكن أن تجعل شخصًا آخر يشعر بالتقدير، ما قد يؤدي إلى إبداء رأي إيجابي للغاية عنك.

12. هذا الوضع يجعلني أشعر بالقلق / الارتباك أو الانزعاج.

عندما تكون هناك مشكلة، يركز الأشخاص الأذكياء عاطفيًا على المشكل في حد ذاته وكيف يمكن معالجته بدلاً من الشخص الذي صدرت منه. إن شرح ما تشعر به حيال ما حدث، بدلاً من إلقاء اللوم على شخص ما أو وضعه في موقف دفاعي، يمكن أن يساعد في تجنب الظهور بمظهر عدواني سلبي.

التواصل العاطفي watanserb.com
التواصل العاطفي

13. أشعر بهذا حول …

يتواصل الأشخاص الأذكياء عاطفياً مع عواطفهم فور حدوثها. يتيح لهم هذا الشكل من الوعي الذاتي نقل مشاعرهم وانطباعاتهم بشكل أكثر فعالية إلى الآخرين.

المصدرسان إي ناتيرال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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