ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تخطف قلوب متابعيها بهذه الصور الجريئة (شاهد)

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وطن – أشعلت ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينا زيتون، مواقع التواصل الاجتماعيّ، بآخر إطلالة ظهرت بها على حسابها الرسميّ في انستغرام .

ونشرت ياسمينا زيتون صوراً بالأبيض والأسود، حيث ظهرت مرتديةً “توب أبيض بدون أكمام”، وبنطال جينز، في ظهور جريء لملكة جمال لبنان.

كما أرفقت ياسمينا زيتون صورها بمقولة باللغة الإنجليزية “Be a warrior not a worrier”، ومعناها: “كن محاربًا، وليس قلقًا”.

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ويبدو أن صور ملكة جمال لبنان لعام 2022، قد ابهرت جمهورها على حسابها في انستغرام، إذ علّق أحدهم قائلاً: “انتِ يلي قال عنها وائل كفوري أميرة كل النجمات”. فيما كتب لها آخرون تعليقاتٍ تشيد بجمالها ولطافتها.

ياسمينا زيتون ملكـة جمال لبنان عام 2022

وياسمينا زيتون، هي ملكـة جمال لبنان عام 2022، والأولى منذ 4 سنوات ماضية بعد أن احتفظت به مايا رعيدي 4 سنوات ماضية منذ 2018، لتعذّر إقامة المسابقة في الـ4 سنوات الماضية، بسبب فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت.

وفي مسابقة اختيار ملكة جمال لبنان 2022، حلّت مايا أبو الحسن وصيفة أولى، وجاسينتا راشد وصيفة ثانية، ولارا هراوي وصيفة ثالثة. فيما حلّت الخلاسية دلال حب الله وصيفة رابعة لـ”زيتون”.

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بينما شاركت “ياسمينا” في تمثيل بلدها لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون في “نيو أورلينز” بلويزيانا الأمريكية في يناير 2023.

ياسمينا زيتون ترتدي “بيكيني” برتقالي اللون

وفي الصور التي نشرتها “ياسمينا”، على انستغرام، ظهرت في بعضها وهي ترتدي “بيكيني” برتقالي اللون، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “من قلبي سلام لبيروت”.

في حين عبّرت عن فخرها بتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون، وقالت: “أنا فخورة بأن أظهر للكون من نحن. لا أستطيع وصف مدى سعادتي وحماسي. أشعر بدعمكم في كل خطوة”.

كما شاركت صوراً أخرى، ظهرت فيها بفستان فضي اللون شفاف، ومزيّن بالخرز، وهو من توقيع مصمم الأزياء شربل زوي.

وهذه جولة لبعض إطلالات ملكة جمال لبنان 2022 ياسـمينا زيتـون، من خلال حسابها في انستغرام ..

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