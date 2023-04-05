الأربعاء, أبريل 5, 2023
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ملامح شرطية شقراء تخطف الأضواء خلال محاكمة ترامب.. من هي؟

عدد من عناصر الأمن الحاضرين في محاكمة دونالد ترامب أثاروا تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كتب فهمي الورغمي
دونالد ترامب watanserb.com
دونالد ترامب
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وطن- تفاعل كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عناصر من الشرطة الأمريكية، كانوا حاضرين خلال محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في نيويورك، أمس الثلاثاء.

عناصر من الشرطة الأمريكية خلال محاكمة ترامب

وقالت “فوكس نيوز” إن الأمر بدأ مع عنصرين من الشرطة عندما فتحا الباب في المحكمة وتقدما، لكنهما لم يمسكا بالباب فتحرك الأخير واضطر ترامب نفسه، الذي كان خلفهما، إلى الإمساك بالباب حتى لا يعترض طريقه.

ونوهت الشبكة الأمريكية إلى أنه من المعتاد أن يقوم عناصر الشرطة الأمريكية بفتح الباب للمتهمين في المحاكمة، كنوع من الترتيبات الأمنية، لكن ما حدث كان لافتا خاصة أن هذا التجاهل كان موجها ضد رئيس أمريكي سابق، على حد وصفها.

محاكمة ترامب.. رجل "الباب" والحارسة الشقراء يثيران الجدل
محاكمة ترامب.. رجل “الباب” والحارسة الشقراء يثيران الجدل

الضابطة الشقراء خلال محاكمة ترامب

وأشارت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية لضابطة شقراء في المحاكمة لفتت الأنظار هي الأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت الشرطية أمام الباب الذي دخل منه ترامب إلى قاعة المحكمة، و رصدتها الكاميرات وهي تبدو مبتسمة وعينيها على الكاميرات.

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اعتبر البعض أن إبداء انفعالات من هذا النوع خلال هذا الحدث، قد لا يوحي بالموقف المحايد للسلطة التنفيذية وعناصر إنفاذ القانون في هذه القضية، بينما قلل آخرون من ذلك، مشيرين إلى أن الانفعالات ربما تكون مرتبطة بسياق في مكان الحدث لا علاقة له بالمحاكمة.

وتابعت “فوكس نيوز” أن الجماهير تجمدت أمام شاشات التلفاز والهواتف الذكية للبحث عن أي نوع من الأحداث اللافتة في المحكمة، حتى أصبحت الضابطة الشقراء عنوانا لافتا لبعض هؤلاء.

وكان ترامب قد سلّم نفسه ووُضع قيد الاعتقال قبل أن يُحاكم في محاكمة تاريخية وغير مسبوقة، أمس الثلاثاء، استمع فيها الرئيس السابق إلى التهم الموجهة إليه لأول مرة، في حين أن عملية الاتهام كانت روتينية، إلا أن القضية الآن ستلقي بظلالها على ترشح ترامب لسباق الرئاسة عام 2024.

الضابطة الشقراء خلال محاكمة ترامب
الضابطة الشقراء خلال محاكمة ترامب

لماذا يُحاكم ترامب؟

زعم ممثلو الادعاء أن ترامب سعى إلى تقويض نزاهة انتخابات عام 2016 من خلال خطة مدفوعات مالية لإسكات النساء اللائي زعمن أن لديهن علاقات خارج نطاق الزواج مع ترامب. (نفى الرئيس الأمريكي السابق هذه الاتهامات).

زعم ممثلو الإدعاء أن ترامب كان جزءًا من خطة غير قانونية لحظر المعلومات السلبية، بما في ذلك دفع مبلغ غير قانوني قدره 130 ألف دولار لحظر هذه المعلومات التي من شأنها الإضرار بحملته الانتخابية العام 2016.

ووفقًا لوثائق الاتهام، “قام ترامب مرارًا وتكرارًا بتزوير سجلات الأعمال في نيويورك لإخفاء معلومات سلبية عن جمهور الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016″.

المصدرتويتر، فوكس نيوز، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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