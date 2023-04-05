ما هي الأطعمة التي لا يجب أن تتناولها مع الشاي؟

- Advertisement -

وطن– يعتبر الشاي من أشهر المشروبات و الأكثر شعبية عند الناس في العالم، بسبب طعمه اللذيذ وفوائدة الكثيرة.

في كثير من الأحيان، نستمتع بالشاي مع الوجبات الخفيفة مثل البسكويت جنبًا إلى جنب مع بعض الحلويات.

لكن، هل تعلم أن هناك أنواع من الأطعمة لا ينصح بتناولها مع هذا المشروب؟!.

الأطعمة الحارة أو ذات النكهة القوية

يمكن للأطعمة الغنية بالتوابل أن تتغلب على النكهة الرقيقة للشاي، مما يجعل من الصعب الشعور بنكهة الشاي ومذاقه تمامًا.

تشمل الأمثلة على هذه الأطعمة الثوم والبصل والصلصة الحارة والفلفل الحار.

الأطعمة الحمضية

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحموضة يمكن أن تتداخل مع امتصاص مادة الكاتيكين (مضادات الأكسدة) الموجودة في الشاي. إذا كنت تستهلك الأطعمة الحمضية في نفس الوقت مع الشاي، فيمكن أن يقلل ذلك من كمية الكاتيكين التي يمكن أن يمتصها جسمك.

- Advertisement -

يمكن للحليب أو القشدة أن تحيد مادة البوليفينول الموجودة في المشروب، مما يقلل من فوائدها المضادة للأكسدة. ومع ذلك، فإن هذا التأثير أقل وضوحًا في الشاي الأسود.

الأطعمة الحلوة

يحب الكثير من الأشخاص تناول الأطعمة الحلوة مثل الكعك والبسكويت والشوكولاتة مع الشاي.

لكن استهلاك الكثير من السكر يمكن أن يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى حدوث طفرات في الطاقة وحالات ارتباك ومشاكل صحية أخرى. لذلك، من الأفضل تناول الأطعمة الحلوة باعتدال.

الأطعمة المقلية أو الدهنية

يمكن أن تكون الأطعمة المقلية أو الدهنية ثقيلة ويصعب هضمها، مما قد يجعلك تشعر بالخمول وعدم الراحة. يمكن لهذا المشروب أن يساعد في الهضم، لكن إقرانه بالأطعمة الثقيلة يمكن أن يبطل هذه الفائدة.