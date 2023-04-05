الأربعاء, أبريل 5, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناسلمى الشيمي.. مسؤولون خليجيون وزواج عرفي ومفاجآت أخرى تكشفها التحقيقات!
حياتنا

سلمى الشيمي.. مسؤولون خليجيون وزواج عرفي ومفاجآت أخرى تكشفها التحقيقات!

تظهر سلمى الشيمي في إحدى الفيديوهات التي تسببت بالقبض عليها مرتدية فستان شبك تحته شورت أسود وكأنها شبه عارية

كتب رفيف عبدالله
سلمى الشيمي.. مسؤولون خليجيون وزواج عرفي ومفاجآت أخرى تكشفها التحقيقات! watanserb.com
سلمى الشيمي
- Advertisement -

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الصور والفيديوهات التي تسببت بالقبض على المودل المصرية سلمى الشيمي.

فستان شبه عاري

وتظهر سلمى الشيمي في إحدى الفيديوهات، مرتدية فستان شبك تحته شورت أسود، وكأنها شبه عارية.

ولا تكتفي سلمى الشيمي بملابسها الجريئة، بل تتعمد القيام بحركات وإيحاءات إباحية للإغراء.

كما كانت مودل سقارة، تنشر جلسات تصوير جريئة عبر حسابها على “انستجرام” تتعمد بها إظهار مفاتنها بشكل فاضح.

ما هي عقوبتها؟

وبينما قررت السلطات الأمنية تجديد حبس سلمى 15 يوماً على ذمة التحقيق، يتساءل الناشطون حول عقوبتها المتوقعة.

وتواجه سلمى تهماً بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرة في المجتمع المصري. ونشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء العام، وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة.

- Advertisement -

بالإضافة لإنشاء وإدارة حسابات على الإنترنت لارتكاب هذه الجرائم المذكورة أعلاه.

وفجرت سلمى الشيمي مفاجآت خلال التحقيقات، التي اعترفت خلالها بأنها تقصد التربح من وراء فيديوهاتها.

3 حسابات بنكية

وقالت سلمى إنها تتلقى أموالًا عبر 3 حسابات بنكية.

وكشفت المتهمة أنها قامت بتصوير 492 فيديو خليع ذو إيحاءات جنسية.

وأشارت الشيمي في اعترافاتها إلى أنها كانت تستأجر شققًا في الأماكن الراقية والكمبوندات بأسعار باهظة حتى  تظهر الفيديوهات بشكل لائق.

رجال أعمال ومسؤولين خليجيين

وكشفت سلمى أنها تعرفت على رجال أعمال كانت تقوم بالتسويق لبعضهم ممن يمتلك محلات وشركات.

تعرفت سلمى أيضاً على مسؤولين خليجيين من خلال غرف الدردشة والفيديوهات التي تصورها، زاعمةً أن  أشخاصًا عديدين عرضوا عليها الزواج.

وكشفت الموديل المصرية أنه سبق لها الزواج عرفياً.

وروت سلمى الشيمي أنها استأجرت شقة في كمبوند الشيخ زايد بمقابل 20 ألف جنيه شهريًّا.

طرد

لكن جيرانها تشاجروا معها بسبب ملابسها المثيرة وطريقتها الإباحية في التعامل، وحاولوا طردها ومضايقتها.

وبالفعل تركت الشقة بعد شهرين فقط من استئجارها.

وحول العقوبة المتوقعة، قال المحامي بالنقض أيمن محفوظ إن الشيمي تخضع لتجريم قانون مكافحة الآداب رقم 10 سنه 61 .

وأشار محفوظ في تصريح لصحيفة “صدى البلد”، إلى أن هذا القانون يعاقب على التحريض على الفسق والفجور ، وإعداد مكان لإقامة الدعارة. وكان ذلك لقاء أجر وهو الحصول على منفعة جنسية من الطرف الأخر.

وإذا تحققت شروط الجريمة، تكون العقوبة خمس سنوات والخضوع للمراقبة الشرطية لمدة مساوية للحكم بحد اقصى خمس سنوات.

وأضاف: ” كذلك ما نصت عليه المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه يعاقب بالحبس سنتين والغرامة 5 آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

سلمى الشيمي.. الأمن يعثر على مفاجأة في أدواتها لصنع محتوى إباحي!

حياتنا

“جسدي مثير وأستغله”.. اعترافات صادمة لسلمى الشيمي بعد القبض عليها

حياتنا

“فتاة سقارة” سلمى الشيمي مثل الحورية بملابس البحر! (شاهد)

حياتنا

“بالبكيني ومبعملش حاجة غلط”.. سلمى الشيمي تثير الجدل على الهواء مباشرة (فيديو)

حياتنا

ظهور فاضح يتسبب في مطالبة بمحاكمة سلمى الشيمي.. هل تلحق بسما المصري وحنين حسام؟

حياتنا

سلمى الشيمي تشعل المواقع بملابس فاضحة في جلسة تصوير مثيرة!

حياتنا

“مايوه أصفر مع قبعة مميزة”.. سلمى الشيمي تواصل التعري بإطلالة فاضحة على البحر ولم تتعلم من درس “سقارة”

حياتنا

سلمى الشيمي تتمادى في وقاحتها وتظهر بفستان عار مع حصان!

حياتنا

المصرية سلمى الشيمي لم تتعظ بعد فضيحة هرم زوسر: كشفت أفخاذها ووقفت بشكل مثير

حياتنا

بعد التعري عند الأهرامات.. “شاهد” سلمى الشيمي صاحبة “فوتوسيشن سقارة” تتمادى بفيديو فاضح وأكثر وقاحة!

حياتنا

تطور جديد في فضيحة سلمى الشيمي وهذا ما كشفته التحقيقات: ملهى ليلي وعباءة لإخفاء صدرها المنفوخ

حياتنا

سلمى الشيمي تدفع ثمن استعراض جسدها بطريقة فاضحة بجوار هرم “زوسر”!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جورجينا ترد بقوة على زميلها الذي كشف حركاتها لتلفت نظر رونالدو! (شاهد)

ما تراه أولاً يكشف ما إذا كنت سعيدًا حقًا في حياتك

فيديو يغازل القلوب لقط يقفز على كتف إمام جزائري أثناء صلاة التراويح ورد فعله مبهر

بايرن ميونخ يسقط في أول اختبار مع توخيل بعد توديع كأس ألمانيا (فيديو)

وزير الأمن الأرجنتيني يتعرض للضرب المبرح على يد سائقين.. ما فعلوه به لا يصدق! (شاهد)

ميديل إيست آي: أزمة الديون في مصر ليس لها مخرج واضح.. والقادم أسوأ (تحليل)

رصد ظاهرة غريبة في سلطنة عُمان.. فيديو يثير الجدل وسعودي يكشف السر! (شاهد)

ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023 بعد ثنائية رونالدو وتاليسكا

الكويت: مصادر تكشف شروط أحمد النواف لتشكيل الحكومة ورفضه أداء القسم أمام “الغانم”!

في رمضان.. دنيا بطمة تستعرض أنوثتها بعبايات وكتف مكشوف!  (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC