ملامح شرطية شقراء تخطف الأضواء خلال محاكمة ترامب.. من هي؟

- Advertisement -

وطن- تفاعل كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عناصر من الشرطة الأمريكية، كانوا حاضرين خلال محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في نيويورك، أمس الثلاثاء.

وقالت “فوكس نيوز” إن الأمر بدأ مع عنصرين من الشرطة عندما فتحا الباب في المحكمة وتقدما، لكنهما لم يمسكا بالباب فتحرك الأخير واضطر ترامب نفسه، الذي كان خلفهما، إلى الإمساك بالباب حتى لا يعترض طريقه.

ونوهت الشبكة الأمريكية إلى أنه من المعتاد أن يقوم عناصر الشرطة الأمريكية بفتح الباب للمتهمين في المحاكمة، كنوع من الترتيبات الأمنية، لكن ما حدث كان لافتا خاصة أن هذا التجاهل كان موجها ضد رئيس أمريكي سابق، على حد وصفها.

وأشارت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية لضابطة شقراء في المحاكمة لفتت الأنظار هي الأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

Blonde cop better watch out for Donald trump. She looks enough like his daughter that he may grab her by the pussy. If he’s handcuffed he may even use both hands! pic.twitter.com/rc900vKg9U

— Dan 🍥 (@tweetthatsheet) April 4, 2023