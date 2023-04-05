الأربعاء, أبريل 5, 2023
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حياتنا

ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تخطف قلوب متابعيها بهذه الصور الجريئة (شاهد)

نشرت ياسمينا زيتون صوراً بالأبيض والأسود، حيث ظهرت مرتديةً "توب أبيض بدون أكمام"، وبنطال جينز، في ظهور جريء لملكة جمال لبنان

كتب أنس السالم
ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينا زيتون watanserb.com
ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينا زيتون
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وطن – أشعلت ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينا زيتون، مواقع التواصل الاجتماعيّ، بآخر إطلالة ظهرت بها على حسابها الرسميّ في انستغرام .

ونشرت ياسمينا زيتون صوراً بالأبيض والأسود، حيث ظهرت مرتديةً “توب أبيض بدون أكمام”، وبنطال جينز، في ظهور جريء لملكة جمال لبنان.

كما أرفقت ياسمينا زيتون صورها بمقولة باللغة الإنجليزية “Be a warrior not a worrier”، ومعناها: “كن محاربًا، وليس قلقًا”.

 

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ويبدو أن صور ملكة جمال لبنان لعام 2022، قد ابهرت جمهورها على حسابها في انستغرام، إذ علّق أحدهم قائلاً: “انتِ يلي قال عنها وائل كفوري أميرة كل النجمات”. فيما كتب لها آخرون تعليقاتٍ تشيد بجمالها ولطافتها.

ياسمينا زيتون ملكـة جمال لبنان عام 2022

وياسمينا زيتون، هي ملكـة جمال لبنان عام 2022، والأولى منذ 4 سنوات ماضية بعد أن احتفظت به مايا رعيدي 4 سنوات ماضية منذ 2018، لتعذّر إقامة المسابقة في الـ4 سنوات الماضية، بسبب فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت.

تتويج ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان 2022
تتويج ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان 2022

وفي مسابقة اختيار ملكة جمال لبنان 2022، حلّت مايا أبو الحسن وصيفة أولى، وجاسينتا راشد وصيفة ثانية، ولارا هراوي وصيفة ثالثة. فيما حلّت الخلاسية دلال حب الله وصيفة رابعة لـ”زيتون”.

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بينما شاركت “ياسمينا” في تمثيل بلدها لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون في “نيو أورلينز” بلويزيانا الأمريكية في يناير 2023.

ياسمينا زيتون ترتدي “بيكيني” برتقالي اللون

وفي الصور التي نشرتها “ياسمينا”، على انستغرام، ظهرت في بعضها وهي ترتدي “بيكيني” برتقالي اللون، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “من قلبي سلام لبيروت”.

ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان 2022
ملكة جمال لبنان 2022

في حين عبّرت عن فخرها بتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون، وقالت: “أنا فخورة بأن أظهر للكون من نحن. لا أستطيع وصف مدى سعادتي وحماسي. أشعر بدعمكم في كل خطوة”.

كما شاركت صوراً أخرى، ظهرت فيها بفستان فضي اللون شفاف، ومزيّن بالخرز، وهو من توقيع مصمم الأزياء شربل زوي.

ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان لعام 2022
ياسـمينا زيتـون بفستان فضي اللون شفاف

وهذه جولة لبعض إطلالات ملكة جمال لبنان 2022 ياسـمينا زيتـون، من خلال حسابها في انستغرام ..

 

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المصدررصد وطن - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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