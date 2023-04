ملاعب إيطاليا تتنفس عنصرية.. لوكاكاو ضحية حملة شعواء وطريقة رده أثارت الانتباه

- Advertisement -

وطن- وجد لاعب كرة القدم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، نفسه ضحية “لإهانات عنصرية” من جماهير نادي يوفنتوس، خلال تعادل الفريقين 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا في كرة القدم الثلاثاء، حسب ما كشف الوكيل الناطق باسمه، في حادثة أعادت للأذهان التاريخ القاتم للعنصرية ضد السود في الملاعب الإيطالية.

وأعرب مايكل يورمارك رئيس وكالة الإدارة الرياضية “روك نايشن سبورتس انترناشونال” ،المسؤولة عن مصالح اللاعب البلجيكي عن رفضه القاطع لما تعرض له “لوكاكو” واعتبر أن الكلام الموجه له كان بغيضا.

وقال يورمارك إن “التصريحات العنصرية تجاه روميلو لوكاكو من جماهير يوفنتوس أكثر من بغيضة ولا يمكن قبولها”.

وأضاف في رسالة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي: “قبل، خلال وبعد تنفيذ ركلة الجزاء، وقع ضحية هتافات عنصرية معادية ومثيرة للاشمئزاز. احتفل بطريقته الاعتيادية بعد التسجيل”.

وتابع: “يستحق روميلو اعتذاراً من يوفنتوس (…) يتعين على السلطات الإيطالية الاستفادة من هذه الفرصة لمحاربة العنصرية، بدلاً من معاقبة الضحية”.

اللافت في هذه الحادثة العنصرية، أن مدرب إنتر سيموني إنزاغي، لم يتطرق للهتافات التي تعرض لها لوكاكو، في الوقت الذي أكّدت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإهانات حسب مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي “لوكاكو”، وهو يتعرض لصيحات القرود من جانب جماهير يوفنتوس التي كالت له السباب بعد إحرازه هدف التعادل في المباراة.

ورد “لوكاكو” على تلك الهتافات بأن وضع إصبعه على شفتيه عقب تسجيله ركلة الجزاء، والتي بدا أن حكم المباراة اعتبرها تصرفا مسيئا.

كان يوفنتوس في طريقه إلى حسم المباراة بهدف للاعبه الدولي الكولومبي خوان كوادرادو سجله في الدقيقة 83، لكن إنتر حصل على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن ضائع، انبرى لها لوكاكو الذي دخل بديلا للمهاجم البوسني إدين دجيكو في الدقيقة 69، بنجاح مدركا التعادل (90+5).

قبل أن يُعادل لوكاكو من ركلة جزاء متأخرة على أرض يوفنتوس، لكنه طرد بعد نيله إنذارا ثانياً إثر احتفالاته المستفزة أمام جماهير المضيف ثم مشاجرة مع اللاعبين.

وتوترت الأجواء بين الفريقين عقب الهدف ونال لوكاكو البطاقة الصفراء الثانية (الأولى في الدقيقة 80) بسبب استفزازه لجماهير يوفنتوس عقب تسجيله التعادل فطرد (90+5).

وطرد أيضا كوادرادو وحارس مرمى إنتر السلوفيني سمير هاندانوفيتش بسبب سلوك غير رياضي (90+8) عقب نهاية اللقاء.

أكدت رابطة الدوري الإيطالي أنها “تدين بشدة كل حلقة من حلقات العنصرية وكل شكل من أشكال التمييز”، فيما أعلنت إدارة يوفنتوس أنها “كالعادة، تتعاون مع الشرطة لتحديد المسؤولين عن تلك الإيماءات والهتافات العنصرية التي حدثت الليلة الماضية”.

وأوضح إنتر على حسابه الخاص بموقع تويتر، رفضه لما تعرض له لاعبه قائلا “نقف بجوارك يا روميلو. نريد أن نؤكد بقوة أننا نقف متحدين ضد العنصرية وجميع أشكال التمييز”.

