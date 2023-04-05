الأربعاء, أبريل 5, 2023
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حياتنا

ما هي الأطعمة التي لا يجب أن تتناولها مع الشاي؟

منها الأطعمة المقلية أو الدهنية

كتب ايمان الباجي
ما هي الأطعمة التي لا يجب أن تتناولها مع الشاي؟ watanserb.com
الشاي
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وطنيعتبر الشاي من أشهر المشروبات و الأكثر شعبية عند الناس في العالم، بسبب طعمه اللذيذ وفوائدة الكثيرة.

في كثير من الأحيان، نستمتع بالشاي مع الوجبات الخفيفة مثل البسكويت جنبًا إلى جنب مع بعض الحلويات.

لكن، هل تعلم أن هناك أنواع من الأطعمة لا ينصح بتناولها مع هذا المشروب؟!.

الأطعمة الحارة أو ذات النكهة القوية

يمكن للأطعمة الغنية بالتوابل أن تتغلب على النكهة الرقيقة للشاي، مما يجعل من الصعب الشعور بنكهة الشاي ومذاقه تمامًا.

تشمل الأمثلة على هذه الأطعمة الثوم والبصل والصلصة الحارة والفلفل الحار.

الأطعمة الحارة

الأطعمة الحمضية

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحموضة يمكن أن تتداخل مع امتصاص مادة الكاتيكين (مضادات الأكسدة) الموجودة في الشاي. إذا كنت تستهلك الأطعمة الحمضية في نفس الوقت مع الشاي، فيمكن أن يقلل ذلك من كمية الكاتيكين التي يمكن أن يمتصها جسمك.

منتجات الألبان

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يمكن للحليب أو القشدة أن تحيد مادة البوليفينول الموجودة في المشروب، مما يقلل من فوائدها المضادة للأكسدة. ومع ذلك، فإن هذا التأثير أقل وضوحًا في الشاي الأسود.

الأطعمة الحلوة

يحب الكثير من الأشخاص تناول الأطعمة الحلوة مثل الكعك والبسكويت والشوكولاتة مع الشاي. 

لكن استهلاك الكثير من السكر يمكن أن يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى حدوث طفرات في الطاقة وحالات ارتباك ومشاكل صحية أخرى. لذلك، من الأفضل تناول الأطعمة الحلوة باعتدال.

الأطعمة الحلوة

الأطعمة المقلية أو الدهنية

يمكن أن تكون الأطعمة المقلية أو الدهنية ثقيلة ويصعب هضمها، مما قد يجعلك تشعر بالخمول وعدم الراحة. يمكن لهذا المشروب أن يساعد في الهضم، لكن إقرانه بالأطعمة الثقيلة يمكن أن يبطل هذه الفائدة.

بشكل عام، من الأفضل اختيار الوجبات الخفيفة اللذيذة أو المعجنات اللذيذة التي لا تطغى على نكهة الشاي. يمكن للأطعمة الغنية بالألياف أو البروتين أن تساعد أيضًا في إبطاء امتصاص الكافيين، مما يمنع التوتر والانهيار، وفقا لما أورده موقع timesofindia.
المصدرموقع timesofindia، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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