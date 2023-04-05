الأربعاء, أبريل 5, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنالماذا نميل إلى التثاؤب عندما نرى الآخرين يتثاءبون؟ العلم يُجيب
حياتنا

لماذا نميل إلى التثاؤب عندما نرى الآخرين يتثاءبون؟ العلم يُجيب

عندما نرى شخصا يتثاءب، تحفز الخلايا العصبية المرآتية ذلك الفعل المألوف في أذهاننا، ثم تتسبب في التثاؤب، وتقليد الفعل الذي نراه

كتب ايمان الباجي
لماذا نميل إلى التثاؤب عندما نرى الآخرين يتثاءبون؟ العلم يُجيب watanserb.com
لماذا نتثاءب فوراً عندما نرى شخصا آخر يتثاءب؟
- Advertisement -

وطن- نشعر أحيانا بالرغبة في التثاؤب عند رؤية شخص ما بجانبنا يتثاءب. وبحسب النظريات العلمية، فإن السبب وراء ذلك له علاقة كبيرة بنوع معين من الخلايا العصبية تسمى “الخلايا العصبية المرآتية”.

 اكتشفت هذه الخلايا العصبية المرآتية من قبل عالم الأحياء العصبية الإيطالي جياكومو ريزولاتي في عام 1996.

وتقول النظريات العلمية إن التثاؤب المعدي ناتج عن هذه الخلايا العصبية المرآتية، بحيث عندما نرى شخصا يتثاءب، تحفز الخلايا العصبية المرآتية ذلك الفعل المألوف في أذهاننا، ثم تتسبب في التثاؤب، وتقليد الفعل الذي نراه.

عندما يرى الشخص شخصًا يتثاءب، تصبح الخلايا العصبية المرآتية في دماغه نشطة

أجرى جياكومو وفريقه بحثًا على أجزاء من أدمغة القردة. وقد سجلوا الخلايا العصبية التي تم تنشيطها عند قيام الحيوان بعمل ما أو عندما يلاحظ حيوانا آخر يقوم بنفس النشاط.

تعمل الخلايا العصبية المرآتية في البشر أيضًا

بعد القرود، سرعان ما اكتشف أن نفس الشيء يحدث بالضبط عند البشر وثبت في التجربة أن الخلايا العصبية المرآتية تعمل بنفس الطريقة لدى البشر. 

على سبيل المثال، عندما نشاهد شخصا ما يصعد السلالم، يتم تنشيط الخلايا العصبية الحركية التي تتوافق مع تلك الحركات دون أن نتخذ خطوة واحدة.

- Advertisement -

وبالمثل، عندما يرى الشخص شخصًا يتثاءب، تصبح الخلايا العصبية المرآتية في دماغه نشطة وبهذه الطريقة يبدأ في فعل الشيء نفسه.

أين توجد الخلايا العصبية المرآتية؟

تقع الخلايا العصبية المرآتية في أربع مناطق دماغية تتواصل مع بعضها البعض هي، المنطقة الأمامية، والتلفيف الجبهي السفلي، والفص الجداري، والتلم الصدغي العلوي. وكل من هؤلاء مسؤول عن وظيفة مختلفة.

نشعر أحيانا بالرغبة في التثاؤب عند رؤية شخص ما بجانبنا يتثاءب
أثبتت الأبحاث أن هناك العديد من المواقف التي تتأثر فيها هذه الخلايا العصبية المرآتية ولا تعمل بالطريقة التي ينبغي لها.
وتتأثر هذه الخلايا بالتوحد والفصام والأمراض المرتبطة بالدماغ. على سبيل المثال، في حالة مرضى التوحد، فإن تأثير التثاؤب يختلف عن تأثيره في الأشخاص الآخرين، وفقا لما أورده موقع “newsncr“.
المصدرموقع "newsncr"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هذا هو حجم ثروة البابا فرانسيس والراتب الشهري الذي يتقاضاه من الكنيسة الكاثوليكية

“لقاء الخميس” بين وزيري خارجية السعودية وإيران يمهد لخطوات جديدة.. ماذا يحدث؟

4 عقوبات قاسية على لاعبي الزمالك بعد خسارته الأخيرة في الدوري المصري

تداعيات الهدايا السعودية للرئيس البرازيلي السابق بولسونارو.. الفضيحة تزعج المملكة

دراسة حديثة: السكر والدهون يؤثران على أدمغتنا إلى درجة الإدمان

ضجة في الكويت.. استقالة رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد بن ناجي بأوامر عليا

الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز تسخر بقوة من دونالد ترامب بتغريدة بذيئة!.. ماذا قالت؟!

شرط زيدان الوحيد لتولي مهمة تدريب باريس سان جيرمان

صورة المعتكفين المقيدين في المسجد الأقصى التي فجرت غضب العرب.. ما حقيقتها؟

رد الأهلي المصري على بيان الهلال السوداني بعد وصف فريقه بالعنصرية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC