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ضربة لـ”إيلون ماسك” بعد إقصائه من صدارة قائمة فوربس للمليارديرات لعام 2023

لم يعد إيلون ماسك أغنى شخص في العالم، وفق أحدث تصنيف نشره مجلة فوربس "forbes"

كتب أنس السالم
إقصاء إيلون ماسك من صدارة قائمة فوربس Forbes للمليارديرات لعام 2023 watanserb.com
تمّ إقصاء إيلون ماسك من صدارة قائمة فوربس Forbes للمليارديرات لعام 2023 من قبل برنارد أرنو من فرنسا
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وطن – لم يعد إيلون ماسك أغنى شخص في العالم، وفق أحدث تصنيف نشره مجلة فوربس “forbes”، الثلاثاء، 4 أبريل 2023.

إقصاء إيلون ماسك من صدارة قائمة فوربس Forbes للمليارديرات لعام 2023

تم إقصاء إيلون ماسك، مؤسس Tesla والرئيس التنفيذي لشركة Twitter من صدارة قائمة فوربس Forbes للمليارديرات لعام 2023 من قبل برنارد أرنو من فرنسا، البالغ من العمر 74 عامًا، والذي يمتلك ثروة تبلغ 211 مليار دولار .

إيلون ماسك أغنى شخص في العالم watanserb.com
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك

أضاف الرئيس التنفيذي لشركة LVMH للسلع الفاخرة، الشركة الأم لأكثر من 70 علامة تجارية راقية مثل Louis Vuitton و Christian Dior و Givenchy و Tiffany’s و Marc Jacobs و Sephora و Fenty Beauty، مبلغًا ضخمًا قدره 53 مليار دولار إلى صافي ثروته، على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، في أكبر قفزة لأي ملياردير هذا العام، حسبما ذكرت مجلة فوربس.

برنارد أرنو
الملياردير برنارد أرنو

على مدار السنوات الثلاث الماضية، احتل برنارد أرنو المرتبة الثالثة في قائمة المليارديرات خلف إيلون ماسك ومؤسس أمازون جيف بيزوس.

الملياردير الفرنسي برنارد أرنو

وصل الفرنسي برنارد أرنو إلى قائمة فوربس لأول مرة في عام 1997 عندما كانت تبلغ ثروته 3.1 مليار دولار وارتقى في المراتب في السنوات التالية حتى وصل إلى قائمة أغنى خمسة أشخاص في عام 2011.

لقد كان رئيسًا لشركة LVMH لما يقرب من ثلاثة عقود وساعد في زيادة إيرادات شركة السلع الفاخرة من 4 مليارات دولار في عام 1989 إلى 86 مليار دولار في العام الماضي.

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وارتفعت الأسهم في الشركة بنسبة 35٪ خلال العام الماضي.

 

حافظ الملياردير الفرنسي برنارد أرنو على ولاء العملاء من خلال دور تصميم طويلة الأمد ومحترمة مثل Louis Vuitton و Dior مع توسيع الشركة بعلامات تجارية حديثة جديدة مثل Rhianna’s Fenty Beauty التي تم إطلاقها في عام 2019.

يستعد الرجل السبعيني للتوريث وقد عين أحد أبنائه الخمسة، ابنته دلفين أرنو البالغة من العمر 47 عامًا ، الرئيس التنفيذي لشركة Dior في يناير.

المصدرفوربس - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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