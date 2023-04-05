فرح يوسف في أحضان زوجها .. قبلات حارة وفستان مكشوف الصدر! (شاهد)

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وطن– شاركت الفنانة السورية فرح يوسف، نجمة برنامج “أراب آيدول”، جمهورَها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً جديدةً جمعتْها بزوجها الأمريكي من أصل فنزويلي “كريستيان” في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

فرح يوسف في أحضان زوجها وتتبادل قبلات معه

والتقطت فرح يوسف بعضَ الصور على طريقة الـ”سيلفي”، مستعرضةً جمالها، حيث بدّت بتسريحة شعر شقراء منسدلة، وارتدت فستاناً طويلاً مكشوفاً عند منطقة الصدر.

وظهرت في بعض الصور التي نشرتها على انستغرام وفيسبوك، مع زوجها وهما يتبادلان القبلات.

وعلّقت الفنانة السورية فـرح يوسـف على الصور التي نشرتها بالقول: “إنّ الطقس مذهل جدا. كانت فكرة جيدة جدًا أن نتمشى بجوار الشاطئ مع الحب”.

وبينما عبّر متابعون عن إعجابهم بإطلالة الفنانة السورية فرح يوسف، وزوجها “كريستيان”، انتقدها آخرون لنشرها صوراً “حميمة” مع زوجها وبملابس جريئة في شهر رمضان على السوشال ميديا.

من زوج فرح يوسف؟!

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في عام 2019، أعلنت الفنانة السورية فرح يوســف زواجها من صديقها “كريستيان” فنزويلي الجنسية في مدينة نيويورك.

وسبق أن صرّحت الفنانة السورية، أنها منعت زوجها من دخول الإسلام.

وطالبت خلال استضافتها في برنامج “شو القصة” مع الإعلامية رابعة الزيات، بضرورة إقرار الزواج المدني في سوريا.

وشدّدت الفنانة السورية على أنها ترى أنه لا يجب أن يلجأ أحد لتغيير ديانته خصيصاً من أجل الزواج.

وأردفت: “حرام اتنين بيحبوا بعض ويدخلوا في مشاكل بسبب فرق الدين”.

وكشفت الفنانة السورية أنها ارتبطت بزوجها كريستيان بعد علاقة حب استمرت لمدة 3 سنوات، ثم عرض عليها الزواج.

View this post on Instagram A post shared by Farrah Yousef فرح يوسف🧚🏻‍♀️✨ (@farrahyousef)

وقالت إنّ زوجها عرض عليها تغيير ديانته المسيحية، واعتناق الديانة الإسلامية كي يسرّعَ في إجراءات الزواج.

كما أضافت: “رفضت طبعاً، زوجي مسيحي وأنا مسلمة يكمل كل منا الآخر وهذا لا يعني أننا مختلفون .. وليس من العدل أن يغير ديانته من أجل الزواج بي”.

واشتهرت الفنانة السورية من خلال مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج “أراب أيدول”، والذي فاز فيه الفنان الفلسطيني محمد عساف.