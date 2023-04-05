الأربعاء, أبريل 5, 2023
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حياتنا

فرح يوسف في أحضان زوجها .. قبلات حارة وفستان مكشوف الصدر! (شاهد)

التقطت فرح يوسف بعض الصور على طريقة الـ"سيلفي" مستعرضةً جمالها، حيث بدت بتسريحة شعر شقراء منسدلة، وارتدت فستاناً طويلاً مكشوفاً عند منطقة الصدر

كتب أنس السالم
فرح يوسف وزوجها كريستيان watanserb.com
فرح يوسف وزوجها كريستيان
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وطن– شاركت الفنانة السورية فرح يوسف، نجمة برنامج “أراب آيدول”، جمهورَها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً جديدةً جمعتْها بزوجها الأمريكي من أصل فنزويلي “كريستيان” في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

فرح يوسف في أحضان زوجها وتتبادل قبلات معه

والتقطت فرح يوسف بعضَ الصور على طريقة الـ”سيلفي”، مستعرضةً جمالها، حيث بدّت بتسريحة شعر شقراء منسدلة، وارتدت فستاناً طويلاً مكشوفاً عند منطقة الصدر.

فرح يوسف
فرح يوسف

وظهرت في بعض الصور التي نشرتها على انستغرام وفيسبوك، مع زوجها وهما يتبادلان القبلات.

فرح يوسف وزوجها
فرح يوسف وزوجها

وعلّقت الفنانة السورية فـرح يوسـف على الصور التي نشرتها بالقول: “إنّ الطقس مذهل جدا. كانت فكرة جيدة جدًا أن نتمشى بجوار الشاطئ مع الحب”.

وبينما عبّر متابعون عن إعجابهم بإطلالة الفنانة السورية فرح يوسف، وزوجها “كريستيان”، انتقدها آخرون لنشرها صوراً “حميمة” مع زوجها وبملابس جريئة في شهر رمضان على السوشال ميديا.

من زوج فرح يوسف؟!

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في عام 2019، أعلنت الفنانة السورية فرح يوســف زواجها من صديقها “كريستيان” فنزويلي الجنسية في مدينة نيويورك.

زفاف فرح يوسف
زفاف فرح يوسف

وسبق أن صرّحت الفنانة السورية، أنها منعت زوجها من دخول الإسلام.

وطالبت خلال استضافتها في برنامج “شو القصة” مع الإعلامية رابعة الزيات، بضرورة إقرار الزواج المدني في سوريا.

وشدّدت الفنانة السورية على أنها ترى أنه لا يجب أن يلجأ أحد لتغيير ديانته خصيصاً من أجل الزواج.

وأردفت: “حرام اتنين بيحبوا بعض ويدخلوا في مشاكل بسبب فرق الدين”.

وكشفت الفنانة السورية أنها ارتبطت بزوجها كريستيان بعد علاقة حب استمرت لمدة 3 سنوات، ثم عرض عليها الزواج.

وقالت إنّ زوجها عرض عليها تغيير ديانته المسيحية، واعتناق الديانة الإسلامية كي يسرّعَ في إجراءات الزواج.

كما أضافت: “رفضت طبعاً، زوجي مسيحي وأنا مسلمة يكمل كل منا الآخر وهذا لا يعني أننا مختلفون .. وليس من العدل أن يغير ديانته من أجل الزواج بي”.

واشتهرت الفنانة السورية من خلال مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج “أراب أيدول”، والذي فاز فيه الفنان الفلسطيني محمد عساف.

المصدررصد وطن - انستغرام - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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