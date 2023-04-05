في رمضان.. دنيا بطمة تستعرض أنوثتها بعبايات وكتف مكشوف!  (شاهد)

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وطن– استعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة، نتائج عمليتها التجميلية الجديدة، بجلسة تصوير رمضانية.

كتف عاري

وارتدت دنيا بطمة في الصور والمقاطع التي نشرتها عبر “انستجرام“، عباءة زهرية تميزت بكتف عاري من ناحية واحدة، وأكمام الريش.

وأشارت دنيا بطمة إلى أن العباءة من تصميم وداد كريستال.

بينما كشفت الفنانة المغربية، أن الماكياج قامت بوضعه بنفسها.

View this post on Instagram A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

وأثار تعليق دنيا وصورها سخرية ممزوجة بهجوم وانتقادات بسبب كتفها العاري، وذكرها المتابعون أن العباءة لستر الجسد كافة.

View this post on Instagram A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

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علاقة حب جديدة

هذا وقد أثارت دنيا بطمة الشكوك حول دخولها في علاقة حب جديدة بعد طلاقها.

ونشرت دنيا بطمة عبر خاصية القصص المصورة في انستجرام، جزءاً من أغنية “يا ابن الأوادم” للفنان السعودي عبد المجيد عبد الله.

وبدا أن الفنانة المثيرة للجدل، قد ركزت على الجزء الذي جاء في كلماته: “أنا أعزك وأحبك وأعشق ترابك”، لإيصال رسالة لأحدهم.

إغاظة فقط

كما يقول المقطع: “يا ابن الأوادم ترى مليت ألمحلك.. أنا أعزك وأحبك وأعشق ترابك”.

وذهب بعضهم إلى أنّ دنيا بطمة تعيش حباً جديداً بعد طلاقها من المنتج البحريني محمد الترك.

بينما خمّن آخرون أن الفنانة المغربية تريد إغاظة طليقها لا أكثر.

لكن الفنانة المغربية نفت وجود علاقة حب جديدة في حياتها بعد انفصالها عن الترك.

أحب نفسي وابنتي

وقالت دنيا في مداخلة صحفية مع le360، أن مشاعرها تنصب حول ابنتيها فقط.

وتابعت: “التجربة علمتني أن أحب نفسي أولاً”.

وتحدثت دنيا عن ليلي روز، ابنتها الأصغر التي لا تزال تخفيها عن وسائل الإعلام والسوشيال ميديا.

وكشفت بطمة أن ليلي روز تشبهها في شخصيتها القوية والعنيدة إلى أبعد الحدود.

وتابعت:” أما غزل، مثقفة وواعية رغم صغر سنّها”.

صداقة مع سعد لمجرد وعائلته

وأوضحت بطمة سبب تأجيل أحدث أغنياتها، قائلة إن القرار نابع من الأزمة التي يمر بها مواطنها سعد لمجرد.

وأكدت بطمة أنها تجمعها صداقة قوية بسعد لمجرد وعائلته.

وتحدثت النجمة المغربية عن موعد طرح أحدث أغنياتها المغربية باسم “زيديني”التي تعاونت فيها مع نخبة من نجوم المغرب، مرجحة أن يكون في رمضان.